Домашнее унижение: как «Бостон» размазал Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» — 2:7 (счет в серии — 1-2)

Одержав победу во втором матче серии финала против «Бостона» на выезде, «Сент-Луис» не только сравнял счет в противостоянии, но и вообще впервые в клубной истории выиграл в финалах Кубка Стэнли.

До того было три финальных серии с 1968 по 1970 годы, когда «Блюз» терпели сухие поражения, уступив в 12-ти поединках кряду, включая 0-4 в 70-м году от того же «Бостона».

Теперь же команда Крэйга Беруби вроде бы перехватила преимущество своей площадки и готова была впервые в клубной истории выиграть в финале на родной арене, затерев в памяти болельщиков шесть предыдущих поражений.

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Однако этого не произошло по многим причинам, главной из которых стал настрой «Брюинз». Многое было сказано о том, как голкипер-новичок «музыкантов» Джордан Биннингтон здорово играет в играх, следующих за поражениями, что он и подтвердил три дня назад в бостонском TD Garden. Но дело в том, что ударное звено «медведей» после их неудач просто разрывает соперников в нынешнем плей-офф.

Когда в середине первого периода у хозяев случилось первое удаление, Давид Перрон быстро пожалел, что нарушил правила на Брэндоне Карло. «Брюинз» не потребовалось много времени на гол, который Патрис Бержерон забил первым же броском, подправив выстрел Тори Крюга.

За пару минут до первого перерыва Чарли Койл своей седьмой шайбой в нынешнем плей-офф удвоил перевес «Бостона», а за десять секунд до сирены Шон Куралы в третий раз зажег красный свет за воротами Биннингтона.

Ситуация выглядела пограничной, и наставник «Сент-Луиса» решил взять челлендж, однако в видео-комнате разобрались, что шайба попала в зону «музыкантов» от их же защитника Джоэла Эдмундссона, а значит, офсайда быть не могло.

Счет не только вырос до 3:0, но, в соответствии с правилами, «Блюз» получили двухминутный штраф за задержку игры, который спустя 47 секунд после начала второго периода реализовал Давид Пастрняк, ассистентами которому выступили те же Крюг с Бержероном.

После игры Беруби сказал, что взял челлендж, так как ситуация была пограничной, а он хотел уйти на перерыв при отставании в две, а не три шайбы. В итоге же разрыв из-за этого решения фактически вырос до четырех голов.

Правда, попытался вернуть в игру свою команду российский нападающий Иван Барбашев, забросивший свою третью шайбу в плей-офф, но вместо начала камбэка через 67 секунд последовала организованная Бержероном и Брэдом Маршандом шайба Тори Крюга в еще одном большинстве.

Все стало ясно, и Беруби заменил пропустившего пять из 19-ти бросков по своим воротам Биннингтона. Эта замена стала для молодого вратаря первой в 52-х играх в НХЛ, а тренер заявил, что основной вратарь команды хлебнул достаточно в этом матче, и решение о замене было принято, чтобы Джордан был лучше готов к следующему матчу.

Колтон Парэйко смог еще раз пробить финна Туукку Раска в третьем периоде, реализовав уже большинство хозяев, но затем они заменили вратаря шестым полевым игроком и получили в свои ворота от Ноэля Аккьяри, а в конце еще и Маркус Юханссон реализовал очередное большинство, не позволив и Джейку Алллену оставить ворота «музыкантов» в неприкосновенности.

Удивительно, но на реализацию четырех попыток большинства «Бостону» в этом матче потребовались только четыре броска!

Ну и, конечно, нельзя не сказать о первой тройке нападения. Бержерон отметился тремя очками (1+2), на счету Пастрняка гол, у Маршана — пас. Эти трое в играх после поражений в нынешнем плей-офф, коих у «Брюинз» было шесть, суммарно набрали уже 25 очков (у Бержерона 4+5, у двух других по 4+4)!

Ну а главным героем встречи стал американский защитник Крюг. Он записал на свой счет 1+3 (все очки в большинстве) и стал первым в богатой истории «Бостона», кому удалось в матче финальной серии набрать сразу четыре балла за результативность!

Российский лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был очень активен и за свои 20:13 на льду нанес больше всех в матче бросков в створ (6), но так и не пробил сделавшего 27 сейвов Раска.

С 1939 года, когда финальные серии Кубка Стэнли стали играться до четырех побед, команда, которая выигрывала третий матч при счете 1-1, становилась обладателем главного трофея в 78,6% случаев.

Лишь шесть раз из 28-ми уступившему при таких обстоятельствах в третьем матче удавалось переломить ситуацию. «Сент-Луису» придется совершить подвиг.

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