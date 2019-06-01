«Как можно отпустить такого игрока?» Месси поддержал Роналду

Одной из самых интересных тем разговора Лионеля Месси с испанскими журналистами стал уход главного противника аргентинца Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

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Летом 2018 года португалец перебрался в «Ювентус» за €117 млн. Лучший игрок в истории «сливочных» отыграл за европейский гранд девять шикарных сезонов, завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов и два титула чемпиона Испании.

В качестве благодарности за заслуги перед «Реалом» Криштиану попросил руководство вступиться за него в деле о неуплате налогов.

Однако поддержки форвард не получил: еще до завершения щекотливого вопроса о неуплате налогов Роналду покинул Испанию, а «Реал» даже не удосужился провести прощальный матч для легенды мирового футбола.

За этот трансфер Месси и подверг критике мадридское руководство.

«Когда начался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде кое-кто разозлился из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон? Впоследствии у «Реала» случился кризис.

Этот кризис настиг бы любую команду, если бы ее покинул Криштиану.

Конечно, Ла Лига скучает по нему, потому что топовые игроки делают турнир более конкурентоспособным. Это правда, было хорошее время, когда он играл здесь, потому что мы оба стремились к самосовершенствованию из года в год. Но сейчас я думаю, что у меня все хорошо», — цитирует Месси Marca.

Погрустил Месси и об уходе из испанского чемпионата легенд каталонского клуба Хави и Андреса Иньеста. Первый летом 2015 года пополнил катарский «Аль-Садд», и сейчас уже возглавляет азиатский клуб, второй же в конце сезона – 2017/2018 также подался на Восток, в японский «Виссел Кобе».

«Скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы знали, что обыграем любого соперника. С кем бы ни играли, мы всегда знали, что победим», — тепло отзывается о полузащитниках аргентинец.

Не обошел стороной Лео и отношение с другим звездным игроком Неймаром. Капитан «Барселоны» признался, что продолжает дружить со своим бывшим партнером по клубу: бразилец летом 2017 года перебрался в «ПСЖ» за € 222 млн, став самым дорогим игроком в истории футбола.

«Он феномен. Мы продолжаем общаться. У нас даже есть отдельный чат в WhatsApp, в котором присутствуют Суарес, Неймар и я. Он называется «Три южноамериканца» или что-то в этом роде», — признается Месси.

Также Лионель Месси затронул тему сборной Аргентины, выступление за которую он приостановил после чемпионата мира 2018 года. К слову, Лео, несмотря на неудачу всей команды на том турнире, в произошедшем на футбольных полях России винит именно себя.

Аргентина тогда с трудом вышла из группы, в последнем туре обыграв неуступчивую Нигерию, но уже в 1/8 финала южноамериканцы попали на будущих чемпионов мира французов и в драматичнейшем матче уступили со счетом 3:4.

«Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом. Если бы я реализовал пенальти во встрече с Исландией, я бы мог все изменить», — сокрушается Лео.

Но Месси не теряет надежды на золотую медаль в составе сборной. Для него это остается первостепенной целью перед тем, как завершить спортивную карьеру.

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту.

Не знаю, отправлюсь ли я на чемпионат мира в Катар в 2022 году. Раньше мы были близки к тому, чтобы выиграть титул чемпионов мира, но этого не произошло. Всему воля Бога. Мы не знаем, что он приготовил для нас в будущем. До чемпионата мира осталось не так много времени. Сегодня я чувствую себя великолепно в физическом плане. Но мне скоро исполнится 32 года, и я не знаю, как долго буду продолжать играть.

В оставшееся до турнира время может случиться многое. Но я надеюсь, что избегу серьезных травм», — делится планами на будущее пятикратный обладатель Золотого мяча.

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