Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ

Английский новичок

Шикарное взаимодействие, молниеносное принятие решений, командный дух и тренер-феномен — таков сегодняшний «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино, который в этом году успел наделать немало шума на европейской арене. Чего же ждать от аргентинца в финальной стадии турнира?

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«Шпоры» классически для себя провели сезон в АПЛ, заняв в итоге четвертое место в турнирной таблице. Команда играла довольно посредственно и без определенного желания. Из топ-5 команд английской премьер-лиги «Тоттенхэм» допустил больше всех осечек (13 поражений). И, наверное, этот сезон для Почетинно и болельщиков лилово-белых стал бы ничем не примечательным, даже удручающим, ведь последние три выступления в родном чемпионате команда заканчивала в тройке сильнейших. Но кто мог себе представить, что в этот раз «шпоры» совершат настоящую сенсацию и сумеют дойти аж до финала:

«Мы наслаждались каждым моментом этой Лиги чемпионов. Каждая игра была для нас финалом. Это было видно по тому, как мы праздновали и радовались победам. Что касается подготовки, то мы движемся к нашей конечной цели. Плодом этой работы стал выход в финал Лиги чемпионов.

Был ли финал Лиги чемпионов нашей целью в начале сезона? Определенно, нет», — говорил Почеттино.

«Тоттенхэм» наряду с «Ливерпулем» проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу. В группе к нему попала цепкая «Барселона» и «Интер», с которым у «шпор» было равное количество очков. А выбив по ходу турнира неконкурентноспособную дортмундскую «Боруссию» (3:0, 1:0), лондонцы без своего лидера атаки Харри Кейна (17 голов в 28 матчах) сумели одолеть «Манчестер Сити» (1:0, 3:4), а затем и «Аякс», совершив невероятный камбэк в ответной полуфинальной встрече. (0:1, 3:2).

Если «Сити» и «Аякс» еще имели права питать хоть какую-то надежду на победу в матче с «Тоттенхемом» в отсутствие главного бомбардира, то теперь «Ураган» полностью восстановился и готов сыграть в финале.

«Сейчас я нахожусь в таком состоянии, что могу принять участие в любой игре – но, как я уже сказал, всё зависит от тренера», — заявил Кейн.

Станет ли Почеттино выпускать 25-летнего нападающего с первых минут или неожиданно для всех сделает замену в середине матча, тем самым оглушив Юргена Клоппа, пока остается загадкой. Но в любом случае у аргентинца есть серьезный козырь в рукаве.

Да, Харри Кейн и Сон Хын Мин — это будет убийственная связка, остановить которую тому же ван Дейку или Жоэлю Матипу будет тяжело. А если еще и набравший в последнее время обороты Лукас Моура покажет свой лучший футбол, то как-то страшно становится за «красных».

Но кроме потрясающего атакующего звена «Тоттенхэма», команда может похвастаться хаотичными атаками. Маурисио Почеттино научил своих подопечных играть в абсолютно разный футбол. Он не зацикливается на одних схемах, а постоянно перемешивает их, переставляя своих игроков прямо во время игры. Как, например, в том же матче против «Сити».

Аргентинец сыграл в атакующий футбол, переключив на него всю команду, и был вознагражден приятным результатом. Это и есть философия аргентинца — подстроиться под соперника и как можно сильнее запутать его. Еще в начале своей тренерской карьеры, возглавляя «Эспаньол», Маурисио спас «канареек» от вылета из Примеры. А в матче за Кубок Испании против той звездной «Барселоны», возглавляемой Гвардиолой, нанес сенсационное поражение сине-гранатовым (2:1), именно приспособившись к их манере игры.

Сегодня «Тоттенхэм» умеет играть как на контратаках (восемь голов в прошлом сезоне), так и на удержание мяча. Но для всего этого нужна выносливость — одно из преимуществ английской команды. И, конечно, то, на что стоит обратить внимание «Ливерпулю», так это на навесы «шпор» в штрафную на Харри Кейна. Англичанин бьет головой не хуже Роналду. Про прессинг в опорной зоне «мерсисайдцев» тоже не стоит забывать. Лондоцы моментально отнимают мяч у соперника, как только он переходит на их часть поля, как в матче против «Боруссии», где «шмели» не смогли сделать ничего ровным счетом. У Санчо, крайнего атакующего полузащитника девять ассистов за сезон, но Деле Алли и Эрик Дайер попросту не пустили его дальше центрального круга. Убить сильные стороны соперника — вот, чем силен «Тоттенхэм» образца сезона-2018/19.

Желание взять впервые в истории клуба кубок Лиги чемпионов и взять первый трофей в тренерской карьере у Маурисио очень велико. И это придаст ему и его подопечным дополнительные силы перед финальной схваткой.

«Тоттенхэм» совершил ноль трансферов в этом году. И это не только потому, что все деньги ушли на строительство нового стадиона (один миллиард фунтов), но и потому, что Почеттино уже собрал идеальную, по его мнению, команду, где каждый готов отдать все силы ради победы. Девиз тренера:

«Либо игрок дает то, чего вам не хватает, либо лучше вообще никого не подписывать», – объясняет Почеттино в книге Brave New World.

Что покажет «Тоттенхэм» в Мадриде — предположить трудно, ведь действия этой команды не подвластны прогнозам. Одно можно сказать точно: сам факт попадания шпор в финал Лиги чемпионов — это уже история, которую на глазах у родных болельщиков пишут лидеры сегодняшнего «Тоттенхэма».

Заход на второй круг

Дерзкий, смелый, бесстрашный, разный-это не просто набор прилагательных, а краткое описание стиля игры сегодняшнего «Ливерпуля». Юрген Клопп возвращается в финал, но покорится ли ему он со второй попытки?

Сезон-2018/19 для «мерсисайдцев» выдался по-настоящему огненным. До самого последнего тура в АПЛ продолжалась чемпионская гонка, в которой «Ливерпуль» принимал непосредственное участие. На протяжении всего года команда Клоппа показывала очень качественную игру и продемонстрировала лучший итоговый результат за последние четыре сезона. «Красные» проиграли лишь единожды (лучший результат среди топ-5 команд чемпионата).

К сожалению, для Клоппа и его команды «Манчестер Сити» так и остался недосягаем, зато в Лиге чемпионов они выступили успешнее своих английских конкурентов, дойдя до финала. Но путь на вершину Олимпа у «Ливерпуля» оказался таким же тернистым, как и у «Тоттенхэма». В группе им пришлось тягаться с довольно неуступчивыми «ПСЖ» и «Наполи», проиграв по одному разу каждому. В итоге, «красные» со скрипом вышли из группы, имея

одинаковое количество очков с «кампанийцами». А дальше была повержена «Бавария», передышка в виде «Порту» и 1/2 против потенциального фаворита этого розыгрыша — «Барселоны», которую «красные» полностью переиграли в ответном матче на Энфилде (4:0).

Но чем же потенциально опасен «Ливерпуль»? В первую очередь своей идеально подобранной линией нападения во главе с тремя супер-нападающими: Мохаммедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино. За этот сезон эта троица забила свыше пятидесяти голов, правда в Лиге чемпионов показатель не так высок — всего 12. Важным здесь является то, что игроки атаки постоянно меняются между собой позициями во время матча. При этом команда не зависит от одного нападающего. Каждый из них самостоятелен и способен взять игру на себя в любой момент. Например, насколько опасен тот же Салах и Мане, можно было убедиться в матчах 1/8 финала против «Баварии». В первой встрече египтянина постоянно опекали двое защитников, и в ответном матче Мо поначалу отвлекал на себя внимание, в то время как Садио делал свое дело, издевательски забивая Нойеру.

А в моменте с третьим голом джокера «Ливерпуля» оставили одного, что позволило ему сделать шикарную передачу на сенегальца.

Кстати, Дивока Ориги тоже не стоит сбрасывать со счетов. Набравший в последнее время хорошую форму (два удара в створ — два гола в ворота «Барселоны» в полуфинале) 24-летний футболист вполне может выйти в стартовый состав, если Салах или Фирмино не будут полностью готовы к игре. Ответный полуфинальный матч эта пара пропустила.

Помимо шикарного нападения у «Ливерпуля» есть еще те футболисты, о которых просто нельзя не сказать в преддверии финала. Речь идет о фланговых защитниках «мерсисайдцев»-Тренте Александер-Арнольде и Эндрю Робертсоне. За этот чемпионат они отдали в сумме целых 24 голевых передачи! Эти игроки являются главными диспетчерами «красных», незаменимой частью команды Клоппа. Именно благодаря им болельщики лицезрят большинство голов своего любимого клуба, ведь атакующим футболистам мяч должен кто-то доставить. Вот как это происходит в живую:

А про гениальнейший розыгрыш углового в матче с Барселоной вообще нужно снимать отдельный фильм:

И кажется, что «Ливерпуль» — это идеальная команда, у которой нет слабых мест. В защите у «красных» тоже все в порядке. Вирджил Ван Дейк (один отбор и по пять выносов в среднем за игру, 90% успешности передач) вместе со своими партнерами целый сезон показывал всему миру как нужно играть в обороне, не считая проигранный матч против «сине-гранатовых». Подопечные Юргена Клоппа пропустили 22 гола, что является лучшим результатом АПЛ в этом году. А вот и настрой настоящего капитана перед финалом:

«Мы полностью отдадим себя. Надеюсь, это позволит получить ушастый кубок. В прошлом году мы почувствовали, насколько это важно, насколько прекрасно выступать в финале. Это великолепное шоу. Когда ты на поле, все в мире следят за тобой, и это просто фантастика. Ты хочешь бороться за каждый метр со своей командой».

Но голландец силен не только в оборонительной зоне. Защитник любит временами навещать штрафную соперника. Ждать его у ворот Льориса, к гадалке не ходи.

Заговорив о вратаре сборной Франции, стоит отметить, что на фоне красивых прыжков и завораживающих сейвов, этот голкипер, в отличии от Алиссона, способен совершить раковую ошибку. Если обратиться к статистике, то последние три сезона Льорис допустил больше голевых ошибок, чем кто-либо в Премьер-лиге. И в большинстве своем эти ошибки приходятся на матчи с грандами: «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал». Следовательно, он подвержен принятию неверных решений, когда ставки необычайно высоки. Поэтому увидеть красивые дальние удары, например, Мохаммеда Салаха в сторону ворот француза будет обычным делом. Тем более многие запомнили шикарный гол Мо в матче против «Челси»:

«Ливерпуль» образца 2018/19 — это команда мечты. Команда, которая на глазах у своих болельщиков превратилась в одну из самых сильных на планете. Сыграть в свой атакующий футбол-вот, что нужно продемонстрировать коллективу Клоппа в финале, потому что «Тоттенхнем» пока не очень хорошо научен обороняться при контратаках, а «красные» не умеют играть в оборонительный футбол. Личные встречи в АПЛ (оба раза победу одержал «Ливерпуль») и матч с «Аяксом» (два гола «лилово-белым» от «амстердамцев») тому явное подтверждение. И психологический настрой тоже на стороне «красных». Что такое финал они уже знают, а вот для «шпор» — это новое приключение.

Теперь на очереди только один вопрос: сможет ли «Ливерпуль» повторить «Стамбульское чудо»? У этой команды есть все для этого.

До финала Лиги чемпионов УЕФА остается совсем немного времени. Кто же в итоге одержит победу и станет лучшей европейской командной этого года решит долгожданная игра, английская развязка всего футбольного и по-настоящему запоминающегося сезона-2018/19.

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