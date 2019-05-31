Москалькова, помоги: Мамаев просит защитить его права

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, признанный виновным в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, не теряет надежды на смягчение срока. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима и сможет выйти на волю не ранее ноября этого года. Однако защита хавбека краснодарского клуба с данным вердиктом не согласна.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в судебные тяжбы и выступить на рассмотрении апелляций, поданную на решение суда.

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«В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи», — цитирует адвоката Мамаева ТАСС.

Заседание состоится 13 мая в Мосгорсуде. При этом, по словам Бушманова, помимо правонарушений со стороны судьи присутствовали нарушения и в работе следователей, которые по мнению адвоката, осознанно затягивали ход расследования, из-за чего Мамаев, а также осужденные с ним нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий. К этому делу юрист призвал подключиться и председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, пожаловавшись на нарушения прав футболистов.

«Также прошу обратиться к Ольге Егоровой с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого», — сказал адвокат.

С ответом на просьбу выступила Москалькова, подчеркнув, что данная ситуация не является первичной. По словам омбудсмена, подобные просьбы от адвокатов поступают ей регулярно. При этом она выразила готовность оказать содействие защите футболиста.

«Как правило, уполномоченный всегда идет навстречу таким запросам. Если такое обращение к нам в аппарат поступит, руководство примет решение о направлении сотрудника, то сотрудник незамедлительно будет направлен»,

— заявила Москалькова.

Напомним, что Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий были уличены в организации драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. Сперва компания после выхода из ночного клуба ввязалась в конфликт с водителем Соловчуком, по словам которого полузащитник «Краснодара» ударил его ногой и сломал нос, а также повредил коленный сустав, а затем отправилась в кафе на Большой Никитской улицы столицы, где футболисты и их друзья повздорили с Денисом Паком.

Чиновник, пожаловавшись на шумное поведение компании, вступил в конфликт с Александром Кокориным, и тот ударил Пака стулом по голове. Позднее в заведение прибыл Сергей Гайсин, также ставший участником потасовки. Как утверждал гендиректор НАМИ, Мамаев ударил его по лицу.

В конечном итоге Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы и обвинены в нарушении по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство). На момент следствия находились под стражей в Бутырском следственном изоляторе Москвы. До дня рассмотрения апелляций осужденные также проведут часть срока в СИЗО. В случае отклонения жалоб все четверо будут отправлены в колонию общего режима.

При этом, согласно решения суда, Александр и Кирилл Кокорины получили год и шесть месяцев колонии, тогда как Мамаев с Протасовицким на месяц меньше. Согласно российского законодательства, день, отбытый в следственном изоляторе, приравнивается к 1,5 суткам колонии. Соответственно Мамаев и Протасовицкий в худшем случае выйдут в ноябре этого года, а братья Кокорины — в декабре.

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