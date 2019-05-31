Тяжелая артиллерия: чего боится Черчесов перед Евро-2020

Сборная России по футболу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. На базе в Новогорске команда Станислава Черчесова провела первую тренировку. Из большого списка игроков, заявленных на два стартовых матча с Сан-Марино и Кипром, на сборы не прибыли только двое: Владислав Игнатьев и Николай Комличенко. Защитник «Локомотива» еще в момент оглашения заявки выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

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«Несмотря на положительную динамику в ходе лечения у футболиста остается незначительный дискомфорт. В связи с этим тренерский штаб принял решение не вызывать Игнатьева и предоставить ему возможность проходить лечение в расположении клуба», — сообщается на сайте РФС.

Комличенко же на данный момент выступает за «Младу Болеслав», которая по итогам регулярного чемпионата Чехии заняла седьмое место и 1 июня сыграет в финальном матче плей-офф за право попасть в Лигу Европы против «Баник Остравы». Но уже 2 июня он должен прибыть на базу в Новогорск и начать подготовку вместе со всей командой.

Остальные же 28 игроков сборной России оказались в полном распоряжении Черчесова, который сделал большой акцент на тренировке вратарей. Их, к слову, сразу четверо: Маринато Гилерме, Андрей Лунев, Сергей Песьяков и Антон Шунин. Несмотря на такой большой выбор претендентов на место в стартовом составе объективно претендуют только голкипер «Локомотива» и его коллега из «Зенита». Правда, кого из них выберет главный тренер сборной России — большой вопрос. Впрочем, сам Черчесов предпочитает держать в тонусе сразу всю вратарскую обойму «на крайний случай».

«Когда идет чемпионат страны, все находятся в рабочем режиме и игровом тонусе. Если нам кто-то нужен, мы ему звоним, и он прилетает. А сейчас непонятно, кого и где искать, если кто-то из вызванных игроков получит травму или заболеет»,

— объяснил Черчесов необходимость повышенного внимания к посту №1.

Что касается полевых игроков, то их занятия носили больше восстановительный характер после очередного сезона. При этом уже в ближайшие дни тренерский штаб сборной России начнет усиленную подготовку команды к грядущим отборочным матчам Евро-2020, а в рамках подготовительного этапа подопечные Черчесова 3 июня проведут спарринговую встречу с московским клубом ФНЛ «Чертаново».

«Мы могли сыграть и между собой, но это скорее воспринимается как тренировка. Решили предложить им сыграть с нами, и они дали добро. «Чертаново» находится близко к нам, у них хорошая команда, и будет правильно для нашей подготовки сыграть с ними», — заявил Черчесов.

К слову, эта игра станет закрытой, и болельщики данную встречу посетить не смогут.

Напомним, что уже 8 июня сборная России сыграет на стадионе в Саранске с командой Сан-Марино, а через три дня в Нижнем Новгороде примет киприотов. При этом Черчесов, комментируя низкий рейтинг обеих команд, выразил скепсис в отношении того, матч для российской сборной пройдут легко.

«Может быть, для вас эти встречи и пройдут легко, потому что вы будете сидеть на трибуне в панаме и с кружкой пива. А нам нужно работать и тренироваться, поэтому мы не можем рассуждать такими категориями. Кто-то говорил, что игры с Бельгией и Казахстаном будут сложными, но для нас это не трудно и не легко. Нам фактически нужно было готовиться к тем соперникам, что были, и теперь то же самое надо делать и накануне матчей с Кипром и Сан-Марино.

О наших соперниках мало информации? У нас достаточно. Мы готовимся к конкретной игре, и даже сегодняшняя тренировка была посвящена в какой-то степени именно нашему следующему сопернику. В каждой тренировке будем накладывать какие-то элементы, которые нам будут нужны», — заключил главный тренер сборной России, подчеркнув, что капитаном команды останется нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Много ударов, сейвов и голов в одном видео Всё, как вы любите pic.twitter.com/4xBsVynDEH — Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2019 г.

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