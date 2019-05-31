Больница вместо футбола: Лев пропустит матчи сборной Германии

В последний день весны стало известно, что главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев пропустит ближайший сбор национальной команды и не сможет руководить ей в отборочных матчах к чемпионату Европы-2020 против Белоруссии и Эстонии.

59-летний специалист госпитализирован и находится в клинике университета Фрайбурга, где проходит лечение.

Как сообщил Немецкий футбольный союз, главный тренер Бундестим получил повреждение несколько недель назад, когда во время силовой тренировки в зале ему на грудь упала гантель.

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Тогда специалист не придал значения случившемуся, посчитав, что отделался легким ушибом, однако постепенно его состояние стало ухудшаться, и Лев был вынужден обратиться к врачам, которые диагностировали нарушение кровообращения в связи с ушибом артерии.

«Я чувствую себя уже лучше, но мне нужно дать отдых своему телу в течение ближайших четырех недель», — цитирует наставника сборной федерация.

Теперь в ближайших играх национальной команды управлять ей будет второй тренер Германии Маркус Зорг.

«Я нахожусь в постоянном контакте с моим тренерским штабом, и мы будем поддерживать связь перед обоими матчами», — подчеркнул Лев.

8 июня Германия в гостях сыграет со сборной Белоруссии, а 11 июня примет на своем поле Эстонию. Естественно, от команды все ждут максимума набранных в этих поединках очков, с главным тренером или без.

В стартовавшей квалификации к Евро-2020 немцы в первом туре одержали тяжелейшую победу над сборной Нидерландов (3:2) в Амстердаме. Тогда команда Лева вела после первого тайма со счетом 2:0, но позволила «оранжевым» восстановить равновесие и смогла вырвать викторию только в добавленное время после стандарта.

В группе С, где выступают эти сборные, пятым участником борьбы является Северная Ирландия, а напрямую разыгрываются две путевки. Именно североирландцы возглавляют квинтет, так как уже успели провести две встречи, обыграв тех же белорусов и эстонцев.

В составе, опубликованном чуть больше недели назад на официальном сайте Немецкого футбольного союза не оказалось полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса и голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

Правда, их невызов связан не со спортивными причинами, а с полученными игроками повреждениями.

При этом Кроос является одним из ключевых футболистов команды Лева на протяжении многих лет его работы с национальной командой Германии, в то время как тер Стеген остается запасным голкипером, несмотря на великолепную игру за «Барселону».

Интересно, что основной голкипер Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, несколько сдавший после длительного лечения во время прошлого сезона перед чемпионатом мира в России, тоже имеет микротравму, но прибыл в расположение сборной и поможет против Белоруссии и Эстонии.

Напомним, что Лев находится сейчас в достаточно неустойчивом положении на своем посту. Прошлым летом кампания на чемпионате мира в России закончилась оглушительным провалом, так как Германия не смогла даже выйти из группы с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, хотя выступала на турнире в качестве действующих чемпионов планеты.

Лишь прежние успехи и ясно выраженное собственное желание исправить ошибки, которые Лев подробно разобрал в докладе федерации после ЧМ-2018, позволили специалисту сохранить пост.

Под руководством Лева сборная Германии завоевала золотые медали на чемпионате мира-2014 в Бразилии, где в полуфинале унизила хозяев того мундиаля, разгромив их с неприличным счетом 7:1, а в финале в дополнительное время благодаря единственному точному удару Марио Гетце переиграла Аргентину с Лионелем Месси.

Нового провала Германии ее тренеру уже, конечно, не простят, при этом особых сомнений в попадании Бундестим на чемпионат Европы ни у кого нет.

Ну а судьба Лева решится уже летом 2020 года во Франции, где пройдет континентальное первенство, но для начала специалисту нужно поправить здоровье.

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