Желали смерти? Секрет конфликта Слуцкой с фанатами Загитовой

Многократная чемпионка Европы и мира Ирина Слуцкая поделилась подробностями возникшего еще в декабре прошлого года конфликта с поклонниками 17-летней российской фигуристки Алиной Загитовой. По словам прославленной фигуристки, ныне занимающей должность депутата Московской областной думы, ей на протяжении длительного периода времени приходили гневные сообщения, содержащие оскорбления и угрозы.

Причиной этого поведения фанатов таланта чемпионки Пхенчхана-2018 стала критика со стороны Слуцкой в адрес Загитовой, неудачно выступившей в финале Гран-при прошедшего сезона. Тогда россиянка заняла второе место, уступив японской фигуристке Рике Кихире, что, по мнению Слуцкой, стало причиной неготовности ученицы Этери Тутберидзе к конкуренции на международном уровне.

«Когда ты видишь только одного соперника, каким в прошлом сезоне была Женя Медведева, — это одна история, но когда тебе наступают на пятки сразу несколько фигуристок — совсем другая. При условии чистых прокатов, по техническому уровню Загитова уже не первая. Но нужно учиться, идти дальше, бороться и вновь побеждать. Это сложно, кто же спорит. В Ванкувере Алина допустила помарку в короткой программе, когда не докрутила риттбергер в каскаде. Она приземлилась на зубчик, стала волноваться и не откатала произвольную так, как может», — говорила тогда Слуцкая «Спорт-Экспрессу».

В том же интервью двукратный призер Олимпийских игр подчеркнула, что Загитова имеет лояльное отношение к себе со стороны судей, которые нередко «прощают ей некоторые вещи» и не снимают баллы за ошибки.

Замечания Слуцкой вызвали волну негатива со стороны болельщиков Загитовой, которые оставили множество агрессивных и гневных комментариев в инстаграме прославленной фигуристки, в грубой форме выразив свое несогласие с ее мнением, упрекнув ту в «травле ребенка» а также обвинив Слуцкую в зависти к таланту Загитовой.

Спустя полгода семикратная чемпионка Европы дала большое интервью, в котором уделила внимание и данной ситуации.

«Может быть, они так зарабатывают, тешат самолюбие. Если начать на них реагировать, меня в психушку потом отправят. Я мать, у меня двое детей, у меня сложившаяся жизнь, от которой я получаю удовольствие. И я веду страницу, чтобы получать удовольствие и делиться радостями, успехами. Хотите писать – пишите, только не на моей странице. Обычно вообще по первым двум словам понятно, что человек хочет выразить. Поэтому я даже не открываю сообщения таких людей в директе», — цитирует Слуцкую Sports.ru.

Так, она подчеркнула, что для того, чтобы избавиться от негативных комментариев в своей соцсети и удалить «неадекватных» подписчиков, ей даже пришлось обратиться за помощью к своим знакомым, которые занимались «чисткой» страницы фигуристки в инстаграме. Среди гневных сообщений, к слову, некоторые «оскорбленные» фанаты Загитовой даже угрожали Слуцкой. Этот момент Ирина Эдуардовна сравнила со случаем, который произошел с Максимом Траньковым.

«Самое жуткое сообщение в мой адрес? Как и бедному Максиму Транькову – умрите, все такое подобное.

Ребят, бог решит, когда и кому с этого света уходить. Точно не вам. Как люди только не боятся такое писать. Пускай не боятся. Бумеранг есть. Если вы считаете, что так правильно – ради бога. Но, наверное, вы должны подумать, что у вас тоже есть продолжение рода», — заявила Слуцкая.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи попал под давление поклонников Загитовой после того, как заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане болел не за Алину, а Евгению Медведеву, завоевавшую тогда серебро. Это высказывание спровоцировало агрессию со стороны фанатов Загитовой, пожелавших Транькову смерти.

По мнению Слуцкой, подобное поведение является неприемлемым, а люди вправе сами выбирать, кого поддерживать. При этом она подчеркнула, что симпатия к одному фигуристу не должна провоцировать вражду с поклонниками других спортсменов.

«Это нормальное противостояние. Было Слуцкая – Бутырская, Сотникова – Липницкая, Медведева – Загитова, Плющенко – Ягудин. Просто в мое время не было инстаграмов, и мы это не ощущали. Но было точно так же. Не могут одновременно выигрывать обе.

А то говорили, что вот Максим поддерживает одну… А кто-то поддерживал Машу Бутырскую, когда я каталась. Я что, должна была подойти и сказать «Да чтоб ты сдох, потому что ты ее поддерживаешь?». Нет, потому что у каждого есть мнение. И именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване, и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете», — отметила Слуцкая.

В настоящее же время, по словам фигуристки, конфликт с фанатами Загитовой утих.

«Сейчас это уже дело далекого прошлого. Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а чемпионов не судят и не обсуждают. Она молодец и абсолютно заслуженная победительница. Во-вторых, с моим инстаграмом тоже все хорошо – там теперь пишут только добрые и интересные комментарии. Та ситуация больше не повторяется. То, что случилось зимой, – ничего не сделаешь, неадекватных людей никто из нашей жизни не исключает», — заключила Слуцкая.

В прошедшем сезоне Алина Загитова выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и в Москве, а финале соревнований завоевала серебряную медаль. На чемпионате России 17-летняя фигуристка заняла итоговое пятое место, а также уступила золото своей соотечественнице Софье Самодуровой на первенстве Европы в Минске. В японской Сайтаме Загитова впервые в своей карьере стала чемпионкой мира.

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