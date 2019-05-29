Вина Мхитаряна? «Арсенал» сдался «Челси» в финале

Финальный матч Лиги Европы стал едва ли не самым обсуждаемым за весь прошедший сезон. Правда, поводом стал не тот факт, что за трофей второго по значимости европейского клубного турнира сразились непримиримые лондонские «Челси» и «Арсенал», а место, в котором была решена судьба медалей. Финал Лиги Европы в азербайджанском Баку был многими воспринят скептически еще до старта турнира, а чем ближе была развязка борьбы за трофей, тем больше негативных комментариев в свой адрес получил УЕФА. Отрицательно об идее провести событие такого масштаба высказывались даже те, кто к Лиге Европы не имел никакого отношения. Например, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, чья команда уже 1 июня сразится с «Тоттенхэмом» на поле мадридского «Метрополитано» в рамках финала Лиги чемпионов.

«Финал Лиги Европы в Баку – это забавно. Не знаю, что подавали на завтрак людям, которые так решили. Понятия не имею, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы. Подобные решения должны быть куда более взвешенными, разумными. Это выглядит безответственно. Может быть, изначально нужно договариваться о снижении или хотя бы заморозке цен в городе на время проведения матча. Слышал, что номер за £100 сейчас сдают за 2700. Это просто сумасшествие», – цитирует Клоппа Sky Sports.

И правда, так и оказалось: прямых рейсов из Лондона — а за золото Лиги Европы, напомним, бились две лондонские команды — в Баку крайне мало, организаторы турнира об этом просто не позаботились.

Как утверждают британские журналисты, добраться до столицы Азербайджана можно только транзитными маршрутами, которые требуют больших трат и денег, и времени.

Помимо организационных проблем последовала еще одна, основанная на национальных отношениях. Не азербайджанцев с англичанами, а азербайджанцев с армянами. Что не смогли предугадать люди из УЕФА, так это тот факт, что в составе команды-финалиста будет представитель Армении. Таковым оказался Генрих Мхитарян, лидер «Арсенала» и армянской сборной, звезда мирового футбола.

Понимая, что в Баку Мхитаряна местные любители футбола и обычные граждане вряд ли будут рады видеть, спортсмен принял решение отказаться от участия в финальном матче.

«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы. Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно. Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!»

– написал Мхитарян в своем инстаграме.

Несмотря на то, что и УЕФА, и МИД Азербайджана гарантировали Генриху безопасность, он решил не идти на риски. Интересное мнение по этому поводу высказал и вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян.

«По моей информации, Мхитаряну настойчиво «посоветовали» не демонстрировать флаг Армении в Баку, если Арсенал победит в финале. Но это недопустимо. Генрих был с флагом после финального матча Лиги Европы в 2017-м году, который проходил в Стокгольме. Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг», — приводит слова Меликбекяна CNN.

Действительно, нетрудно представить реакцию азербайджанских фанатов, увидевших перед собой флаг Армении. Их, к слову, было большинство на Олимпийском стадионе в Баку. Фанатам «Арсенала» и «Челси» выдали по шесть тысяч билетов при том, что стадион вмещает аж 70 тысяч зрителей. Впрочем, по информации The Times, за несколько дней до матча оба клуба вернули в общей сумме 6,5 тысяч билетов обратно в УЕФА, которые они не смогли реализовать: «Арсенал» сумел продать только 3,5 тысячи заветных квитков, а «Челси» и того меньше — только две тысячи.

Однако даже приехавшие в Лондон фанаты столкнулись с проблемами. По информации ведущих британских газет, азербайджанская полиция останавливала на улицах Баку болельщиков «канониров», одетых в клубные майки с фамилией Мхитаряна. Данные действия сотрудников правоохранительных органов можно было бы назвать направленными скорее на предотвращение провокаций, нежели на задержания, однако российский журналист Ярослав Кулемин показал обратное.

Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соотвествии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее. #UELF2019 #Arsenal pic.twitter.com/u7Y9mZ8KDA — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 29 мая 2019 г.

Что касается самой игры, то на финальную встречу за кубок Лиги Европы «Арсенал» выставил следующий стартовый состав:

Вратарь: Петр Чех;

Зеад Колашинац, Начо Монреаль, Лоран Косельни, Сократис Папастатопулос, Лукас Торрейр, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Гранит Джака, Месут Озил, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В старте у «Челси» ожидаемо появился Эден Азар, для которого это, вероятно, была последняя игра в футболке «синих». Бельгийца уже ждет мадридский «Реал».

Вратарь: Кепа Аррисабалага;

Сесар Аспиликуэта, Эмерсон, Андреас Кристенсен, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар.

Как и свойственно еврокубковому финалу, обе команды начали матч осторожно и без особой активности. Борьба за центр поля с элементами единоборств — основополагающая в профессиональном футболе, и Унаи Эмери с Маурицио Сарри об этом известно. Первый более-менее опасный момент удалось создать «канонирам».

Мэйтленд-Найлс выполнил прострел во вратарскую, Кепа сыграл неуверенно и кулаками выбил мяч точно под удар Обамеянгу. Тому никто не мешал «расстрелять» ворота «Челси», но габонец пробил мимо.

К середине тайма «пушкари» могли претендовать на пенальти. Ляказетт неожиданно выскочил один на один с Кепой и, обыграв вратаря, упал. Арбитр на падение французского форварда не отреагировал и поступил правильно: на повторе четко заметно, что нарушения правил со стороны испанского голкипера не было.

Спустя некоторое время «Челси» ответил. Жиру и Эмерсон начали отличную комбинацию с выводом итальянского защитника бразильского происхождения на ударную позицию из штрафной. Тот пробил в сторону дальнего угла, но Чех свою команду спас. Вторую волну атаки подхватил Азар, но бельгиец, войдя в штрафную, мяч потерял.

Через буквально пять минут Чеху вновь пришлось вступить в игру. Азар сделал передачу на Жиру, тот, сместившись из центра левее, пробил в противоход голкиперу «Арсенала», но тот сумел «сложиться» и вытащить мяч из дальнего нижнего угла.

На этом самые яркие моменты первой половины встречи завершились: скучная атмосфера напрямую сказалась на происходящем на поле, а от того и унылые 0:0 на табло.

Ситуацию удалось изменить во втором тайме.

Эмерсон выполнил точную подачу на Жиру, и француз, опередив своего соотечественника из «Арсенала» Косельни, в падении пробил головой, послав мяч точно в нижний ближний угол ворот. Чех в данной ситуации сделать ничего не смог.

Жиру, к слову, не забыл свое «арсенальское» прошлое — в составе красно-белых Оливье провел шесть лет — и праздновать забитый мяч в ворота бывшей команды не стал, хотя этот гол стал для него уже 11-м в этом розыгрыше Лиги Европы, что сделало его лучшим бомбардиром турнира.

После гола «Арсенал» усилил обороты в линии нападения, но взломать оборону «Челси» не удалось. Вместе с этим в рядах «канониров» появились пустые зоны, которыми умело воспользовались «синие».

Ковачич одной передачей отправил Азара в штрафную и тот, оценив ситуацию, прострелил в район 11-метровой отметки, куда вовремя подключился Педро. Испанцу хватило лишь одного касания, чтобы отправить мяч в сетку ворот.

2:0 за полчаса до конца основного времени матча — счет, фактически приговоривший «Арсенал».

Педро классно разобрался на линии штрафной и сделал разрезающую передачу на Азара, которого откровенно «срубил» Мэйтленд-Найлс. Арбитр немедленно указал на «точку». Бельгийский лидер «синих» пенальти уверенно реализовал, разведя мяч и Чеха по разным углам.

Однако «Арсенал» на разгром согласен явно не был. Айуоби подкараулил отскок у чужой штрафной и мощно пробил слета, попав в дальний верхний угол. Кажется, этого не ожидал не только Кепа со всей своей командой, но и сам автор гола.

Но «синие» быстро вернули себе преимущество.

Азар обокрал Джаку в центре поля и, продвинувшись вперед, отдал на левый край штрафной, где дежурил Жиру. Француз дождался открывания Эдена и небольшим черпачком вывел его на ударную позицию во вратарской, откуда бельгиец «расстрелял» Чеха.

Довести счет до неприлично разгромного мог Виллиан, появившийся на поле перед дублем Азара. Бразилец ворвался в штрафную и, убрав защитника финтом, хитро пробил в сторону дальнего угла, но переиграть голкипера «Челси» не сумел.

В итоге — 4:1, пять голов в течение 23-х минут во втором тайме, разгром «Арсенала», первый за огромнейшую тренерскую карьеру титул у Сарри, а также второй триумф «Челси» в Лиге Европы за шесть лет.

Для «канониров», к слову, это поражение стало двойным. По окончании сезона Английской премьер-лиги красно-белые заняли только пятое место в турнирной таблице, которое дает путевку лишь в Лигу Европы. Сегодняшняя победа в финале могла отправить команду Унаи Эмери в Лигу чемпионов. Не судьба.

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