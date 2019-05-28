Повелся на паспорт? Зеленский переманил русского хоккеиста

Российский нападающий донецкого хоккейного клуба «Донбасс» Александр Костиков сменил спортивное гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ 28 мая.

Примечательно, что решение было принято именно по инициативе нового главы государства, который в своей инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая заявил о необходимости возвращения на Украину всех ее граждан, проживающих на территории других стран, а также о намерении предоставить гражданство всем желающим «строить новую, сильную и успешную страну».

«Я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля, украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны!

Всем, кто готов строить новую и успешную страну, я готов с радостью предоставить украинское гражданство. Вы должны ехать на Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно, привезите нам, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности», — говорил Зеленский, призвав сограждан «сплотиться и вместе работать на благо страны».

Александр Костюков в последние годы проживает на территории Донецкой области, где с октября 2017 года выступает за местный «Донбасс». Владельцем клуба, к слову, является бывший вице-премьер Украины, а также экс-ответственный за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис Колесников. Он же после того, как Владимир Зеленский официально вступил в должность президента страны, объявил о намерении сделать для нескольких игроков своего клуба украинское гражданство. В их числе был и Костюков, которого Колесников желает видеть в национальной сборной жовто-блакитных.

«Мы уже пригласили Евгения Белухина, он возвращается в «Донбасс». Александр Костиков обратился за украинским гражданством, вот-вот его получит. Я думаю, разумная натурализация одного звена – пять-семь человек — поможет сборной Украины. Конечно, ставка – на молодежь, у нас много молодых талантливых хоккеистов.

Хоккей такого уровня, когда сборная в элите, нужен украинскому болельщику не только для того, чтобы болеть за сборную. Это также поможет и клубному хоккею, ведь, если сборная играет постоянно на высоком уровне, то и к клубному чемпионату есть высокий интерес»,

— цитирует Колесникова xsport.ua.

В составе «Донбасса» Костиков уже провел два сезона, сыграв за донецкую команду в общей сумме 96 матчей и набрав 97 очков (54 гола + 43 передачи) во всех турнирах, и помог команде дважды подряд завоевать золотые медали Украинской хоккейной лиги Пари-матч.

В прошедшем сезоне российский хоккеист отметился не только результативностью, но и неспортивным поведением. В октябре 2018 года в рамках матча национального первенства против киевского клуба «Ледяные Волки» Костиков вступил в драку с защитников киевлян Кириллом Фроленко. В эпизод пришлось вмешаться арбитрам встречи, которые удалили россиянина на пять минут за атаку игрока, не владеющего шайбой, а также наказали его матч-штрафом.

Свою карьеру Костиков начал в школе московского «Динамо», куда поступил еще в раннем возрасте. Затем российский форвард стал выступать за другие столичные команды: «Синяя птица» и «Северная звезда». В 2014 году Костиков дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за ханты-мансийских «Мамонтов Югры», однако за свой новый клуб очков не набрал.

В итоге за три года он сменил восемь клубов, среди которых были чешские «Русские Витязи», «Кристалл» из Бердска, «Челны», петербургский «СКА-Серебряные Львы», можайские «Драгуны», «Крылья Кубани» из Краснодара, а также «Брянск».

Последней командой Костикова перед отъездом в Донецк стала белградская «Црвена Звезда», в составе которой он провел шесть матчей на Кубке Салея-2017, набрав четыре очка.

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