Землетрясение в Японии: Загитова упала на шоу

Период межсезонья в мире фигурного катания в этом году богат на интересные моменты и истории. Российские спортсмены стабильно входят в число лучших в мире, особенно после золота Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане, ее победы на чемпионате мира, первого места Софьи Самодуровой на первенстве Европы и доминирования юниоров.

Поэтому без них ни одно крупное шоу не обходится.

Еще несколько месяцев назад стало известно, по каким шоу распределены спортсмены. Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе попали в японское турне. Кроме того, компанию им составил и олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а также другие звезды мирового фигурного катания: Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес и другие. За четыре недели каст гала-шоу посетит японские города Макухари, Сендай, Кобе и Тояма.

Но в пригороде Токио фигуристов ожидал действительно большой сюрприз.

Прямо по ходу выступления в Макухари раздался мощнейший толчок. Магнитуда достигала 5,1 балла – легкий уровень опасности. При этом очевидцы сообщали, что толчки в 3 балла ощущались и в Токио. Жертв и серьезных последствий избежать удалось, однако некоторые российские фигуристы, для которых землетрясение большая редкость, не на шутку испугались, а шоу пришлось прервать в целях безопасности. В это время на льду находился Плющенко.

Загитова осматривала трибуны и что-то бормотала, зато попыталась разрядить обстановку Медведеву. Ученица Брайана Орсера улыбалась и на камеру пошутила, что землетрясение вызвало ее выступление.

«Это просто я откаталась», — сказал Медведева, после чего все засмеялись.

Когда толчки перестали ощущаться, выступления продолжились и завершились в обычном режиме. На настроении болельщиков это никак не отразилось.

Говоря непосредственно о спортивной составляющей, шоу показало несколько любопытных моментов в программах спортсменов. Загитова каталась под полюбившуюся всем «Кармен», однако в свободном стиле это выглядело действительно эффектнее. Во-первых, она изменила формат номера и откатала программу с использованием стула. Во-вторых, в качестве музыкального сопровождения было живое исполнение оперы. Мелодию для олимпийской чемпионки исполняли стоявшие рядом со льдом музыканты. Однако прокат Загитовой не был идеален — она упала с одного из тройных лутцов, хотя чистота прыжков не так важна в шоу.

Второй номер Загитова менять не стала, продемонстрировав показательную программу прошлого сезона. Подопечная Этери Тутберидзе вышла на лед в кожаном костюме, представ в образе роковой женщины.

Разница была лишь в том, что на шоу ее волосы были собраны.

У Медведевой программа получилась слишком яркой в прямом смысле слова. На гастролях в Южной Корее в прошлом месяце она показала розовый латексный костюм, который стал объектом горячих дискуссий. В Макухари двукратная чемпионка мира и Европы выступила все с той же программой под композицию Арианы Гранде «7 rings», однако костюм был доработан: в качестве замены латексу были использованы пайетки и стразы. Кроме того, наряд изменил и цвет, превратившись из нежно-розового в темную фуксию, а также были добавлены перчатки.

Второй номер Медведевой был достаточно аутентичным. Фигуристка исполняла программу под песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Костюм соответствовал музыке: платьице, выполненное в алом цвете и обшитое чем-то похожим на новогоднюю мишуру, полностью закрывающее руки. Этот наряд был больше к лицу Евгении, подчеркивая ее строгий образ.

И главный факт: оба своих экстравагантных костюма она придумала сама.

Туктамышева была в привычном для себя раздетом образе. В качестве музыкального сопровождения Елизавета использовала скрипку, ее исполняли живые музыканты. На льду Императрица появилась в халате а-ля кимоно, которое тут же скинула и предстала в черном элегантном наряде, который больше напоминал корсет. Некоторые движения повторяли ее знаменитую программу стюардессы. Получилось очень горячо.

Следующий пункт назначения каста шоу – Сендай. Там фигуристы выступят 31 мая, а также 1 и 2 июня.

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