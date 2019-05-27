Провал «Спартака» и триумф «Зенита»: итоги чемпионата России

Халк, Данни, Андре Виллаш-Боаш — всех этих людей в «Зените» уже давно нет, но именно они до мая 2019 года последними привозили чемпионский кубок в Санкт-Петербург. С тех пор в стане сине-бело-голубых многое изменилось: от руководства до тренерского штаба; от Александра Дюкова и Сергея Фурсенко, до Александра Медведева; от возмущений Мирчи Луческу и провалов Роберто Манчини до возвращения Сергея Семака.

Приход Семака в «Зенит» стал одним из факторов, приведших клуб к золотым медалям. Если к тактическим моментам и игровым эпизодам петербуржцев вопросы остаются до сих пор, то факт того, что 43-летний специалист сумел придать коллективу правильный настрой и импульс в борьбе за чемпионство, неоспорим.

Заявить о себе главный тренер «Зенита» сумел в начале сезона, когда его команда выдала восьмиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Однако к середине сезона и команда, и Семак в частности стали подвергаться критике.

Клуб уже на стадии 1/8 финала вылетел из Кубка России, в чемпионате последовали обидные поражения от «Динамо», ЦСКА и даже от «Арсенала» с «Анжи», а подвести черту мог и провал в Лиге Европы, где сине-бело-голубые уступили скромному «Вильярреалу», не дойдя до четвертьфинала.

Впрочем, успешно пройденное зимнее межсезонье и точечное усиление в лице Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна позволили «Зениту» не только сохранить лидирующие позиции в национальном первенстве, но и значительно прибавить в ходе борьбы за золото.

Как итог: 4 мая, после ничьи на выезде с грозненским «Ахматом» и поражения «Локомотива» в Туле «Зенит» за три тура до конца досрочно оформил чемпионство.

Вместе с титулом петербуржцы вернули себе и путевку в Лигу чемпионов, где не играли уже три года. Прошлый поход в главном европейском клубном турнире завершился вылетом в первом раунде плей-офф от «Бенфики».

Торжество «Локомотива» с Семиным и исторический успех «Краснодара»

Защитить чемпионский титул тяжело всегда, если речь не касается «Ювентуса», «Баварии» или «ПСЖ». Московский «Локомотив» в ряды мировых грандов не вошел, даже не претендуя. В прошедший сезон красно-зеленые входили крайне тяжело.

Первая победа и первый забитый мяч к «железнодорожникам» пришли только в четвертом туре. До этого «Локо» «довольствовался» двум ничьим и поражением от «Оренбурга», а перед стартом первенства подопечные Юрия Семина второй раз подряд упустили Суперкубок России.

Чередуя успешные игры в чемпионате с откровенно провальными «Локомотив» ожидало возвращение в Лигу чемпионов спустя 14 лет. К сожалению, для москвичей оно получилось неудачным.

Одна победа в шести матчах и последнее место в группе, которое не позволило претендовать даже на попадание в плей-офф Лиги Европы — точно не тот результат, на который рассчитывал Семин. Впрочем, освобождение от еврокубков существенно расчистило «Локомотиву» пути в национальных соревнованиях.

Правда, даже десятиматчевая беспроигрышная серия, которая судьбоносно прервалась на матче с тульским «Арсеналом», не помогла «железнодорожникам» отстоять титул. Однако спасти сезон удалось серебряными медалями и прямой путевкой в Лигу чемпионов, а также очередным триумфом в Кубке России.

Записать прошедший чемпионат в актив себе может и «Краснодар», который на протяжении длительного периода конкурировал с «Зенитом» за золото. Однако два поражения в очных матчах с петербуржцами, а также неубедительное начало второй части сезоне существенно изменили планы «быков».

Весенний отрезок подопечные Мурада Мусаева провели крайне неубедительно. Поражения от «Зенита» и «Локомотива», потери очков в матчах с «Уфой», «Спартаком», «Оренбургом», «Динамо» и «Ахматом» едва не стоили «Краснодару» места в тройке.

Спасти положение удалось благодаря домашней победе над ЦСКА, который до последнего конкурировал с «быками» за заветную путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Отвоевать ее удалось все-таки «Краснодару», который впервые в своей истории может услышать гимн главного европейского клубного турнира на своем стадионе.

Однако для этого краснодарцам необходимо преодолеть два сложнейших этапа: один квалификационный раунд и плей-офф.

Как известно, на этом пути «быкам» могут попастся серьезные и грозные соперники, причем речь идет не об именах, а о непредсказуемости клубов из западной Европы. Как никто другой об этом знает, например, «Спартак», который в начале этого сезона прогорел в противостоянии с греческим ПАОКом.

Провал «Спартака» на радость ЦСКА

Чемпионство «Спартака» двухлетней давности широко обсуждается до сих пор. Настолько, что про триумф «Локомотива» забыли, наверное, все, кроме болельщиков красно-зеленых. Во многом историческое чемпионство сыграло с красно-белыми злую шутку. Начало и концовку постчемпионского сезона «Спартак» смазал, а на старте сезона-2018/19 о своих проблемах в команде заявил еще громче.

Вылет от ПАОКа заставил руководство клуба существенно пересмотреть перспективы команды на сезон, вследствие чего был продан лидер москвичей Квинси Промес.

Правда, условия, по которым голландец ушел в «Севилью», смущают болельщиков до сих пор. Продажа ключевого игрока перед самым закрытием трансферного окна, еще и за крошечную компенсацию — а трансфер за €20 млн при рыночной стоимости Квинси в €24 млн на тот момент действительно провальный, — а также отсутствие толковой замены лидеру существенно ослабили ряды красно-белых, что непосредственно повлияло и на конкурентоспособность команды.

Это косвенно подчеркивал и Массимо Каррера, проводя частые рокировки состава в надежде найти идеальную связку. Но руководство итальянца не услышало. Или отказалось слышать.

Ко всему прочему с особой силой вспыхнул конфликт капитана команды Дениса Глушакова с главным тренером. Обе стороны так и не поделили лавры чемпионства сезона-2016/17. Глушакова и некоторых его одноклубников не устроил тот факт, что заветное золото приравнивалось к заслуге Карреры, а не футболистов. Возможно, именно это и послужило началу конфликта, который, по слухам, загорелся еще на старте постчемпионского сезона.

В конечном итоге разговоры перешли в действие. И первый шаг сделал именно Каррера, который еще за год до этого просил руководство отдать капитана в аренду из-за того, что не видит в нем возможного прогресса как игрока. После злосчастного «лайка» Глушакова на публикацию актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой итальянца тренер отправил футболиста в «дубль», добавив ему в компанию и Андрея Ещенко, который попался на том же, на чем и его одноклубник.

Спустя месяц после этого «Спартак» потерпел несколько поражений в чемпионате, неровно стартовал в групповом раунде Лиги Европы, а Массимо Каррера был уволен.

Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.

Уход тренера-чемпиона вызвал огромнейшую волну негатива со стороны большинства болельщиков, недовольных решением руководства клуба. Народная любовь итальянца была в очередной раз выражена в толпе фанатов у здания пресс-центра МИА «Россия сегодня», где Массимо дал свою прощальную пресс-конференцию, а затем уже и в аэропорту «Шереметьево», куда нахлынули сотни болельщиков только ради того, чтобы сказать тренеру спасибо.

Глушаков же с Ещенко с позиции руководства в лице Наиля Измайлова и Сергея Родионова, утверждавших, что при Каррере у команды отсутствует потенциал, были возвращены в основу. Но вот только капитан «Спартака» был принят обратно далеко не всеми. До сих пор часть фанатов выкрикивает в адрес Глушакова нелицеприятные лозунги, а также устраивает различные акции, требуя его ухода из клуба.

Однако, как бы ни хотели в руководстве красно-белых, лучше не стало: «Спартак» прошел через недели цирка под руководством Рауля Рианчо, а затем провалило все возможные задачи на сезон.

Приглашенный на замену Каррере Олег Кононов с первых же дней дал множество обещаний о «красивой спартаковской игре в стиле Бескова и Романцева», а также заверил болельщиков в том, что сможет привить свой стиль футбола команде за четыре месяца. Но на своих же высказываниях Кононов и погорел.

Понять, во что играет «Спартак», было невозможно вплоть до окончания сезона. Вместе с отсутствием поставленной игры отсутствовал и положительный результат, а именно красно-белые провалили групповой раунд Лиги Европы, оставшись на последнем месте в группе, выбыли из розыгрыша Кубка России, а также заняли итоговое пятое место в чемпионате страны, лишившись и Лиги чемпионов, и прямой путевки во второй по рангу клубный турнир континента.

Такой провал сыграл на руку конкурентам «Спартака», но, что обиднее для красно-белых, принципиальным.

Так, ЦСКА, неубедительно прошедший весеннюю часть сезона и лишившийся шансов на попадание в ЛЧ, сумел вырвать прямое попадание в групповой этап Лиги Европы и, соответственно, обеспечив себе хоть какой-то доход от еврокубков.

Красно-синие, как известно, живут по средствам, и деньги для Евгения Гинера и его детища значат чуть больше, чем все. А отсутствие Лиги чемпионов на следующий сезон в очередной раз может ударить по команде Виктора Гончаренко, иначе слухи о возможном уходе одного из лидеров армейцев Марио Фернандеса на пустом месте возникнуть не могли никак.

К слову, кадровые перестановки в нынешнем сезоне ЦСКА перенес вполне успешно.

Уход легендарных братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, а также Понтуса Вернблума с Александром Головиным изначально вогнали болельщиков красно-синих в состояние депрессии. Однако армейцы давно зарекомендовали себя работой на трансферном рынке, умея тратить немного и выжимать выгоды на 110%. Приобретения Ивана Облякова, Арнора Сигурдссона, Хердура Магнуссона, Яки Бийола, а также аренды Родриго Бекао и Николы Влашича, на что ЦСКА в общей сумме потратил чуть более €12 млн оправдали себя в полной мере,

потому бояться ухода Фернандеса нет необходимости: менее чем за €20-25 млн бразильского россиянина не продадут, а на вырученные средства армейцы смогут набрать еще треть состава.

Особенно в тяжелейших кадровых условиях показали себя в очередной раз воспитанники красно-синих. Федор Чалов заявил о себе еще в ноябре 2016 года, а теперь — стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей в 30 матчах.

Феномен «Оренбурга» и «Арсенала»

«Оренбург» и тульский «Арсенал» за все свое недолгое пребывание в Премьер-лиге у болельщика позиционировались как клуб-аутсайд. В случае с туляками и вовсе фигурирует обидная приставка «лифт». Однако прошедший сезон изменил отношение команд к себе со стороны радикально.

«Оренбург» вместе с Владимиром Федотовым, несмотря на долгие слухи о революции в клубе с подачи Марко Трабукки и возможном приходе Массимо Карреры, давление выдержали. И, хотя сезон команда провела неровный, прежде всего она оренбуржцы запомнились своим комбинационным и атакующим футболом. И он принес свои плоды: эффектные победы над «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА, «Ростовом» и «Спартаком» показали всей лиге, что с подопечными Федотова нужно считаться.

Как итог — седьмое место в турнирной таблице, лучший результат в истории клуба и какие-то шесть очков, отделившие команду от пятерки лидеров.

Не менее поразил и «Арсенал» во главе Игоря Черевченко.

Сезон «оружейники» начали под руководством Олега Кононова, но его поспешный уход в «Спартак» только сыграл на руку клубу. В результате туляки выдали, внимание, 11-матчевую беспроигрышную серию, лишь четыре раза сыграв вничью. В этот же период последовал, например, разгром над «Спартаком» Кононова, а также победа над «Локомотивом», решившая судьбу всего чемпионата.

По итогам первенства «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице, однако победа «железнодорожников» в финале Кубка России дала тулякам еще и путевку в Лигу Европы, где команда Черевченко сыграет впервые в своей истории.

Начнут еврокубковую кампанию туляки со второго раунда квалификации.

Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» - в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»! pic.twitter.com/0MlSyhsD8Q — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 мая 2019 г.

Два разных вылета «Анжи» и «Енисея»

История двух клубов, напрямую вылетевших в ФНЛ, отличается кардинально. Одни на протяжении всего сезона боролись не просто за выживание в лиге, но и вообще в футболе, вторые мучались от тренерского гения Дмитрия Аленичева и находили позитив в юморе.

После того, как тот знаменитый и упитанный мировыми звездами «Анжи» потерпел финансовый крах, клуб уже выбывал из высшего дивизиона. Однако по неспортивному принципу — а именно занял место пермского «Амкара», прекратившего существование, — махачкалинцы в РПЛ остались. С одной стороны это оказалось хорошо, с другой — ужасно.

Хорошо, потому что лига узнала о Магомеде Адиеве, как о тренере, который до последнего использовал каждый ресурс команды, сумев поставить «Анжи» толковы футбол, который пусть и не дал положительного результата.

Ужасно, потому что клуб загнал себя в яму и теперь может последовать по пути все того же «Амкара».

По информации «Комсомольской правды», долги клуба махачкалинцев составляют более 250 млн рублей, однако покрывать их попросту нечем. И хотя президент «Анжи» Осман Кадиев утверждает, что команда сможет выступить в ФНЛ, вероятность того, что «Орлы» потеряют профессиональный статус остается.

Иначе на прошедший сезон смотрят в Красноярске. «Енисей» впервые в своей истории смог пробиться в элиту российского футбола после победы как раз над «Анжи» в переходных матчах. И если ФНЛ красноярцы прошли уверенно, то от былой уверенности в РПЛ не осталось ровным счетом ничего.

Красноярск лишь на время прощается с Премьер-Лигой. Мы вернем её в наш город! pic.twitter.com/IzR1dKcwaj — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 мая 2019 г.

Во многом ответственность за провал в Премьер-лиге была взвешена на плечи Дмитрия Аленичева, который по ходу сезона даже вступил в конфликт с руководством клуба. Боссы «Енисея» желали расстаться с тренером еще зимой, но дальше разговоров дело не дошло.

«Львы» же остались львами только образно: четыре победы и 55 пропущенных мячей — худший результат Российской премьер-лиги в этом сезоне, по итогам которого Аленичев все-таки объявил об отставке.

Единственное светлое пятно, которым «Енисей» и запомнился, это хорошее чувство юмора. Классное ведение социальных сетей, общение как с публикой, так и с представителями других клубов во многом повлияли на СММ работу во многих клубах всей лиги. Такое отношение к делу привело еще и к тому, что к «Енисею» проявляют симпатии болельщики разных команд. Даже «Спартака», хотя о каких-либо симпатиях красно-белых по отношению к красно-синим говорить трудно.

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