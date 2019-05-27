«Пути разошлись»: «Локомотив» избавился от скандалиста

27 мая московский «Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 35-летний хавбек принял участие в 17-ти матчах, в которых отметился одной голевой передачей и помог «железнодорожникам» завоевать серебряные медали вместе с прямой путевкой в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива». Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе пресс-служба клуба.

Сам Денисов в последний раз выходил на поле 33 апреля в матче Кубка России, после чего провел две игры чемпионата на скамейке запасных, а затем и вовсе перестал попадать в заявку. К концу первенства России в СМИ регулярно распространялась информация о том, что по окончании сезона игрок покинет команду. Теперь же эти слухи подтвердились, а сам Денисов, выступив с благодарностью в адрес клуба, заявил, что его пути с красно-зелеными разошлись.

«Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.

Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа», — сказал он.

«Спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа».



Игорь Денисов покидает «Локомотив» https://t.co/testyql8WY pic.twitter.com/ZKYtwZKxEK — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 27 мая 2019 г.

Денисов перешел в «Локомотив» в августе 2016 года. Причем первые полгода он выступал за красно-зеленых на правах бесплатной аренды, а в феврале 2017-го подписал полноценный контракт с клубом. Тогда же «железнодорожниками» руководил Илья Геркус, покинувший клуб в середине прошедшего сезона. Впрочем, бывший президент вниманием уход Денисова не обошел.

«Спасибо, Игорь! Для меня было большой удачей и честью работать вместе с таким искренним и порядочным человеком, огромным профессионалом и большим футбольным мастером, настоящим чемпионом и капитаном!» — написал Геркус в инстаграме.

Об уходе Денисова из «Локо», как говорилось ранее, слухи шли еще с середины весны. Позднее и вовсе появилась информация о том, что игрок не появляется на тренировках, а в команде присутствует конфликт между самим хавбеком и работниками клуба.

В частности, «Чемпионат» в мае утверждал, что Денисов выразил свое недовольство в адрес главного тренера красно-зеленых Юрия Семина относительно своего игрового времени. Однако Семин в ответ на вопросы журналистов утверждал, что футболист болен, а никаких конфликтных ситуаций нет вовсе.

«Я не вижу никакого конфликта. Игорь очень многое сделал для «Локомотива». Мы 14 лет не выигрывали ничего, а он пришел, стал капитаном, а затем и первым помощником старшего тренера, повлиял на коллектив. Он оказал на психологию команды большое влияние. Игорь порядочный человек, хоть и самолюбивый. Он не захотел быть в резерве и принял решение. Мы должны сказать ему спасибо. А продолжится ситуация или нет, не знаю. Как тренер, я им восхищен», — говорил Семин.

Недоумевали от происходящей ситуации и теперь уже бывшие партнеры Денисова по команде. Например, один из лидеров «Локо» Алексей Миранчук утверждал, что отсутствие Игоря в расположении клуба сказывается на всех остальных.

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук высказался по поводу ситуации вокруг хавбека команды Игоря Денисова.

«Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждем. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам все как есть», — цитирует Миранчука «Чемпионат».

Позднее, после матча 28-го тура РПЛ с «Рубином» Кикнадзе, комментируя отсутствие Денисова на тренировках, повторил утверждение Семина о том, что игрок находится на больничном. Подтвердил версию о болезни и представляющий интересы футболиста спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Денисов лечится. Неизвестно, когда он поправится, сложно сказать. Дата больничного листа открыта. Как только Игорь будет лучше себя чувствовать, его лист закроют.

Заявление «Локомотива», что клуб не в курсе, где находится Денисов, вызвало удивление. Клубу, в соответствии с контрактом и законодательством, поступает вся необходимая информация. «Локомотив» оповещен, что Игорь болеет, что он на больничном. Факт физического нахождения Денисова и место лечения — не столь важны», — приводит слова юриста «Чемпионат».

Однако версию с конфликтом, учитывая скандальное прошлое игрока, нельзя. Еще во времена игры за петербургский «Зенит» Денисов заявил о себе как о человеке с непростым характером. В особенности это касалось его отношений с тренерами. Например, в 2007 году он вместе с Андреем Аршавиным был сослан в молодежный состав за нарушение спортивного режима. Через несколько лет Денисов вступил в конфликт с Владиславом Радимовым, входившим в тренерский штаб Лучано Спаллетти. Причем тот эпизод едва не завершился дракой, однако остальные участники тренировки сумели потасовку предотвратить.

Со скандалом Денисов и покинул родной клуб. В один момент перед игроком встал вопрос о продлении контракта, однако сам футболист рассчитывал на ощутимое улучшение условий, на что получил отказ.

В итоге, не договорившись с «Зенитом» о зарплате, он ушел в махачкалинский «Анжи».

В Дагестане Денисов не задержался и, сыграв лишь в трех матчах, команду покинул, предварительно разругавшись с тренерами и звездными легионерами вроде Самуэля Это'О и Лассаны Диарра.

Следующим клубом российского полузащитника стало московское «Динамо», с которым он в некоторый период претендовал на медали первенства. Однако в апреле 2015 года в СМИ появилась информация о том, что Денисов вступил в конфликт с тогдашним наставником бело-голубых Станиславом Черчесовым, который ныне возглавляет сборную России. Отмечается, что игрок был недоволен решениями Черчесова о формировании состава на матчи, вследствие чего сам специалист в грубом тоне указывал Денисову на то, что данные вопросы решает только тренерский штаб, а не футболисты.

В итоге «Динамо» выступило с официальным сообщением, объявив о том, что «за вмешательство в работу главного тренера» игрок был отстранен от работы с основным составом и выставлен на трансфер.

По итогам сезона-2014/15 также было объявлено о расторжении контракта с Черчесовым, после чего Денисов на недолгий период в команду вернулся. Однако хавбек вступил в конфликт и с Андреем Кобелевым, с которым бело-голубые впервые в своей истории покинули высший дивизион и выбыли в ФНЛ.

Отмечается, что новым клубом Денисова может стать «Сочи», оформивший по итогам сезона-2018/19 выход в РПЛ. При этом в услугах футболиста заинтересован как тренерский штаб команды, так и руководители клуба в лице Бориса Ротенберга.

Всего в составе «Локомотива» Денисов провел 93 матча, забив три мяча и сделав три голевые передачи. Вместе с красно-зелеными он дважды становился обладателем Кубка России, а также завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2017/18.

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