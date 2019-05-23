Смолов выдохнул: кого Черчесов убрал из сборной

В июне сборной России предстоит провести два матча отбора на чемпионат Европы 2020 года — 8-го числа команда встречается с Сан-Марино, а 11-го — с Кипром.

Нетрудно догадаться, что эти соперники являются аутсайдерами группы, однако от этого матчи с ними не становятся менее важными — напротив, здесь категорически нельзя терять очки, поскольку с большой долей вероятности другие сильные команды на них не оступятся, и тогда отечественная дружина может оказаться в крайне неприятной ситуации.

Напомним, в группе шесть команд: помимо России, Сан-Марино и Кипра, это Бельгия, Шотландия и Казахстан. Самой грозной силой данного секстета, безусловно, являются бельгийцы, завоевавшие бронзу чемпионата мира — 2018.

С большой долей вероятности именно «красные дьяволы» займут первое место в группе, а значит, всем остальным останется только один шанс попасть на Евро-2020 — взять вторую строчку,

поскольку лишь две команды из каждой группы попадут в финальную часть турнира. В такой ситуации каждое очко на счету.

Матчи с Сан-Марино и Кипром будут для сборной России особенными и потому, что пройдут в родных стенах. Первая встреча состоится в Саранске, а вторая — в Нижнем Новгороде.

Матчи примут стадионы чемпионата мира, на которых меньше года назад выступали главные футбольные звезды и царила атмосфера праздника с легким налетом безумия.

Впрочем, сборная России во время мундиаля в Саранске и Нижнем Новгороде не играла, так что для нее это в любом случае будет новый опыт.

В окончательный список на эти встречи главный тренер команды Станислав Черчесов включил 30 игроков.

Вратари: Маринато Гилерме (московский «Локомотив»), Андрей Лунев (питерский «Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин (московское «Динамо»).

Защитники: Максим Беляев (тульский «Арсенал»), Георгий Джикия (московский «Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов (турецкий «Истанбул Башакшехир»), Роман Нойштедтер (турецкий «Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»), Егор Сорокин (казанский «Рубин»), Марио Фернандес (московский ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все трое — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко (чешский «Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Итоговый состав @TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород)



Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com/51ZhEP3h96 — Сборная России (@TeamRussia) 23 de mayo de 2019

Напомним, ранее тренерский штаб сборной уже выкладывал примерный список с большим количеством игроков, из которого в окончательном перечне были вычеркнуты семь фамилий.

Не повезло двум вратарям — Сослану Джанаеву из польской «Медзи» и Александру Беленову из «Уфы» (впрочем, изначально было понятно, что шесть вратарей на сборы Черчесов не повезет — смысла в этом мало).

Также из итоговой заявки были исключены три защитника — Вячеслав Караваев, выступающий за голландский «Витесс», который сейчас тренирует Леонид Слуцкий, Михаил Меркулов из «Урала» и Дмитрий Стоцкий из «Краснодара».

Из полузащитников Черчесов решил убрать только двоих — Алексея Сутормина («Оренбург») и Антона Швеца («Ахмат»). Нападающих же наставник вообще не трогал — их и так не очень много.

При этом на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) отмечается, что даже в этом списке могут произойти изменения, но, видимо, уже в случае какого-то форс-мажора.

Если же ничего непредвиденного не случится, то 30 мая команда этим составом начнет тренировки на своей привычной спортивной базе в Новогорске.

А на 3 июня у сборной запланирован товарищеский матч против команды «Чертаново», которая выступает во втором по силе дивизионе страны. Правда, пройдет эта встреча в закрытом режиме, и сделать какие-то выводы по игре команды у широкой публики не получится.

Но зато уже можно вовсю размышлять о составе команды. Черчесов вызвал немало молодых игроков, и некоторым из них еще только предстоит познакомиться с тем, что такое сборная России.

Например, полузащитник Бакаев, который является воспитанником «Спартака» и провел сезон-2018/19 на правах аренды в тульском «Арсенале», вообще попал в команду в первый раз.

«Сразу позвонил отцу и рассказал ему о вызове в сборную. Он очень ждал моего звонка и был очень обрадован. Посвящаю этот вызов в национальную команду всей республике Ингушетия, — приводит слова Бакаева Sport24. — Хороший сезон получился для команды и для меня. «Арсенал» попадает в Лигу Европы, все складывается очень хорошо.

Я думаю, что смогу конкурировать за место в составе сборной.

Но надо работать и доказывать это своей игрой. Конечно, будет непросто, в сборной собраны сильные футболисты, но я в себе уверен, если шанс получу, то оправдаю».

Также в главную сборную страны был вызван 20-летний полузащитник ЦСКА Обляков, который до этого выступал за российскую «молодежку». В отличие от спартаковца Бакаева, он отреагировал на вызов более чем сдержанно.

«Как узнал про попадание в состав сборной? Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.

Эмоции от вызова? Да просто порадовался, и все. Любой футболист же хочет играть в сборной и защищать честь своей страны».

Учитывая, с какими соперниками сборной России предстоит встретиться, высока вероятность, что многие новички смогут дебютировать в составе команды — хотя бы во втором тайме, когда исход матча уже будет предрешен.

Также очень интересно будет посмотреть на 23-летнего форварда Комличенко. Выпустит ли его Черчесов на поле вместе с Дзюбой и Смоловым?

Сможет ли он заменить пропавшего сначала из-за травмы, а потом из-за проблем с законом Александра Кокорина?

Из тех, кто уже не раз вызвался в сборную, вызывает вопрос приглашение возрастного защитника Нойштедтера, который практически не играет в своем «Фенербахче» и уже точно не получит нового контракта с этой командой (действующий истекает летом). Посмотрим, что игрок сможет показать в составе сборной.

Из позитивных моментов стоит отметить тот факт, что автор победного гола в финале Олимп Кубка России Дмитрий Баринов («Локомотив») явно будет играть на эмоциональном подъеме, как и его одноклубники — вратарь Гилерме, братья Миранчуки и Смолов.

Ну и, конечно, большие надежды возлагаются на Александра Головина, который недавно забил за «Монако» и помог команде завоевать первую победу за долгое время.

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