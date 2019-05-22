Вырастил Загитову и Медведеву: кого называют спасителем Тутберидзе

Позднее развитие и неудачная карьера

Сергей Дудаков является воспитанником Виктора и Марины Кудрявцевых. Именно в их школу фигурного катания в Москве он пришел по настоянию своей матери. Однако дела на катке у Дудакова не сложились буквально сразу же. Позднее развитие помешало Сергею добиться высоких результатов, хотя тренеры, прежде всего, отмечали среди его сильных качеств быстрое катание.

Его первым триумфом стало золото, завоеванное на турнире Piruetten в норвежском Хамаре в сезоне-1989/90. Позднее этот турнир переквалифицировали в этап юниорского Гран-при.

Незадолго до этого Дудаков занял седьмое место на юниорском чемпионате мира. При этом результат расстроил как Сергея, так и его тренеров, которые ждали от своего ученика победы.

Однако главными в карьере москвича так и остались золотые медали только на турнирах Piruetten, где он выигрывал два года подряд, а также на соревнованиях Golden Spin в хорватском Загребе.

Поняв, что большего достичь как фигурист не сможет, Дудаков принял решение завершить карьеру спортсмена в 21-летнем возрасте, однако с коньками не расстался и стал заниматься балетом на льду, участвуя в различных шоу.

Одно из турне особенно запомнилось Дудакову — оно проходило не на ледовой арене, а на корабле.

«Был огромный круизный лайнер — 16 палуб, пять тысяч человек на борту. Выходили мы из Майами и дальше по островам. На корабле был лед 1/6 размера обычного катка. Четыре раза в неделю показывали шоу. Каждый круиз длился по полгода.

После третьего «морского похода» я стал задумываться, что дальше? Мне было за 30, у меня была семья, родился сын. Жизнь на два дома — полгода в Москве, полгода на корабле — тяготила.

Как-то я уехал на гастроли, когда сыну Егору было полтора месяца. Вернулся — он уже совсем другой человек», — цитирует Дудакова журнал «Мир фигурного катания».

Начало тренерского пути

В 2003 году Дудаков принял решение попробовать себя в качестве тренера. В первое время он занимался с группой младшего возраста и группами здоровья на катке в Беляево, где сейчас находится тот самый отдел «Хрустальный» школы «Самбо-70». Причем, как признавался позднее Сергей Викторович, для него это было своего рода вызовом.

«Хотелось понять, а справлюсь ли? Сам я неплохо стоял на коньках, но одно дело кататься, другое — обучать фигурному катанию», — говорил специалист.

После того, как из его группы пошли первые воспитанники в более сильные группы, Дудаков получил предложение о совместном сотрудничестве от Марии Бутырской, которая преподавала в детско-юношеской спортивной школе №48 в Крылатском, где он в итоге и отработал целых пять лет.

В 2011 году его карьера в качестве тренера кардинально изменилась.

Знакомство с Тутберидзе

«Это был мой счастливый билет», — так позднее будет характеризовать свое знакомство с Этери Тутберидзе сам Дудаков.

По его словам, именно Этери Георгиевна помогла ему реализовать свой тренерский потенциал в фигурном катании. Под руководством Тутберидзе Дудаков сумел вырастить не одно поколение талантливых и звездных фигуристов и фигуристок, которые сейчас регулярно завоевывают места на пьедестале почета, а также бьют мировые рекорды.

Одной из тех спортсменок, благодаря которой на тренерский штаб Тутберидзе обратил внимание весь мир, стала Юлия Липницкая, в 15-летнем возрасте ставшая чемпионкой Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях.

Сейчас же среди нынешних и бывших учеников группы Тутберидзе и Дудакова в частности насчитывается более 40 фигуристов, среди которых и талантливейшие юниорки,

в следующем сезоне дебютирующие на взрослом уровне, — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, действующая чемпионка мира Алина Загитова, подрастающее поколение в лице Камилы Валиевой и Майи Хромых, а также те, кто каток «Хрустальный» уже покинул: Евгения Медведева, Серафима Саханович, Полина Шелепень, Полина Цурская, Дарья Паненкова и Анастасия Тараканова.

По отзывам различных специалистов и экспертов, именно Дудаков играет огромную роль в том, что у Тутберидзе «на конвейере» стоят сильные фигуристы и фигуристки.

«Сергей Дудаков — гениальный специалист, который всегда найдет индивидуальный подход к атлету, а также максимально понятно расскажет ему все нюансы технических элементов», — цитирует RT хореографа группы Тутберидзе Алексея Железнякова.

Отмечают это и коллеги Этери Георгиевны по тренерскому цеху, не стесняясь ее при этом критиковать. Так, Александр Волков, который ранее тренировал Трусову, выразил мнение, что умение учениц Тутберидзе выполнять сложнейшие технические элементы является заслугой ее помощника.

«В ее группе есть тренер Сережа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Технарь. Тутберидзе, мне кажется, просто давит. Но это мое личное мнение. Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке.

Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит», — приводит слова Волкова РИА «Новости».

Тутберидзе же, в свою очередь, скептически относится к теории о том, что в ее тренерском штабе распределяются роли между конкретными специалистами. По ее словам, вся команда делает одну работу.

«Мы ничего не распределяем. Мы просто выходим и работаем. Да, конечно, Сергей Викторович Дудаков не ставит программы и в хореографию не вмешивается. Он может высказать свое мнение — нравится или не нравится. Идет спортсмену или не идет. Это единственное, что у нас не происходит. И я не работаю с удочкой, это делает Сергей Викторович, а если я эту удочку подниму, я умру. Вот такое распределение есть, да», — говорила Тутберидзе в интервью журналу «Физкультура и Спорт».

Помимо Дудакова и Железнякова, в тренерском штабе Этери Георгиевны также работают хореографы Даниил Глейхенгауз и Людмила Шалашова.

Сам Дудаков неоднократно отмечал свое восхищение работой Тутберидзе.

«Впечатление человека, от которого идет мощная энергетика. Это чувствуется сразу. Сильная, волевая, справедливая. Большой профессионал, у которого все четко, все по делу. Этери Георгиевна очень требовательный человек. В первую очередь к себе. И ты понимаешь, что не можешь и не должен ее подвести, подвести команду. Должен соответствовать этим требованиям.

Я всегда говорю, что нашел себя в профессии благодаря Этери Георгиевне и многим ей обязан. Я многому учился у нее, как работать с детьми, что можно сказать этому ребенку, что другому»,

— приводит слова Дудакова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По мнению Сергея, любой тренер может добиться успеха в том случае, если он способен быть универсалом в своей работе. В частности, Дудаков указывал на то, что специалист должен одновременно быть и педагогом, и психологом, а также профессионалом своего дела, чтобы спортсмен мирового класса видел в своем наставнике авторитет. Не исключает он и тот факт, что зачастую тренеры становятся для своих подопечных «вторыми родителями».

«На катке дети проводят больше времени, чем дома. Приезжают к 9 утра и уезжают в 8 вечера. Мы вместе проводим весь день и также говорим, объясняем, что такое хорошо, что такое плохо.

И, конечно, работа с родителями — это тоже важно. Какие-то вещи приходится сглаживать. Соответственно, надо быть мудрым, дальновидным. Где-то немножечко идти вперед, просчитывать, что будет потом, а иногда требовать, что необходимо сделать именно сейчас», — утверждает Дудаков.

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