«Это то, чего я хотел»: Смолов жестко промазал, «Локо» победил

Московский «Локомотив» одержал минимальную победу над екатеринбургским «Уралом» в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.

«Третий трофей за три года — это нормальный, достойный результат.

Ребята заслужили сегодня отпраздновать, — приводит Sport24 слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова. — Это была настоящая кубковая игра.

Также хочу отметить, что сегодня в стартовом составе вышло пять воспитанников нашей академии. И еще три-четыре в заявке. Это к вопросу о том, есть ли игроки в нашем футболе. Ответ — есть, просто работать надо!»

На фоне этих слов особенно символично выглядит тот факт, что победу красно-зеленым принес собственный воспитанник — 23-летний полузащитник Дмитрий Баринов.

На 27-й минуте встречи хавбек замкнул головой подачу Мануэля Фернандеша с углового.

При этом две недели назад Баринов получил травму на тренировке и пропустил три матча команды, что, однако, не помешало ему стать лучшим игроком финала.

«В концовке матча была особенно тяжело, потому что это финишная прямая всего сезона, и все игроки уже устали. К тому же я не принимал участия в трех играх — мне и поэтому было сложно, но надеюсь, что я справился. Одноклубники поздравили меня с голом. Несмотря на усталость, желания попросить замену не было.

Да, у меня болела нога, но я сражался до конца. Знал, что надо помогать команде, а не соскакивать в тяжелый момент»,

— заявил Баринов после матча.

Также полузащитник подчеркнул, что, несмотря на этот триумф, еще пока рано подводить итоги сезона. В чемпионате России остался заключительный тур, после которого станет ясно, попадет ли «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов напрямую (со второго места) или будет вынужден проходить квалификацию (с третьего).

Дело в том, что в настоящий момент «железнодорожники» располагают одинаковым количеством очков с «Краснодаром» — по 53, — и все решится только в последнем матче сезона.

Тем не менее в Москве уже вовсю празднуют победу красно-зеленых. Даже Останкинская башня окрасилась в цвета «Локомотива».

Главный тренер столичной команды Юрий Семин тоже пребывал в приподнятом настроении и без колебаний заявил, что команда вернула в Москву свой «законный трофей».

«Этот матч заметно отличался от игры в чемпионате (19 мая команды сыграли вничью со счетом 2:2. — «Газета.Ru»). Первый тайм мы точно провели лучше, чем в Екатеринбурге. В первую очередь в обороне.

Тем не менее то давление, которое оказывал на нас соперник, сказалось, — особенно при розыгрыше «стандартов», — признал наставник «Локомотива». — Угрозы были достаточно серьезные, потому что в ростовых данных мы «Уралу» уступаем. Но победа есть победа, она всегда закономерна.

Мы вернули в клуб наш законный трофей и очень этому рады».

«Локомотив» завоевал Кубок страны в восьмой раз — больше не удавалось никому в новейшей истории России.

Нападающий Федор Смолов, который перешел в стан «Локомотива» перед началом этого сезона после провального для себя чемпионата мира, заявил, что победа в Кубке — как раз то, чего он хотел.

«Для меня это первый выигранный кубок (Смолов ранее никогда не завоевывал титулов. — «Газета.Ru»). Это то, чего я хотел.

Однако на уровне эмоций я пока не ощутил победы, потому что очень сильно устал — оставил все на поле. Но, конечно, я счастлив!

Почему не забил, когда вышел один на один с вратарем? Откуда я знаю? Просто не попал», — заявил Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Для защитника «Локомотива» Брайана Идову этот трофей также стал первым в карьере. Игрок сборной Нигерии так расчувствовался, что сравнил финал Кубка с матчем против Аргентины на чемпионате мира — 2018.

«Сегодня был главный день в моей карьере и самый важный матч.

Это сравнимо с чемпионатом мира — с матчем против сборной Аргентины. Нет, сегодня игра была даже важнее,

потому что мы бились за титул — хотелось выиграть трофей, — подчеркнул Идову в эфире «Матч Премьер». — Для меня же это первая победа и особенный момент».

Единственной неприятной новостью для «Локомотива» в этом матче стала травма ключевого полузащитника Антона Миранчука, который был заменен на 67-й минуте.

«Я повредил голеностоп. Пока не могу сказать, сыграю ли за сборную в матчах отбора на чемпионат Европы 2020 года, — признался Миранчук после встречи. — Матч за кубок получился очень сложным, но финал — это всегда весело.

После пропущенного мяча «Урал» понесся вперед, ему уже было нечего терять. Но мы держали в голове, что соперник будет представлять реальную опасность только на «стандартах» и старались поменьше фолить».

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после встречи заявил, что горд своей командой, несмотря на поражение.

«Главный итог игры — это то, кому достается победа, а все остальное вторично, так что поздравляю «Локомотив». Тем не менее я все равно горжусь своей командой и благодарю ребят за тот путь, который мы прошли вместе.

Мы испытывали большие проблемы перед финальным матчем, и это сказалось на нашей игре в первом тайме, но я считаю важным то, что в этой непростой ситуации мы смогли вернуться в игру и создать несколько голевых моментов», — подчеркнул специалист.

Фоторепортаж: Десятикратные: "Локомотив" завоевал Кубок России __is_photorep_included12370945: 1

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко, поигравший и в «Урале», и в «Локомотиве», оценил прошедшую игру довольно критически.

«Я сегодня переживал за «Урал» — команда была близка к попаданию в еврокубки (в случае победы «шмели» оказались бы в Лиге Европы. — «Газета.Ru»).

В итоге «Локомотив» оказался выше классом. «Урал» мог за счет движения, характера и фарта обыграть соперника, но этого всего не хватило.

Павел Погребняк в перерыве правильно сказал, что так финалы не играются, как в первом тайме. Если честно, финал оказался вообще не интересным, как будто это была товарищеская игра, а не финал Кубка.

Может, этот турнир надо проводить не каждый год, а, как Олимпиаду по хоккею, раз в четыре года, чтобы эмоции были другие?» — предположил Павлюченко.

Тем не менее футболисты «Локомотива», кажется, вполне довольны своей победой, несмотря на не самый захватывающий и насыщенный событиями финал. Теперь им предстоит встретиться в Олимп Суперкубке России с новоиспеченным чемпионом страны — петербургским «Зенитом».

Также безумно радуется победе «железнодорожников»… тульский «Арсенал».

Дело в том, что, если Олимп Кубок России выигрывает команда, которая и без того попадает в еврокубки, то путевка в Лигу Европы достается клубу, который финишировал на шестой строчке (первые пять сразу гарантируют участие в международных соревнованиях).

«Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» — в Лиге Европы! Победа «Локомотива» в Кубке России позволила нам попасть в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»!» — гласит запись в твиттере команды.

Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» - в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»! pic.twitter.com/0MlSyhsD8Q — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 мая 2019 г.

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