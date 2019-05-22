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«Это то, чего я хотел»: Смолов жестко промазал, «Локо» победил

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский «Локомотив» победил в Олимп Кубке России, одолев в финальном матче екатеринбургский «Урал» благодаря голу Дмитрия Баринова. После встречи автор единственного мяча признался, что играл весь матч через боль, Федор Смолов ответил на вопрос, как он умудрился завалить выход один на один, Антон Миранчук поставил под сомнение свою игру за сборную России, а Роман Павлюченко назвал матч невероятно скучным и призвал проводить Кубок раз в четыре года.

Московский «Локомотив» одержал минимальную победу над екатеринбургским «Уралом» в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.

«Третий трофей за три года — это нормальный, достойный результат.

Ребята заслужили сегодня отпраздновать, — приводит Sport24 слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова. — Это была настоящая кубковая игра.

Также хочу отметить, что сегодня в стартовом составе вышло пять воспитанников нашей академии. И еще три-четыре в заявке. Это к вопросу о том, есть ли игроки в нашем футболе. Ответ — есть, просто работать надо!»

На фоне этих слов особенно символично выглядит тот факт, что победу красно-зеленым принес собственный воспитанник — 23-летний полузащитник Дмитрий Баринов.

На 27-й минуте встречи хавбек замкнул головой подачу Мануэля Фернандеша с углового.

При этом две недели назад Баринов получил травму на тренировке и пропустил три матча команды, что, однако, не помешало ему стать лучшим игроком финала.

«В концовке матча была особенно тяжело, потому что это финишная прямая всего сезона, и все игроки уже устали. К тому же я не принимал участия в трех играх — мне и поэтому было сложно, но надеюсь, что я справился. Одноклубники поздравили меня с голом. Несмотря на усталость, желания попросить замену не было.

Да, у меня болела нога, но я сражался до конца. Знал, что надо помогать команде, а не соскакивать в тяжелый момент»,

— заявил Баринов после матча.

Также полузащитник подчеркнул, что, несмотря на этот триумф, еще пока рано подводить итоги сезона. В чемпионате России остался заключительный тур, после которого станет ясно, попадет ли «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов напрямую (со второго места) или будет вынужден проходить квалификацию (с третьего).

Дело в том, что в настоящий момент «железнодорожники» располагают одинаковым количеством очков с «Краснодаром» — по 53, — и все решится только в последнем матче сезона.

Тем не менее в Москве уже вовсю празднуют победу красно-зеленых. Даже Останкинская башня окрасилась в цвета «Локомотива».

Главный тренер столичной команды Юрий Семин тоже пребывал в приподнятом настроении и без колебаний заявил, что команда вернула в Москву свой «законный трофей».

«Этот матч заметно отличался от игры в чемпионате (19 мая команды сыграли вничью со счетом 2:2. — «Газета.Ru»). Первый тайм мы точно провели лучше, чем в Екатеринбурге. В первую очередь в обороне.

Тем не менее то давление, которое оказывал на нас соперник, сказалось, — особенно при розыгрыше «стандартов», — признал наставник «Локомотива». — Угрозы были достаточно серьезные, потому что в ростовых данных мы «Уралу» уступаем. Но победа есть победа, она всегда закономерна.

Мы вернули в клуб наш законный трофей и очень этому рады».

«Локомотив» завоевал Кубок страны в восьмой раз — больше не удавалось никому в новейшей истории России.

Нападающий Федор Смолов, который перешел в стан «Локомотива» перед началом этого сезона после провального для себя чемпионата мира, заявил, что победа в Кубке — как раз то, чего он хотел.

«Для меня это первый выигранный кубок (Смолов ранее никогда не завоевывал титулов. — «Газета.Ru»). Это то, чего я хотел.

Однако на уровне эмоций я пока не ощутил победы, потому что очень сильно устал — оставил все на поле. Но, конечно, я счастлив!

Почему не забил, когда вышел один на один с вратарем? Откуда я знаю? Просто не попал», — заявил Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Для защитника «Локомотива» Брайана Идову этот трофей также стал первым в карьере. Игрок сборной Нигерии так расчувствовался, что сравнил финал Кубка с матчем против Аргентины на чемпионате мира — 2018.

«Сегодня был главный день в моей карьере и самый важный матч.

Это сравнимо с чемпионатом мира — с матчем против сборной Аргентины. Нет, сегодня игра была даже важнее,

потому что мы бились за титул — хотелось выиграть трофей, — подчеркнул Идову в эфире «Матч Премьер». — Для меня же это первая победа и особенный момент».

Единственной неприятной новостью для «Локомотива» в этом матче стала травма ключевого полузащитника Антона Миранчука, который был заменен на 67-й минуте.

«Я повредил голеностоп. Пока не могу сказать, сыграю ли за сборную в матчах отбора на чемпионат Европы 2020 года, — признался Миранчук после встречи. — Матч за кубок получился очень сложным, но финал — это всегда весело.

После пропущенного мяча «Урал» понесся вперед, ему уже было нечего терять. Но мы держали в голове, что соперник будет представлять реальную опасность только на «стандартах» и старались поменьше фолить».

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после встречи заявил, что горд своей командой, несмотря на поражение.

«Главный итог игры — это то, кому достается победа, а все остальное вторично, так что поздравляю «Локомотив». Тем не менее я все равно горжусь своей командой и благодарю ребят за тот путь, который мы прошли вместе.

Мы испытывали большие проблемы перед финальным матчем, и это сказалось на нашей игре в первом тайме, но я считаю важным то, что в этой непростой ситуации мы смогли вернуться в игру и создать несколько голевых моментов», — подчеркнул специалист.

Фоторепортаж: Десятикратные: "Локомотив" завоевал Кубок России

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Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко, поигравший и в «Урале», и в «Локомотиве», оценил прошедшую игру довольно критически.

«Я сегодня переживал за «Урал» — команда была близка к попаданию в еврокубки (в случае победы «шмели» оказались бы в Лиге Европы. — «Газета.Ru»).

В итоге «Локомотив» оказался выше классом. «Урал» мог за счет движения, характера и фарта обыграть соперника, но этого всего не хватило.

Павел Погребняк в перерыве правильно сказал, что так финалы не играются, как в первом тайме. Если честно, финал оказался вообще не интересным, как будто это была товарищеская игра, а не финал Кубка.

Может, этот турнир надо проводить не каждый год, а, как Олимпиаду по хоккею, раз в четыре года, чтобы эмоции были другие?» — предположил Павлюченко.

Тем не менее футболисты «Локомотива», кажется, вполне довольны своей победой, несмотря на не самый захватывающий и насыщенный событиями финал. Теперь им предстоит встретиться в Олимп Суперкубке России с новоиспеченным чемпионом страны — петербургским «Зенитом».

Также безумно радуется победе «железнодорожников»… тульский «Арсенал».

Дело в том, что, если Олимп Кубок России выигрывает команда, которая и без того попадает в еврокубки, то путевка в Лигу Европы достается клубу, который финишировал на шестой строчке (первые пять сразу гарантируют участие в международных соревнованиях).

«Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» — в Лиге Европы! Победа «Локомотива» в Кубке России позволила нам попасть в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»!» — гласит запись в твиттере команды.

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