Бить или не бить? МОК решил судьбу бокса на Олимпийских играх

Длительные разбирательства по поводу исключения бокса из программы летних Олимпийских игр в Токио — 2020, кажется, подходят к концу и вот-вот завершатся в пользу любителей кулачного спорта.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта,

которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го — среди женщин.

Однако разрешить конфликт между МОК и Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА), которая раньше занималась организацией олимпийского турнира, так и не удалось.

Напомним, МОК еще в декабре 2016 года перестал финансировать АИБА из-за серьезных претензий к ее работе. В частности, руководству ассоциации вменялось в вину то, что оно якобы не способно обеспечить квалифицированное и справедливое судейство на турнирах.

Так, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро международный скандал вызвала победа россиянина Евгения Тищенко над казахстанцем Василием Левитом в категории до 91 кг.

Решением судей олимпийское золото досталось Евгению, однако многие зрители поединка и специалисты сошлись во мнении, что сильнее был его соперник. В итоге двое из троих судей того поединка были отстранены от работы.

Также МОК высказывал АИБА претензии по поводу недостаточного контроля за соблюдением антидопинговых правил. Так,

серебряный призер тех же Игр-2016 в категории до 52 кг — россиянин Михаил Алоян — был лишен медали спустя четыре месяца после ее завоевания.

В его пробе был обнаружен запрещенный препарат туаминогептан. Команда спортсмена уверяла, что вещество могло попасть в организм вместе со средством от насморка, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) признал боксера виновным в применении допинга и отобрал награду.

Вдобавок ко всему прочему, у АИБА возникли серьезные проблемы с финансированием после того, как в ноябре 2018 года президентом организации стал узбекистанец Гафур Рахимов, ранее возглавлявший Азиатскую конфедерацию бокса.

Дело в том, что Рахимов был включен в санкционный список минфина США, как лицо, подозреваемое в наркоторговле и связях с организованными преступными группировками.

Никаких серьезных доказательств вины функционера предоставлено не было, однако швейцарский банк, обслуживавший АИБА, после его победы на выборах закрыл счета организации.

По информации СМИ, долги Международной ассоциации на данный момент составляют около $16 млн. Находясь под таким давлением, в марте 2019 года Рахимов принял решение покинуть свой пост. Временно исполняющим обязанности президента АИБА стал глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.

Однако это не разжалобило МОК, который так и не возобновил финансирование организации и принял решение лишить ее статуса признания.

По этой причине проводить отбор и сами соревнования боксеров на Играх-2020 будет другая организация — специальная комиссия МОК под руководством японца Моринари Ватанабэ.

До конца июня 2019 года эта комиссия должна разработать новую систему квалификации на предстоящую Олимпиаду.

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов заявил, что спортсменам необходимо как можно скорее получить информацию о новом формате отбора.

«Нас это касается косвенно, наша задача была и есть — готовиться. Однако нам необходимо понимание системы отбора и весовых категорий на Играх. Важно, чтобы и права спортсменов были соблюдены», — приводит слова специалиста ТАСС.

К счастью для боксеров, несмотря на разбирательства с АИБА, Олимпийский комитет на стал сокращать общее количество спортсменов, участвующих в турнире Игр.

Всего до олимпийских соревнований по боксу будут допущены, как и раньше, 286 человек. Мужчины разыграют восемь комплектов медалей, а женщины — пять.

«Самое важное в данной ситуации, что спортсмены, непосредственные участники Олимпиады, получат возможность выступить на самом главном старте четырехлетия, — отметил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. — Я удовлетворен, что их интересны не затронуты, турнир по боксу — одному из самых известных и популярных видов спорта в мире, на Играх будет.

Чему мы, как Олимпийский комитет России, очень рады, особенно учитывая наши победные традиции в этом виде спорта. Что касается решения исполкома МОК лишить признания АИБА, то мы приняли его к сведению».

Стоит отметить, что окончательное решение по судьбе АИБА и олимпийского турнира по боксу будет принято на сессии Международного олимпийского комитета, которая пройдет в Лозанне с 24 по 26 июня.

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