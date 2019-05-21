Берегись, Америка: Россия растоптала шведов и выиграла группу

Заключительный матч группового этапа мог стать для подопечных Ильи Воробьева формальным, если бы в предыдущем туре сборная Латвии сумела перевести игру со шведами в овертайм. Причем подобное развитие событий было весьма вероятным: за полминуты до окончания основного времени матча латвийцы удерживали ничью со скандинавской командой, и в том случае, если бы «Тре Крунур» остались без трех очков, то потеряли бы шансы на первое место, которое, соответственно, досрочно досталось сборной России. Но пятый гол в исполнении Денниса Расмуссена вернул интригу в борьбе за лидерство в группе B обратно.

По ходу группового этапа россияне не потеряли ни одного очка. В преддверии игры со Швецией «Красная машина» прошлась по норвежцам, австрийцам, чехам, итальянцам, латвийцам и швейцарцам, одержав шесть побед в шести матчах с общим счетом 29:3.

На заключительную игру раунда Воробьев выставил следующий состав, ожидаемо предоставив место в воротах Андрею Василевскому:

Василевский (Георгиев);

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

С первых минут обе команды обозначили остроатакующий хоккей, но без четких моментов у чужих ворот, хотя именно желто-синие беспокоили Василевского. В результате счет уже на восьмой минуте встречи в матче открыли шведы.

Элиас Петтерссон сделал передачу на своего однофамильца Маркуса, тот набросил на пятак, а Габриэль Ландеског подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот.

После пропущенной шайбы россияне захватили шайбу под собственный контроль, взяв преимущество в чужой зоне. Однако чрезмерная борьба за владение игрой сказалось и на численном составе команды Воробьева: по две минуты штрафа схлопотали Сергей Андронов и Кирилл Капризов. Шведы при этом численное преимущество реализовать не сумели в обоих случаях. Хотя без опасных моментов не обошлось.

Во время удаления Капризова шведская сборная могла удвоить свое преимущество в счете, но шайба после того, как Луи Эрикссон подставил клюшку под бросок Элиаса Петтерссона, пролетела рядом со штангой.

По итогам первого периода преимущество по броскам осталось за командой Швеции 10:5.

«Швеция — хорошая команда. У нас было много потерь в самом начале. Нам нужно больше бросать и улучшить точность передач. Никакой расслабленности перед матчем не было», — заявил Никита Нестеров в эфире Первого канала после первой 20-минутки.

Больше бросков и точных передач — задуманное россияне воплотили в жизнь в самом начале второго периода.

Никита Кучеров выдал классную передачу вразрез на своего тезку Гусева, тот выбежал в контратаку с Анисимовым, а Артем расстрелял Якоба Маркстрёма, оформив третий гол на турнире.

Активно начав период, россияне продолжили давление на чужие ворота. Хороший момент имел и Александр Овечкин, который укротил «навесную» передачу от своего одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, но пробить Маркстрёма не сумел. Зато в ответной атаке это удалось Евгению Дадонову.

Михаил Сергачев мощно бросил от синей линии, а Евгений в падении подставил клюшку, переправив шайбу под перекладину.

Шведская сборная даже запросила видеоповтор на предмет нарушения правил Дадоновым, который, по мнению тренерского штаба Рикарда Грёнборга поднял клюшку выше дозволенного, однако рефери фола со стороны российского нападающего не увидел и гол засчитал.

Спустя пять минут Россия свое преимущество увеличила усилиями Овечкина, от которого на этом турнире болельщики ожидают лучшей результативности.

Динар Хафизуллин сделал пас со своей зоне, Евгений Малкин обработал шайбу на левом краю и красивой передачи из-под ноги вывел капитана «Кэпиталз» на ударную позицию. Овечкин на замахе убрал Экхольма и мощно бросил в верхний угол.

Отличился на турнире и Кирилл Капризов, голов от которого на этом чемпионате мира также ждали с первого же матча. И он им отметился в самый нужный момент. К слову, и сам гол оказался крайне неожиданным.

Кузнецов выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила к Кириллу, и тот мощно щелкнул низом. Маркстрём момент броска не увидел — 4:1.

Нападающий московского ЦСКА соответствующе отреагировал на первую заброшенную шайбу на чемпионате, а партнеры эмоционально поздравили соотечественника с данным достижением.

«Ждал этот гол, как свой первый за всю карьеру. Отпустило!» — сказал Кирилл уже в перерыве.

"Болеем за , верим в Кирилла!" - такой плакат был замечен на трибунах на днях. Наверняка Кирилл видел этот плакат. И вот результат. Рисуйте больше плакатов! #СнамиРоссия #IIHFWorlds — Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.

За две минуты до конца периода россияне уже фактически приговорили своих соперников. Шведы ошиблись у своих ворот, Элиас Линдхольм не вовремя потерял шайбу, которую подхватил Михаил Григоренко и с разворота бросил в ближний угол. Шайба предательски заскочила в ворота через щитки Маркстрёма.

Этот гол отправил «Тре Крунур» в нокдаун — уже в следующей же атаке свою фамилию на табло записал Евгений Малкин, для которого этот гол также стал первым на турнире. До этого лидер «Питтсбурга» отметился 4-мя передачами.

Не выдержал напряжения форвард шведской сборной Патрик Хёрнквист и, высказав свое недовольство арбитру, получил дисциплинарный штраф на 10 минут. К слову, у шведов это было первое удаление за всю игру.

Уже в начале третьей 20-минутки удалился и Экхольм, получивший две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой. Однако большинство россияне реализовать не сумели.

По сути третий период мог стать для обеих команд формальностью, но разгромный счет не устроил шведов. Александер Веннберг отборолся в чужой зоне и отобрал шайбу, после чего сделал передачу на свободного Вильяма Нюландера, который «прошил» Василевского. Впрочем, команда Грёнборга радовалась недолго.

Александр Барабанов увидел подключение Дмитрия Орлова к атаке, и защитник «Кэпиталз», выдержав паузу, мощно пробил в ближний верхний угол ворот, сделав счет 7:2.

Увеличить разрыв в счете мог и Никита Кучеров. Лидер «Тампы» за пять минут до конца основного времени матча вышел один на один с Маркстрёмом, но переиграть шведского вратаря не сумел, попав в штангу.

Зато реализовал свой момент Оливер Экман-Ларссон. Защитник сборной Швеции, сместившись с левого края в центр, мощно бросил в ближний угол. Василевский с ударом справился, но шайба все равно проскочила между щитков. Все тот же Экман-Ларссон вовремя среагировал и добил снаряд в ворота.

За минуту до конца встречи за задержку соперника удаление схлопотал капитан сборной России Илья Ковальчук, и шведы свое численное преимущество усилиями Йона Клингберга реализовали.

Итоговый счет — 7:4. Таким образом, сборная России выиграла группу B и в четвертьфинале сыграет с командой США. Встреча состоится 23 мая.

К слову, в последний раз, когда сборная России по хоккею выходила в плей-офф с первого места в группе, она в итоге стала победителем турнира. На чемпионате мира 2014 года, который прошел в Белоруссии, российские хоккеисты также завершили групповую стадию с 21 очком. По пути к финалу россияне одолели сборные Франции (3:0) и Швеции (3:1), а в решающем матче за титул обыграли финнов со счетом 5:2. В следующие годы «Красная машина» оставалась без лидерства в группе, равно как и без золотых медалей первенства.

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