«Извините, не мое»: Медведева раскритиковала «Игру престолов»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не отстает от трендов. Нашумевший сериал «Игра престолов» не прошел мимо атлетки, которая, поддавшись популярности кинокартины, 20 мая завершившей свою историю, посмотрела последний эпизод восьмисезонной саги. Свои эмоции от серии Евгения озвучила, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм: спортсменка признала, что не является поклонницей сериала.

«Сейчас посмотрела только последнюю серию вместе с мамой. Не понимаю этот сериал. Извините», — написала фигуристка.

И если в 2015 или 2016 годах, когда пятый и шестой сезоны вызывали восторг у фанатов «Цикла льда и пламени», подобное заявление Медведевой могло навлечь на девушку шквал критики, то сейчас ее даже похвалили за подобное признание. Ведь финал сериала, как и весь заключительный сезон, очень расстроил многомиллионную аудиторию сериала: зрители даже создали петицию с требованием к руководству телеканала HBO переснять заключительный сезон. Под материалом уже поставили подписи более 1,17 млн человек.

Незадолго до признания относительно киноленты Медведева порадовала подписчиков и своей фотографией, где спортсменка с взъерошенной прической и мягкой игрушкой в руках облачилась в уютный плед.

«Это лицо человека, который спал до 12», — подписала девушка фотографию, которая, несмотря на отпуск, уже решает вопросы относительно следующего сезона.

Хореограф Илья Авербух, ставший постановщиком короткой программы 19-летней фигуристки, готов помогать Евгении с постановками соревновательных программ до тех пор, пока она не закончит спортивную карьеру.

«Программа поставлена на музыку группы Muse, мне кажется, она ей очень подходит. Она ее уже показала своему тренеру Брайану Орсеру и, со слов Жени и ее мамы, программа ему понравилась.

Работа над программой началась по инициативе Жени. Мы четыре года работали вместе, и помочь ей сейчас было делом чести. Я прекрасно понимаю, что предстоящий сезон для Жени будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что в бой пойдут девочки из группы Этери Тутберидзе. Мы вместе начали этот путь, и было бы не по-мужски сейчас давать заднюю, будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься», — цитирует хореографа ТАСС.

Теперь остается дождаться решения самой Медведевой.

Алина Загитова

Не оставляет своих поклонников без своих публикаций и отпраздновавшая на днях свое 17-летие олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.

Звезда фигурного катания поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, а также отметила, что праздник прошел прекрасно.

«Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день», — написала Загитова в инстаграме.

В сторис девушка также выложила фотографию совместного ужина со своей семьей, написав теплые слова благодарности за такой прекрасный подарок.

А на следующий день Загитова опубликовала фотографию со своим хореографом Даниилом Глейхенгаузом, подписав изображение фразой из песни популярной американской певицы Билли Айлиш.

«Bad guy (с англ. — «Плохой парень», прим. «Газеты.Ru»), — назвала фигуристка фото, а также оставила хэштеги #Billie Eilish.

Несмотря на солнечное настроение Алины нельзя не отметить проблемы, свалившиеся на голову девушки как раз из-за активности в инстаграме.

Находясь в Ижевске, Загитова опубликовала две видеозаписи, ставшие роковыми для атлетки. На них она самостоятельно водит машину внушительных размеров по проселочной дороге. Подписчики сразу отметили, что Загитова еще не достигла 18-летнего возраста, который позволяет водить автомобиль. Если же садиться за руль в возрасте Алины, то это можно делать только в присутствии инструктора и на специальном учебном транспорте.

Однако, несмотря на то, что материалы дела уже направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска, хочется верить, что на штрафе в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей этот неприятный эпизод для спортсменки исчерпает себя.

А вот Елизавета Туктамышева не скрывает грусти: на днях она вернулась с чудесного отдыха в Кипре, куда она ездила вместе со своим бойфрендом, фигуристом Андреем Лазукиным

Спортсменка выложила фотографии с курорта и призналась, что, несмотря на возвращение в Санкт-Петербург, ее тоска по острову не утихает.

«Я уже в Питере, но все еще мыслями на Кипре. Эти фото сделаны где-то в горах, на пути в мужской монастырь «Киккос», — пояснила Туктамышева.

Станислава Константинова и Софья Самодурова

Бронзовая медалистка Универсиады-2019 в Красноярске Станислава Константинова после курорта коротает время в Петербурге: такое редкое для Северной столице солнце девушка встречала в одном из городских парков.

«I see you (с англ. «Я вижу тебя» — прим. «Газеты.Ru»)», — оставила фигуристка загадочную подпись под фото.

Софья Самодурова же решила почувствовать себя певицей. Девушка исполнила на камеру песню исполнителя Matrang «От Луны до Марса», чем вызвала восторг у многих фанатов.

«Есть ли у меня в подписчиках поклонники Матранга? Он стал безумно известен, благодаря песне «Медуза». А я познакомилась с его творчеством с песни, которую я пою на видео», — сопроводила публикацию атлетка.

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