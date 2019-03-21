По-мужски: друг Медведевой уделал бойфренда Туктамышевой

Бойфренд порадовал Туктамышеву

Первым из сборной России выступал ученик Алексея Мишина Андрей Лазукин, который попал на чемпионат мира в последний момент из-за неожиданной травмы Максима Ковтуна.

Лазукин пока не входит в авангард мирового фигурного катания, и фанаты шутливо называют его «бойфрендом Туктамышевой».

В этом сезоне он одержал победу только на второсортном Мемориале Непелы и в финале Кубка России. Тем не менее на чемпионате страны Лазукин стал четвертым, что позволило ему получить статус первого запасного в сборной, состоящей из трех человек.

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Так что, когда Ковтун отказался лететь в Сайтаму из-за травмы, ученик Мишина в срочном порядке собрал вещи и отправился на самый значимый турнир в своей жизни.

Дебют на ЧМ удался: Лазукин безошибочно откатал программу под харизматичную, полную мужского обаяния композицию «I Put A Spell On You» в исполнении Джо Кокера.

Фигурист продемонстрировал безупречный четверной тулуп и тройной аксель, с которым у него обычно бывают проблемы. Единственная небольшая помарка случилась на каскаде тройной флип + тройной тулуп: ноги спортсмена задрожали на приземлении, так что выезд вышел не очень красивым. Однако это не оказало критического влияния на оценку.

В сумме Лазукин получил 84,05 балла — вполне приемлемый для него результат.

Конечно, набор элементов пока не позволяет ему бороться за высокие места, так что даже при идеальном прокате ученик Мишина стал лишь 11-м по итогам короткой программы. Однако он показал свой максимум на данный момент, так что винить Лазукина не в чем.

Туктамышева уделила возлюбленному внимание в своем инстаграме, выложив его фото с подписью «Ура!!! Андрюшка молодец».

Мишин также отметил практически идеальное выступление своего ученика, торжествующе подняв его руку перед трибунами.

«Новость о заявке на чемпионат мира была шоковой, потому что я не собирался на этот турнир. Узнал о попадании в сборную за час до появления этой новости в интернете.

Надежды уже практически не было. Но из формы я не выходил, — рассказал спортсмен после выступления. — Катанием не совсем доволен, потому что на вращении были помарки, но баллы меня удовлетворили».

Также Лазукин признался, что после состоявшейся в первой половине марта Универсиады рассчитывал заняться восстановлением от травм, однако заверил, что старые повреждения не помешают ему выступить в произвольной программе чемпионата мира.

«Выйду с боевым настроем. Постараюсь прокататься чисто. Я всегда пытаюсь хорошо презентовать свои программы, показывать эмоции, кататься со страстью, и хотел бы, чтобы болельщики это увидели», — приводит слова Лазукина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Лучший из россиян напугал

Следующим из россиян выступал первый номер сборной Александр Самарин, который занял на январском чемпионате Европы второе место, уступив только легендарному испанцу Хавьеру Фернандесу.

К сожалению, повторить этот успех на главном старте сезона не удалось. Спортсмен заявил сложнейший каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип и тройной аксель. С таким набором вполне можно было побороться за первую строчку в короткой программе, однако с самого начала все пошло наперекосяк.

Вместо четверного лутца Самарин сделал только двойной («бабочка») и, таким образом, не смог показать каскад с тулупом.

К счастью, ему удалось потом присоединить тулуп к четверному флипу (правда, не тройной и двойной), а также в концовке показать тройной аксель.

Однако первая ошибка стоила Самарину слишком дорого: судьи оценили прокат только в 78,38 балла, что привело к итоговой 20-й позиции после короткой программы.

После такого провала спортсмен отказался общаться с прессой. Только в зоне kiss and cry при объявлении оценок зрители услышали: «Нам стыдно, извините».

«Не понимаю, как Самарин с четверным флипом и тройным акселем может занимать 20-е место»,

— сокрушался после выступления фигуриста олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

Коляда похоронил последнюю надежду

Последним из россиян выступал Михаил Коляда — этакий «спящий гигант» фигурного катания. Он умеет исполнять все элементы, но страдает от нестабильности, поэтому в его случае можно было ожидать как больше 100 баллов за короткую, так и 50.

К несчастью, Коляда выступил ближе ко второму варианту, не исполнив ни одного четверного.

Вместо каскада четверной тулуп + тройной тулуп он показал только один тройной прыжок. Далее последовал каскад тройной лутц + двойной тулуп и сольный тройной аксель.

Коляду спасли только высокие оценки за компоненты (красота скольжения, артистизм, чувство музыки и т.д.) — благодаря им он получил 84,23 балла и занял промежуточное десятое место, даже обойдя Лазукина на 0,18 очка.

Тем не менее этот спортсмен способен на гораздо большее и в прямом эфире Первого канала получил свою заслуженную порцию критики от известного тренера Татьяны Тарасовой.

«Миша в этом смысле везунчик. Он не делает ничего, но оценки у него большие,

— отметила Тарасова. — Разве это совершенная система, когда Лазукин катает чистейшим образом, а Коляда срывает два элемента и оказывается выше? Я не могу уже о Мише говорить. Потому что получается, что я его все время ругаю, а хвалить ведь пока не за что. Так бы я похвалила, господи. Они с тренером сами себе пока не рады».

Ягудин же пошел еще дальше и потребовал извинений:

«После выступления Самарина мы услышали фразу «Простите, нам стыдно». Хотелось бы услышать это и сейчас от Миши Коляды».

Но фигурист извинений не принес и отказался отвечать на вопросы прессы. Хочется верить, что Коляда сумеет собраться на произвольную программу и исправить общее впечатление.

Судьба квот

Одной из важнейших задач фигуристов является заработать квоты для выступления в международных соревнованиях на следующий сезон. Для этого двум представителям сборной необходимо занять такие места, чтобы их сумма не превышала число 13 — например, пятое и восьмое.

Учитывая, что сейчас российские спортсмены находятся на десятом, 11-м и 20-м, сделать это будет непросто. О плачевной ситуации уже высказались по ходу прокатов Тарасова и Ягудин, выразив надежду на получение хотя бы одной квоты. Не остался в стороне и известный хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

«Я не смогу ответить на вопрос, что произошло. Самое главное сейчас — собраться и попытаться в дальнейшем попробовать показать результат.

Самое плохое — что мы потеряем возможность везти трех ребят на международные соревнования в следующем году.

Обидно, что и соперники допускали ошибки… Расстроили Коляда и Самарин, а от Лазукина никто большего и не ждал. Почему не может реализовать свой талант Миша Коляда? Большая загадка. Самарина, видимо, захлестнуло слишком большое желание», — цитирует Авербуха официальный сайт «Матч ТВ».

Также специалист предположил, что основная причина провала российских одиночников кроется в психологии и в шутку предложил им обратиться к врачу.

«Нам пора открывать психологический кабинет поддержки для наших мужчин, в который давно очередь первым занял Максим Ковтун.

Вот сейчас туда встали Коляда и Самарин», — приводит слова Авербуха Sport24.

Провал грозных японцев

Соперники, как отметил Авербух, действительно давали россиянам шансы. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю вместо четверного сальхова исполнил лишь двойной, оказавшись на третьем месте после короткой программы с 94,87 балла.

Серебряный призер Игр в Пхенчхане Шома Уно недокрутил четверной флип и упал с этого элемента, а затем в каскаде к четверному тулупу присоединил лишь двойной. В итоге грозный японец расположился лишь на шестой строчке с 91,40 очка.

Россияне этими ошибками воспользоваться не смогли, но зато это охотно сделали американцы.

Ученик Брайана Орсера Джейсон Браун, который в этом году стал широко известен среди российских болельщиков как близкий друг Евгении Медведевой, неожиданно занял вторую строчку. Неожиданно — потому что он вообще не исполнял четверных прыжков.

24-летний Браун до этого сезона не владел «квадами» в принципе, и понятно, почему он решил не рисковать в короткой программе. Однако он чистейшим образом исполнил тройной флип, тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы, что позволило набрать неплохие плюсы.

А уж за компоненты артистичный Браун получил практически столько же, сколько олимпийский чемпион Ханю.

В итоге американец набрал 96,81 балла, обойдя всех, кроме своего соотечественника Нэйтана Чена.

Король четверных

Ученик Рафаэля Арутюняна Нэйтан Чен единственным из топовых фигуристов выступил без ошибок. Он исполнил самый сложный прыжок в мире — четверной лутц, а также каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель.

Это принесло ему 107,40 балла — до мирового рекорда, принадлежащего Ханю, не хватило совсем чуть-чуть.

После проката Чен мило спросил у своего тренера по-русски «Хорошо, да?», на что Арутюнян ответил: «Молодец, да».

Выразила свой восторг выступлением американца и Татьяна Тарасова.

«Характер чемпиона формируется каждый день. Он тренируется не на жизнь, а на смерть, потому что любит фигурное катание, потому что не может без этого жить!

Программа Чена прекрасна! Она такая смешная. И посмотрите, каким он стал, в какую хореографию бросился!» — отметила тренер.

Также Тарасова осталась недовольна маленьким разрывом между Ченом и занявшим второе место Брауном.

«Это смешно! Эта система оценивания смешна! Чена от Брауна должны разделять 30 баллов! 11 баллов — это просто смешно. Разве можно сравнивать их выступления?

Мы присутствовали при рождении грандиозного катания. И нам очень жаль, что наши мальчики все время портят нам настроение»,

— подытожила тренер.

Произвольная программа

На жеребьевке решающей, произвольной программы было определено, что Самарин выйдет на лед шестым, Коляда — 13-м, а Лазукин — 15-м.

В сильнейшую разминку никто из россиян не попал. Там выступят американец Винсент Чжоу, итальянец Маттео Риццо, а также уже упомянутые Уно, Браун, Ханю и Чен.

Топ-20 после короткой программы:

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