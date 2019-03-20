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Уже не до шахмат: главой Калмыкии стал кикбоксер

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Новым исполняющим обязанности главы Калмыкии стал знаменитый кикбоксер, шестикратный чемпион мира Бату Хасиков. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин. Ранее Хасиков был депутатом Народного хурала Калмыкии, сенатором, главой общественной организации, а также снялся в нескольких фильмах.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил на эту должность нового исполняющего обязанности – знаменитого кикбоксера Бату Хасикова. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

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Об этом прессе сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича»,

— заявил он.

Интересно, что ранее 20 марта Путин сменил главу Республики Алтай. В отставку был отправлен 66-летний Александр Бердников, а его место занял Олег Хорохордин.

Также в СМИ появлялась информация, что президент готовит на этой неделе целый ряд новых назначений на губернаторских позициях. По данным «Ведомостей», в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Помимо Орлова и Бердникова также назывались имена Марины Ковтун (Мурманская область), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).

Личность нового калмыкского врио весьма известна в спортивном мире. Хасиков, получивший прозвище Хан Батый, – шестикратный чемпион мира по кикбоксингу в среднем весе. Свой последний поединок он провел всего пять лет назад – 28 марта 2014 года, уже в статусе сенатора от Калмыкии. Тогда Бату одержал победу над греком Михалисом Замбидисом, сохранив титул чемпиона мира.

После этого он ушел с ринга непобежденным, сосредоточившись на общественно-политической деятельности.

Хасиков родился в Москве, но вырос в Калмыкии в городе Лагань (ранее Каспийский). Он окончил Московский государственный педагогический университет и Академию госслужбы России. С 2003 по 2008 год будущий чемпион и глава республики служил в рядах милиции и дослужился до звания старшего лейтенанта, а в марте 2008-го был избран депутатом Народного хурала (парламента) Калмыкии, где стал членом комитета по делам молодежи и спорта.

С 2012 по 2014 годы Хасиков представлял Калмыкию в Совете Федерации, входя в состав комитета по науке, образованию и культуре, а с июня 2017 года работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Также Бату возглавил общероссийское общественное движение «За спортивную страну», которое работает на продвижение ценностей здорового образа жизни.

Кроме того, он снялся в российских фильмах о единоборствах «Бой с тенью – 2», «Бой с тенью – 3» и «Воин» и стал одним из основателей ведущей промоутерской компании в России Fight Nights.

Покинувший пост Алексей Орлов возглавлял регион с 2010 года, когда его назначил на должность президент Дмитрий Медведев. Четыре года спустя Орлов выиграл выборы и был переизбран на второй срок.

Однако, согласно результатам исследования «дружественной политики» губернаторов России к предпринимателям, проведенного в 2012 году, глава Калмыкии занимал предпоследнее 82-е место, и его показатели с годами не улучшались.

Орлов заявил об отставке в видеообращении на своей странице в фейсбуке.

«Я нахожусь на своем посту более восемь лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс главы нашего государства абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву.

Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в этом году. Я ухожу со спокойной душой»,

— отметил теперь уже экс-глава региона.

Примечательно, что первые лица Калмыкии всегда так или иначе имели отношение к спорту: первый президент Кирсан Илюмжинов долгое время руководил Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), а Орлов возглавлял совет директоров футбольного клуба «Уралан» и Всемирный шахматный фонд.

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