«Было прикольно»: как Тарасова и Морозов сломали французов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Российский дуэт набрал 81,21 балла и опередил ближайших преследователей — представителей Китая — менее чем на два балла.

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Второе место заняла пара Вэньцзин Суй/Хань Цун (79,24), а замкнул тройку лучших дуэт Чэн Пэн/Цзинь Ян (79,24). Что касается других россиян, то четвертый результат показали Наталья Забияко и Александр Энберт, а Дмитрий Козловский и Александра Бойкова стали шестыми.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,21 (мировой рекорд)

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 79,24.

3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,51.

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 73,96...

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 69,99.

Тарасовой и Морозову удалось установить новый мировой рекорд после введения новой системы судейства.

Интересно, что предыдущее наивысшее достижение на чемпионате мира держали Вэньцзин Суй и Хань Цун (79,24).

Для Тарасовой и Морозова сезон складывался непросто. В финале Гран-при пара стала только третьей, а на чемпионате Европы уступила француза Моргану Сипре и Ванессе Джеймс. Кроме того, российский дуэт преследовал так называемый комплекс прыжков — Евгения до сегодняшнего дня регулярно падала на стартах. Ко всему прочему, на первой тренировке в Японии они допустили огромное количество ошибок, что не внушало оптимизма.

Так или иначе, лучшему российскому дуэту удалось привести себя в норму к мировому первенству. Тарасова и Морозов стали одними из немногих участников, кому удался идеальный тодес, а также синхронные параллельные вращения, чистые тройной тулуп и тройной риттбергер.

«Во время проката мы услышали крик Максима (тренера Транькова — «Газета.Ru»), это взбодрило и помогло докатать программу. Было прикольно»,

— рассказал Морозов.

«Нам сегодня понравилось кататься — катали друг для друга, для зрителей. Чувствовали, как все нас поддерживают, спасибо! Мы старались кататься в полную силу, отдавать эмоции, хотя все-таки были немного сдержанны», — подчеркнула Тарасова.

Готовить терпящих бедствие по ходу сезона фигуристов Максима Транькова к поездке в Японию помогала готовить знаменитый отечественный тренер Нина Мозер. И это дало свои плоды. После проката она осталась довольна выступлением своих спортсменов — в том числе и Энбертом с Забияко.

«Начали хорошо, довольна двумя парами, но это пока только первая половинка. Главное будет завтра в произвольной программе, — приводит слова Мозер ТАСС.

«Перед отъездом мы сделали прокаты, чистыми они были и у тех, и у других. В короткой программе это мы увидели, надеюсь, что в произвольной будет так же. Я сделала все, что могла, чтобы у ребят все получалось», — добавила она.

Траньков также отметил вклад Мозер в эту малую победу Евгении и Владимира, поскольку под его руководством подобных результатов в последнее время у них не было.

«Наконец-то они набрали за 80 баллов. Большое спасибо Нине Михайловне — подключилась к работе, помогла вернуть пару на свой уровень. Сбор в Фукуоке очень помог — Нина Михайловна полностью смоделировала такое же расписание, как здесь, в Сайтаме», — рассказал Траньков.

Похвалила Тарасову и Морозова за короткую программу олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. Программа фигуристов под бессмертный второй концерт Рахманинова, по ее мнению, производит колоссальное впечатление.

«От их проката у меня до сих пор бьется сердце — Женя и Володя доставили колоссальные эмоции, выложились на все сто. Но теперь нужно отпустить все эти эмоции и выйти на произвольную программу с чистой головой, чего я им и желаю»,

— поделилась мыслями Волосожар.

Для России эта короткая программы стала действительно уникальной.

Все три российских дуэта откатались чисто, не допустив падений и серьезных ошибок, а такое в последнее время бывает крайне редко

Порадовали даже проводящие первый сезон на взрослом уровне Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, от которых сложно было ожидать чего-то сверхъестественного. Однако свой уровень они держали, хотя, как оказалось, волновались.

«Чувствовали себя напряжно — понимаешь ответственность, когда ты представляешь в таком виде спорта страну. Это обязывает к определенному уровню катания. Мы были сегодня крайне сосредоточены, рады, что нам удалось показать чистое катание», — рассказал Козловский.

«Контроль в голове был, но эмоции мы все-таки постарались передать. Удовлетворение от проката есть», - отметила Александра.

Достойное катание показали серебряные призеры чемпионата России Александр Энберт и Наталья Забияко. Пара перед ЧМ вызывала опасения, поскольку в преддверии первенства Европы в Минске Энберт был не допущен к турниру из-за сильного переутомления. Сейчас, как от отметил, чувствует себя хорошо.

«Конечно, мы немного нервничали из-за медицинского допуска к стартам, постоянно следили за моим пульсом — он не должен был превышать 140 ударов в минуту. Для фигурного катания это очень спокойный режим — если для его достижения на дорожке или на велотренажере нужно активно бежать, то в фигурном катании это лишь один заход на элемент», — рассказал фигурист.

Четвертое промежуточное место позволяет рассчитывать ученикам Мозер на возможность побороться за медали.

«Спасибо ребятам за такой прокат, тем более выступали они сегодня последними — это всегда тяжело и очень ответственно. Маленькая помарочка была, но это абсолютно не испортило впечатления», — отметила Волосожар.

Главным разочарованием короткой программы стало выступление французов Джеймс и Сипре, которые считались одними из главных претендентов на золото. Они катались сразу после Тарасовой с Морозовым, и это не могло не повлиять на них. Сначала Сипре ошибся и вместо тройного тулупа сделал прыжок в два оборота, а спустя минуту его партнерша упала с выброса из тройного флипа. Теперь же, судя по всему, Ванесса и Морган самоликвидировались из борьбы за медали.

Произвольную программу пары представят завтра, 21 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

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