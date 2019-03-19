Разогрев перед женщинами: спортивные пары открывают ЧМ. LIVE

Главными претендентами на победу остаются французы Джеймс/Сипре, выигравшие финал Гран-при. В этом сезоне на счету их пары пять золотых медалей — это все старты, в которых они принимали участие. Что касается россиян, то в первую очередь, безусловно, ждем триумфального возвращения от Тарасовой и Морозова, которые мало радуют в последнее время.