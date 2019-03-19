Разогрев перед женщинами: спортивные пары открывают ЧМ. LIVE

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53,70 балла — это лишь четвертое промежуточное место. Потерянный элемент стоил дорого.
Многие элементы будут пересматривать наверняка судьи, но умудрилась Лана на параллельном вращении умудрилась запнуться и запороть весь номер. Обидно.
Хорваты Антонио Соуза-Кордейру и Лана Петранович появляются на льду! Выступают под музыку из «Величайшего шоумена», под которую катается Александр Самарин.
64,28 балла. Это совсем другой уровень катания, и это не может не радовать. Лучший результат в сезоне для них.
Какое тонкое и чувственное выступление, замечательный номер, но.. Во-первых, с тройного тулупа упала Минерва. Во-вторых, скорости подвели.
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Нолан Зегерт вступают в борьбу!
59,84 балла — первое промежуточное место. Поздравляем канадцев, для них это первый сезон на взрослом уровне.
Неплохой номер, но Мишо допустил грубую ошибку, положив партнершу себе на плечо во время поддержки.
Канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо выходят на лед!
52,45 балла. Это лучший результат для них в этом сезоне.
На небольшой скорости и с ошибками, но для себя откатались очень сильно.
Первая пара за сегодня, которой удался тодес назад-наружу. Джонс также удался выброс с тройного флипа — устояла, хотя и близка к падению была.
Напомним, что Джонс — уникальная фигуристка. Ей 39 лет, и она ранее выступала в одиночном катании. Вернулась на лед после долгого перерыва.
Британцы Кристофер Бояджи и Зои Джонс открывают вторую разминку!
Время заливки льда. Уходим на небольшой перерыв.
Завершились выступления участников первой разминки. Лидируют спортсмены из КНДР, при этом набрав совсем уж маленькие баллы.
48,66 балла. Это очень мало. Вряд ли сегодня кто-то наберет меньше.
Несколько ошибок на вращениях и даже падения. Ниже других они останутся.
Выходят на лед чехи Анна Абражевич и Мартин Бидарж!
Ох, еще хуже корейских спортсменов выступили Ребекка и Филиппо. 52,02 балла.
Итальянцы Ребекка Джиларди и Филиппо Амброзини выходят на лед!
Как и ожидалось, совсем маленькие баллы получают они — 58,77 балла.
Неоднозначное выступления. Вроде, все на неплохом уровне, но вот в микромоментах не боролись.
Ошибаются на выпаде с тройного риттбергера, это может дорого стоить, потому что в целом номер не самый сильный базово.
На льду появляются Рем Дэ Ок/Ким Чжу Сик. Они представляют КНДР.
Выступления пар начинаются!
Небольшая задержка у нас. Через считанные минуты начинаем.
Главными претендентами на победу остаются французы Джеймс/Сипре, выигравшие финал Гран-при. В этом сезоне на счету их пары пять золотых медалей — это все старты, в которых они принимали участие. Что касается россиян, то в первую очередь, безусловно, ждем триумфального возвращения от Тарасовой и Морозова, которые мало радуют в последнее время.
Старт-лист короткой программы спортивных пар:
Российские спортсмены будут завершать сегодняшнюю программу. Бойкова и Козловский выступят в предпоследней разминке, Тарасова с Морозовым и Забияко с Энбертом — в заключительной.
Начало соревнований запланировано на 04.30 по московскому времени.
Доброе утро! В Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Представляем текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.