Разогрев перед женщинами: спортивные пары открывают ЧМ. LIVE

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Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
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Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
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Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
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Вашингтон УизардсЮта Джаз
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Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
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Бостон СелтиксДенвер Наггетс
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Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
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Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
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Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
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Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
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2:2
3 период
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3:1
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Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
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Атланта ХоуксХьюстон Рокетс
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03:00
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
107:117
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03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Лейкерс
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05:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
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05:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
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1 четверть
Фигурное катание / Чемпионат мира
04:30
Спортивные пары. Короткая программа
online
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
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05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
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Нижний Новгород ВЭФ
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Дарушшафака Химки
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22:00
Панатинаикос Баскония
не начался
22:05
Маккаби Т-А Жальгирис
не начался
23:00
Реал Мадрид Олимпия Милан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
не начался
04:30
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
Разогрев перед женщинами: спортивные пары открывают ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар на ЧМ

В японской Сайтаме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Открывают соревнования спортивные пары, среди которых представят короткую программу российские дуэты Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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05:45

53,70 балла — это лишь четвертое промежуточное место. Потерянный элемент стоил дорого.

05:43

Многие элементы будут пересматривать наверняка судьи, но умудрилась Лана на параллельном вращении умудрилась запнуться и запороть весь номер. Обидно.

05:40

Хорваты Антонио Соуза-Кордейру и Лана Петранович появляются на льду! Выступают под музыку из «Величайшего шоумена», под которую катается Александр Самарин.

05:39

64,28 балла. Это совсем другой уровень катания, и это не может не радовать. Лучший результат в сезоне для них.

05:37

Какое тонкое и чувственное выступление, замечательный номер, но.. Во-первых, с тройного тулупа упала Минерва. Во-вторых, скорости подвели.

05:35

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Нолан Зегерт вступают в борьбу!

05:33

59,84 балла — первое промежуточное место. Поздравляем канадцев, для них это первый сезон на взрослом уровне.

05:30

Неплохой номер, но Мишо допустил грубую ошибку, положив партнершу себе на плечо во время поддержки.

05:28

Канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо выходят на лед!

05:27

52,45 балла. Это лучший результат для них в этом сезоне.

05:25

На небольшой скорости и с ошибками, но для себя откатались очень сильно.

05:23

Первая пара за сегодня, которой удался тодес назад-наружу. Джонс также удался выброс с тройного флипа — устояла, хотя и близка к падению была.

05:22

Напомним, что Джонс — уникальная фигуристка. Ей 39 лет, и она ранее выступала в одиночном катании. Вернулась на лед после долгого перерыва.

05:20

Британцы Кристофер Бояджи и Зои Джонс открывают вторую разминку!

05:00

Время заливки льда. Уходим на небольшой перерыв.

04:56

Завершились выступления участников первой разминки. Лидируют спортсмены из КНДР, при этом набрав совсем уж маленькие баллы.

04:55

48,66 балла. Это очень мало. Вряд ли сегодня кто-то наберет меньше.

04:53

Несколько ошибок на вращениях и даже падения. Ниже других они останутся.

04:51

Выходят на лед чехи Анна Абражевич и Мартин Бидарж!

04:50

Ох, еще хуже корейских спортсменов выступили Ребекка и Филиппо. 52,02 балла.

04:46

Итальянцы Ребекка Джиларди и Филиппо Амброзини выходят на лед!

04:46

Как и ожидалось, совсем маленькие баллы получают они — 58,77 балла.

04:45

Неоднозначное выступления. Вроде, все на неплохом уровне, но вот в микромоментах не боролись.

04:44

Ошибаются на выпаде с тройного риттбергера, это может дорого стоить, потому что в целом номер не самый сильный базово.

04:41

На льду появляются Рем Дэ Ок/Ким Чжу Сик. Они представляют КНДР.

04:40

Выступления пар начинаются!

04:35

Небольшая задержка у нас. Через считанные минуты начинаем.

04:25

Главными претендентами на победу остаются французы Джеймс/Сипре, выигравшие финал Гран-при. В этом сезоне на счету их пары пять золотых медалей — это все старты, в которых они принимали участие. Что касается россиян, то в первую очередь, безусловно, ждем триумфального возвращения от Тарасовой и Морозова, которые мало радуют в последнее время.

04:20

Старт-лист короткой программы спортивных пар:

04:15

Российские спортсмены будут завершать сегодняшнюю программу. Бойкова и Козловский выступят в предпоследней разминке, Тарасова с Морозовым и Забияко с Энбертом — в заключительной.

04:10

Начало соревнований запланировано на 04.30 по московскому времени.

04:00

Доброе утро! В Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Представляем текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.