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Оппозиция Ханю: как россияне будут давать отпор японцу

Без высоких ожиданий: почему у россиян нет шансов против Ханю

20 марта в японской Сайтаме стартовало одно из самых ожидаемых спортивных событий 2019 года — чемпионат мира по фигурному катанию. В мужских соревнованиях фаворитом считается Юдзуру Ханю. «Газета.Ru» — о том, почему российские фигуристы вряд ли смогут побороться за золото.

В японской Сайтаме начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины покажут короткую программу 21 марта в 10.00 по московскому времени. Произвольные номера — 23 марта.

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Россию в мужском одиночном катании представят Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрея Лазукин.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун в Японию не приехал. Но обо всем по порядку.

Самарин на чемпионате Европы в Минске занял второе место. Россиянин проиграл почти два балла (179,75 против 177,87) легенде испанского фигурного катания Хавьеру Фернандесу. Он был единственным из представителей России среди мужчин, кто по итогам двух программ смог взойти на пьедестал. Таким образом, Самарин отобрался на мировое первенство в Японии первым номером.

Одновременно сильной и слабой стороной фигуриста является четверной флип: прыжок, который Самарин только недавно начал включать в свою программу. Россиянин прыгает его весьма нестабильно, на Универсиаде, прошедшей в Красноярске, он потерял баллы именно из-за него, и стал лишь четвертым.

«Прокатом на студенческих Играх недоволен вообще, это не тот уровень, на который я настраиваюсь к предстоящему чемпионату мира.

Было достаточно ошибок, но мы их исправим. Имели место моменты, которые не позволили мне выполнить каскад там, где я его планировал.

Хороший уровень нужно показывать постоянно, но сейчас у меня была встряска. И мне нужна была эта проверка. Может, это и прозвучит ужасно, но пусть это случилось здесь, и я постараюсь таких ошибок больше не допускать», — признавался Самарин.

Неизвестно, станет ли Самарин включать четверной флип в свою программу на чемпионате мира. Он заявил в свои прокаты четверной лутц в каскаде с тройным тулупом в обеих программах, а также сольный флип в короткой и сольный тулуп — в произвольной. При этом он усложнил свое выступление, так как на турнире в Минске Самарин исполнял лишь один четверной прыжок в короткой программе и не добавлял к лутцу каскад в произвольной.

Еще один россиянин Михаил Коляда является очень нестабильным фигуристом. В Минске это помешало ему бороться за медали чемпионата Европы. Он шел первым после короткой программы (100,49), но допустил несколько серьезных ошибок и в итоге занял только пятое место по сумме двух программ (240,87 баллов), а в произвольной и вовсе оказался на 11-м, получив всего 140,38 баллов.

Перед чемпионатом мира на турнире в Таллине Коляда стал первым, но это не внушает никакого оптимизма.

На соревновании серьезных соперников не было, и именно это позволило россиянину занять первое место даже при шести штрафных баллах – он четыре раза упал во время произвольной программы.

Тревожный звоночек, но атлет уверен в своих силах.

«Дальше продолжу работать, не опускать руки, несмотря ни на что. И я очень надеюсь, что на чемпионат мира приеду в хороших кондициях, и все будет лучше», — цитирует фигуриста официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Стоит отметить, что

на мировое первенство Коляда заявил аж четыре четверных прыжка: один он собирается исполнить в короткой программе, а три показать в произвольном выступлении.

При этом фигурист упал с четверного сальхова в Финляндии, а на турнире в Загребе смог сделать его лишь в два оборота.

Также у Коляды могут возникнуть проблемы и с другими прыжками. Он заявил тройной риттбергер, однако не факт, что элемент может быть исполнен. Это еще один очень нестабильный прыжок в арсенале фигуриста. И есть ли смысл рисковать еще больше?

Особое внимание стоит уделить последнему спортсмену в российской заявке.

Андрей Лазукин на чемпионат мира попал в самый последний момент. Он и заменил выбывшего по медицинским показателям Ковтуна.

Его девушка Елизавета Туктамышева, кстати, путевку в Японию урвать не смогла, проиграв в борьбе Евгении Медведевой.

У фигуриста в программу включены три четверных тулупа. При этом на Универсиаде в Красноярске Лазукин показал не самый лучший результат — он стал всего лишь пятым, набрав 245,73 балла.

Несмотря на это, призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух уверен, что спортсмен сможет попасть в десятку сильнейших.

«Это шанс для Андрея, у него пока не получается кататься ровно в короткой и произвольной программе.

Потенциально он может рассчитывать на приличный результат, но не стоит ждать высокого результата, у него нет особого рейтинга, стабильности.

При благоприятном исходе он сможет побороться за десятку. Ситуация осложняется тем, что нам нужно сохранить три квоты на следующий год, а сделать это будет не совсем просто», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

К сожалению, российские фигуристы не являются основными претендентами на медали.

За место на пьедестале будут сражаться мировые лидеры японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, а также американец Нэйтан Чен.

Нельзя не вспомнить, что на этапе Гран-при, который проходил в Москве, Ханю на тренировке перед прокатами получил травму и до сих пор до конца не восстановился. Однако, по словам самого японского фигуриста, повреждение не помешает ему побороться за медали мирового первенства.

В этой ситуации стоит вспомнить, что год назад Ханю столкнулся с почти такими же трудностями, однако он все равно стал двукратным олимпийским чемпионом. Ничего удивительного, что уверен в своих силах японец и сейчас.

«Могу сказать с уверенностью, что готов на сто процентов. С нетерпением жду соревнований. Я уже возвращался к Олимпиаде после травмы.

Это был ценный опыт, который мне поможет», — приводит слова фигуриста AP.

Что касается Чена, то представитель США выиграл финал Гран-при, который прошел в канадском Ванкувере. Баллы американского фигуриста на турнире впечатляют — 282,42, но Ханю, пропустивший финал, по ходу сезона набирал куда больше — 297,12.

На пьедестал претендует и Шома Уно, которого тоже не стоит сбрасывать со счетов, хотя он может казаться и слабее Ханю и Чена. Однако именно он выиграл турнир Четырех континентов и установил там мировой рекорд.

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