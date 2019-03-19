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Лазарет Черчесова: как травмы выкашивают сборную России

Зобнин покинул расположение сборной России

В преддверии принципиальных матчей отбора к Евро-2020 против Бельгии и Казахстана сборная России не досчиталась двоих футболистов основы. Станислав Черчесов не сможет рассчитывать на представляющих «Спартак» центрального защитника Илью Кутепова и полузащитника Романа Зобнина. Футболисты из-за травм покинули расположение команды.

Сборная России в преддверии принципиальных матчей отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном несет потери. Вслед за спартаковцем Ильей Кутеповым в лазарет отправился еще один игрок красно-белых, полузащитник Роман Зобнин. Но обо всем по порядку.

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17 марта Кутепов провел матч с «Зенитом» (1:1) и прибыл в расположение сборной. Уже после встречи с сине-бело-голубыми игрок почувствовал проблемы со здоровьем, на следующий же день дискомфорт в паховой области стал еще сильнее.

Комментарий врач сборной России Эдуард Безуглов не заставил себя долго ждать. Он рассказал о состоянии уже покинувшего расположение национальной команды защитника, отметив, что боли беспокоили футболиста на протяжении нескольких недель.

«Илья Кутепов приехал в расположение сборной, имея определенные жалобы на дискомфорт в паховой области. В итоге после клинического обследования мы выяснили, что это жалоба беспокоит его уже несколько игр. У Кутепова имеется проблема, которая требует полноценного лечения. Это несовместимо в настоящее время с игрой в футбол, тем более в матче со сборной Бельгии.

Вот почему Илья остается в Москве для полноценного лечения в расположении клуба. Мы с врачами «Спартака» в постоянном контакте, лучше дождаться информации из клуба о сроках восстановления игрока», — цитирует Безуглова «Чемпионат.com».

Специалист также добавил, что перед каждой игрой у всех футболистов есть какие-то проблемы с самочувствием.

«О проблеме Ильи мы узнали только после его появления в расположении сборной. При этом все ребята тренируются в общей группе, но перед каждой игрой у каждого футболиста есть какая-то проблема. В свое время Серхио Рамос сказал, что последний раз он не испытывал боль в шесть лет, когда пришел в академию», — говорит Безуглов.

И пока Станислав Черчесов обдумывал варианты, кого поставить в пару к Георгию Джикии, добавилась новая проблема. Травма руки полузащитника «Спартака» Роман Зобнина не даст игроку выйти на поле в Брюсселе – теперь ему предстоит операция, рассказал Безуглов.

«Роман Зобнин лишний раз подтвердил, что он мужественный футболист. Получил травму в игре с «Зенитом», хотя сам не помнит, когда это случилось. Вероятно, в борьбе ему наступили на кисть, случился перелом с небольшим смещением. Мы обследовали его: травма требует оперативного вмешательства.

Но операцию можно было бы сделать и через несколько дней, поэтому с нашей стороны была попытка протестировать Романа в боевом режиме тренировок. Но болевой синдром, который есть у Зобнина, не позволяет ему вести полноценную контактную борьбу, а её в матче с Бельгией будет вдоволь. Поэтому принято решение оставить Романа в Москве», — сказал врач сборной.

Что касается самого Романа, то он пожелал удачи сборной России в предстоящих матчах.

«К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх с Бельгией и Казахстаном. До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах!»
— написал Зобнин в инстаграме.

Но, даже несмотря на невзгоды, свалившиеся на плечи национальной команды, в сборной верят в успешные исходы двух встреч. Полузащитник Денис Черышев уверен, что он и его партнеры смогут создать трудности именитым оппонентам.

«С любой командой можно играть. Конечно, у сборной Бельгии есть футболисты очень высокого уровня, что они и продемонстрировали на чемпионате мира в России. Думаю, у нас есть силы бороться с любым соперником.

Сборная России должна использовать свой шанс. У нас действительно хорошая команда, и мы можем создать трудности сборной Бельгии. Играть интересно со всеми.

Конечно, когда речь идет о топ-сборной, присутствует небольшая нервозность. Но это может стать и плюсом», — цитирует Черышева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Стоит отметить, что сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами пройдет 21 марта в Брюсселе, тогда как матч с казахстанцами состоится тремя днями позднее в Астане.

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