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СИЗО вместо Монако: Кокорин отмечает день рождения

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обвинительное заключение по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в прокуратуру накануне дня рождения форварда «Зенита», которое Кокорин отмечает 19 марта, продолжая оставаться в СИЗО «Бутырка».

19 марта футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин отмечает свой 28-й день рождения, находясь в следственном изоляторе «Бутырка».

При этом накануне дело о «Побоях» и «Хулиганстве», по которому задержаны и уже почти полгода находятся под стражей Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, наконец было передано в прокуратуру Москвы.

Напомним, что задержаны футболисты и их друзья были после того, как во время празднования десяти лет дружбы сначала избили на парковке около гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем подрались в кафе «Кофемания» в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором НАМИ Сергеем Гайсиным.

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Следствие по делу, которое вели сразу 18 следователей, продолжалось почти полгода, из-за чего знаменитым футболистам и их друзьям дважды на два месяца продлевали срок содержания в СИЗО.

На данный момент Кокорины, Мамаев и Протасовицкий должны пробыть в «Бутырке» до 8 апреля, если следствие или прокуратура не вынесут ходатайства о продлении срока ареста. В этом случае в начале следующего месяца пройдет очередное судебное заседание по поводу продления содержания под стражей.

Пока же Кокорин-старший отмечает в СИЗО свой 28-й день рождения, не планируя при этом каких-то особых торжеств — да и не имея на это реальных возможностей.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — рассказал футболист в беседе с посетившими накануне СИЗО для проверки условий содержания заключенных под стражей ответственным секретарем Общественной наблюдательной комиссии Иваном Мельниковым и журналистом «Известий» Борисом Клином.

При этом в конце беседы с правозащитниками футболист все же рассказал, что надеется на праздничный торт от родственников в качестве передачи.

Также Мельников рассказал, что, поскольку дело передано в прокуратуру, теперь она будет решать подвисший в неопределенности вопрос о доступе в следственный изолятор врачей футбольного клуба «Зенит», которые должны оценить состояние недовосстановленного колена Александра.

Во время пребывания в СИЗО футболист неоднократно жаловался на боли в недолеченном коленном суставе, а также на то, что местные врачи во время процедуры электрофореза нанесли ему ожоги.

«Так как дело передано на утверждение, вопрос о допуске клубных врачей «Зенита» для осмотра травмированного колена Александра Кокорина переходит от следователя к прокуратуре, — рассказал Мельников. — Право на здоровье — это конституционное право вне зависимости от совершенного гражданином правонарушения, и Александр Кокорин имеет право на квалифицированную помощь точно так же, как и любой заключенный».

По мнению наблюдателей, осмотр клубных врачей «Зенита» Кокорину необходим, так как в системе ФСИН нет докторов, специализирующихся на спортивных травмах.

Кроме того, Кокорин сообщил, что после ознакомления с уголовным делом возобновил регулярные занятия в тренажерном зале, однако из-за болей в травмированном колене в футбол, как его товарищ по сборной Павел Мамаев, не играет.

Мамаев же рассказал наблюдателям, что никаких претензий ни к кому не имеет и сейчас готовится к очередному матчу между заключенными своей многоместной камеры, в которой он содержится.

«У меня все прекрасно», — заявил Мамаев членом ОНК на выходе из тренажерного зала СИЗО.

Напомним, что по статьям «Хулиганство» и «Побои» бывшим футболистам сборной России грозит до семи лет лишения свободы, хотя большинство экспертов склоняются к тому, что срок заключения, назначенный судом, будет условным или настолько небольшим, что Кокорина-старшего, Мамаева и их друзей освободят прямо в зале суда, поскольку дни, проведенные в СИЗО, засчитываются с повышенным коэффициентом.

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