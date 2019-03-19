Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту

В Уэльсе год назад произошел инцидент, в результате которого более десятка человек получили повреждения разной степени тяжести.

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После поражения своей команды в матче любительской лиги Южного Уэльса от «Корнелли» со счетом 0:5 35-летний футболист Ли Тейлор на парковке стадиона протаранил на собственном автомобиле толпу болельщиков команды соперника.

Согласно информации издания Wales Online, после окончившегося крупным поражением его команды матча Тейлор услышал, садясь в машину, провокационные скандирования в свой адрес со стороны юных болельщиков «Корнелли» и, недолго думая, врезался в толпу подростков на личном автомобиле.

В результате действий футболиста-любителя одиннадцать человек получили повреждения и обратились за медицинскую помощью.

Сам Тейлор был арестован органами правопорядка, но позже отпущен после предъявления обвинений. Теперь уже 36-летнему валлийцу инкриминируются опасное вождение, попытка нанесения вреда здоровью и нападение, причем личный автомобиль полицией характеризуется как «оружие» Тейлора.

Следствие продолжалось на протяжении года, а теперь начинаются слушания, которые должны продлиться около двух недель и могут привести к реальному сроку заключения или же условному наказанию, штрафу и исправительным работам для отрицающего свою вину спортсмена-любителя.

Напомним, то в Великобритании совсем недавно случился в чем-то похожий, хоть и в зеркальном отображении эпизод, правда, во время матча.

На прошлой неделе в рамках второго по значимости дивизиона английского футбола — Чемпионшипа — проходило ожесточенное бирмингемское дерби (самое антагонистичное на Туманном Альбионе).

Уже на 10-й минуте на газон домашнего стадиона «Бирмингем Сити» выбежал болельщик этой команды и напал на полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Сначала фанат толкнул игрока двумя руками в спину, а затем нанес удар в челюсть, отправив Грилиша в легкий нокдаун.

Нарушителя порядка быстро увели скрутившие его стюарды, причем по дороге в подтрибунные помешения им пришлось отбивать нападавшего от бросившихся на защиту Грилиша других футболистов «Астон Виллы».

Во время судебного заседания совершивший атаку на игрока Пол Митчелл заявил, что сделал все в шутку, но не впечатлил судью, который обязал его выплатить полузащитнику «Астон Виллы» 100 фунтов (столь маленькая сумма обусловлена для Митчелла статусом безработного), а также приговорил к 14-ти неделям тюрьмы.

При этом сообщается, что жена незадачливого фаната в данный момент находится на шестом месяце беременности, и теперь ребенок Пола должен родиться, пока отец будет отбывать тюремное заключение, если, конечно, не будет амнистирован или же выпущен досрочно по УДО.

Кроме того, «Бирмингем Сити» официально запретил своему фанату пожизненно посещать матчи команды.

Что касается Грилиша, то футболист отнесся к инциденту даже с юмором и улыбался, сидя на газоне, пока Митчелла уводили с поля стюарды.

Грилиш не только продолжил встречу, но и в итоге забил в ней единственный гол, принеся «Астон Вилле» важнейшую викторию в борьбе за попадание в стыковой плей-офф за возвращение в Английскую премьер-лигу.

В истории российского футбола был аналогичный эпизод, когда болельщик санкт-петербургского «Зенита» в числе других фанатов с «Виража» выбежал на поле в игре предпоследнего тура против столичного «Динамо» и ударил защитника бело-голубых Владимира Граната.

Тогда «Зениту» было присуждено техническое поражение, а также штраф и проведение двух следующих домашних игр без зрителей. Попытки клуба повесить штраф от КДК на фаната провалились в суде.

А вот случаев, когда футболист нападал на болельщиков в России зафиксировано не было. Вспоминаются только словесные перепалки, в которых, в частности, были замечены бывшие игроки «Зенита» и сборной России Роман Широков и Андрей Аршавин, а также легендарное «еще один такой вопрос, и я тебе в лоб дам» в адрес журналиста в микст-зоне от голкипера «Динамо» Сергея Овчинникова, сейчас являющегося одним из тренеров московского ЦСКА.

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