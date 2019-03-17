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Дубль Овечкина не спас: Кучеров шагнул в плей-офф

Два гола Овечкина не спасли «Вашингтон» в матче с «Тампа-Бэй»

Дубль Александра Овечкина и передача Евгения Кузнецова не спасли «Вашингтон» в противостоянии с «Тампа-Бэй», в составе которой Никита Кучеров сделал два голевых паса. Благодаря этому «Лайтнинг» побила клубные рекорды по очкам и победам и оформила выход в плей-офф. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3

Главным событием игрового дня в НХЛ, безусловно, было противостояние в Тампе, где «Лайтнинг» Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского принимала «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Безоговорочно лидирующие в нынешнем сезоне в НХЛ хозяева в случае победы побили бы свой клубный рекорд по числу викторий за один сезон и по числу набранных баллов (в прошлом сезоне команда Джона Купера набрала 113 очков и одержала 54 победы).

«Кэпиталз», в свою очередь, ведут упорную борьбу с «Айлендерс» за победу в Столичном дивизионе и, тоже набрав хороший ход, опережали «островитян» на два балла.

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В середине первого периода «молнии» удался рывок, когда сначала начатую Кучеровым комбинацию в гол превратила передача Брэйдена Пойнта и бросок Тайлера Джонсона, а затем Алекс Киллорн воспользовался асссистом отобравшего у Мэтта Нисканена шайбу Энтони Сирелли.

Кузнецов вскоре вывел на результативный бросок одного из лучших атакующих защитников лиги Джона Карлсона, и гости вернулись в противостояние, однако до перерыва Киллорн вернул «Тампа-Бэй» перевес в две шайбы.

Во многом ключевым в этой игре получился второй период. В нем сначала подопечные Купера не использовали почти две минуты игры в формате пять на три, а сразу после истечения штрафного времени Тома Уилсона и Бретта Конноли, уже Василевский проявил чудеса реакции, вытащив выстрел Ларса Эллера при прорыве вашингтонцев два в один.

Затем право на большинстве получили уже «столичные», причем в штраф-боксе оказался Кучеров, и Овечкин засадил свою 246-ю «банку» при численном преимуществе в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с легендарным Филом Эспозито на пятом месте в истории по данному показателю.

В третьем периоде Эдди Чернак вновь увеличил преимущество «Лайтнинг», однако неугомонный Овечкин отличился и в равных составах. Капитан «Вашингтона» лидирует в снайперской гонке сезона с 48 голами.

За карьеру Ови отличился уже 655 раз и лишь на одну шайбу отстает от занимающего тринадцатое место в списке голеадоров за всю историю нынешнего президента «Торонто» Брэндана Шэнахэна.

И все же подвигов Александра Великого его команде для положительного результата не хватило. Лучший бомбардир лиги Кучеров исправился за свое удаление и второй голевой передачей в матче вывел на первый хет-трик в карьере Алекса Киллорна, а в концовке итог противостоянию подвел поразивший уже оставленные Брэйденом Холтби ворота Янни Гурде.

«Лайтнинг» обеспечила себе место в плей-офф и за десять игр до конца опережает вторую команду Атлантического дивизиона на 19 очков. Если бы «Бостон» уступил в основное время «Коламбусу», «молния» гарантировала бы себе и первенство в дивизионе уже сейчас, но «Блю Джекетс» с Йони Корписало в воротах уступили «Брюинз» в овертайме (1:2).

Если в оставшихся встречах команда Купера одержит хотя бы половину побед, то станет всего третьей в истории, кому удалось выиграть 60 игр в регулярном чемпионате! Раньше такое удавалось только совершенно легендарным «Детройту»-1995/96 и «Монреалю»-1976/77.

На счету Кучерова 36 (13+23) очков в последних 23-х играх, и это разительно отличается от его формы на финише прошлого сезона, когда он потерял и лидерство в гонке бомбардиров, и шансы на приз самому ценному игроку сезона.

Сейчас российский нападающий возглавляет бомбардирский список со 117 очками, на 14 баллов опережая Конора Макдэвида из «Эдмонтона», который минувшей ночью оформил 2+1.

Отразивший 31 бросок, в том числе два по открытому льду при счете 4:3, Василевский выиграл 14 из последних начатых им в старте поединков и является еще одной важной составляющей успехов «Тампы».

«Вашингтон», выигравший восемь из последних десяти игр, сохранил перевес над «Айлендерс», так как те не смогли увезти очков из Детройта, уступив «Ред Уингз» — 1:2.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз» — 3:4

Сохраняющая призрачные шансы на попадание в плей-офф и одержавшая в последних матчах три победы подряд «Флорида» воспользовалась осечкой «Коламбуса» и сократила отставание от него до восьми очков.

Победу в Лос-Анджелесе «Пантерз» вырвали благодаря голу Джонатана Юбердо меньше чем за две минуты до финальной сирены.

Главными героями встречи стали партнеры Юбердо по звену финн Александр Барков и россиянин Евгений Дадонов.

Первый трижды ассистировал партнерам и достиг рекордного 81 (30+51) очка в регулярном чемпионате за карьеру, в то время как Дадонов оформил дубль, включая эквалайзер в третьем периоде и тоже поучаствовал в победной шайбе.

А вот российский форвард бедствующих «Кингз» Илья Ковальчук не попал в состав своей команды и наблюдал за игрой из пресс-ложи.

«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 1:5

Встреча «Питтсбурга» с «Сент-Луисом» началась с торжественной церемонии, на которой великий Марио Лемье вручил Евгению Малкину памятную доску в честь набранного российским форвардом 1000-го очка в НХЛ.

Однако сама игра для хозяев сложилась крайне неудачно. Несмотря на активность в атаке и 40 бросков по воротам великолепного новичка «Блюз» Джордана Биннингтона, забросить «Пингвинз» смогли лишь однажды.

В ответ атаковавшие не так часто гости разродились пятью голами и увезли домой довольно легкую победу даже в отсутствие не игравшего из-за повреждения Владимира Тарасенко.

Дублем в составе гостей отметился защитник Винс Данн, достигший после этого отметки в 11 шайб в чемпионате. Таким образом, впервые в истории «музыкантов», сразу три защитника команды отличились в одном чемпионате не менее десяти раз. 12 голов на счету Алекса Пьетранджело, Колтон Парайко забросил десять шайб.

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1
«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:1
«Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ
«Монреаль Канадиенз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 0:2
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:2
«Каролина Харрикейнз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:2
«Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2
«Аризона Койотс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 ОТ
«Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:4

Свою 18-ю шайбу в сезоне забросил российский форвард-новичок «Каролины» Андрей Свечников, который помог «Харрикейнз» одержать победу над «Баффало» и продолжить гонку за место в Кубке Стэнли. На данный момент команда занимает первую wild-card-позицию, опережая на очко «Коламбус» и на четыре балла «Монреаль». При этом у «ураганов» есть игра в запасе.

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