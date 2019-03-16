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Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
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01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
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Лыжный спорт /
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Йохауг выиграла гонку с интервальным стартом на Кубке мира
1
Йохауг (Норвегия)
25:23,9
online
16:15
Онлайн-трансляция мужской гонки свободным стилем на 15 км на этапе КМ
online
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
15:15
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Вирер (Италия)
37:26,4
закончен
18:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Выстраданное серебро: Юрлова расплакалась в прямом эфире

Юрлова взяла серебро масс-старта на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону состоялся женский масс-старт на 12,5 км. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро и расплакалась в прямом эфире во время первого интервью после победы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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16:24

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта и желает вам удачного вечера!

16:20

Сегодня вечером нас еще ждет мужской масс-старт, в котором сборную России представят Александр Логинов и Евгений Гараничев. Подключайтесь в 18:00 к нашей трансляции!

16:18

Общий медальный зачет чемпионата мира выглядит сейчас таким образом:

16:17

Обладательница золота Вирер дала первое интервью после гонки под одобрительные крики публики:

«Не ожидала, что смогу завоевать золото, потому что вчера плохо чувствовала себя из-за последствий болезни. Сегодня я думала только о том, как бы закончить гонку. На решающей стрельбе я очень нервничала, пыталась успокоиться, но не получалось. Надо еще поработать над этим. В итоге я допустила два промаха, но смогла удержать преимущество».

16:15

Поздравляем итальянку Вирер с золотом!

16:12

Под дружные крики «Россия! Россия!» Юрлова-Перхт занимает вторую ступеньку на пьедестале почета!

16:13

Первой наградили немку Херрман, которая взяла бронзу!

16:11

И девушки идут на вручение медалей! Церемония вот-вот начнется!

16:09

Екатерина Юрлова-Перхт делится первыми эмоциями в эфире «Матч ТВ»:

«Пока не могу даже двух слов связать, потому что безумно рада этой медали! Это серебро для меня дороже золота, ведь я весь ЧМ была в шаге от медалей. И наконец-то все получилось! Благодарю всех за поддержку и особенно мою семью», — после этих слова Юрлова заплакала. Спасибо, Катя, за эту медаль!

16:07

Болельщики пока не расходятся — все в ожидании церемонии награждения.

16:05

Все результаты гонки выглядят так:

16:00

Доротею Вирер активно поздравляют соотечественники в преддверии церемонии награждения.

15:58

Евгения Павлова с четырьмя промахами пришла к финишу 18-й, проиграв лидеру 2 минуты 13 секунд.

15:56

Совместное фото тройки призеров!

15:55

Третьей финиширует Херрман, которая до последнего преследовала Юрлову, но не смогла отнять у нее серебро. Поздравляем немку с бронзовой медалью!

15:53

Юрлова приходит второй с отставанием всего 4,9 секунды! Браво Екатерине за эту борьбу!

15:54

Вирер финиширует первой! Все! Поздравляем итальянку с победой!

15:52

Юрлова на секунду сократила отставание от Вирер. До финиша — чуть больше километра! Херрман приблизилась к россиянке на четыре секунды — это опасно.

15:48

Третьей на трассу ушла немка Херрман. Она проигрывает Юрловой 23 секунды — такое преимущество нельзя упустить. Однако немка уже видна очень близко — вот это скорость! Надо отстаивать серебро, Катя!

15:46

Как жаль!!! Один промах у Юрловой — причем только из-за габарита! Один штрафной круг россиянка пробежала и зашла на трассу второй после Вирер — с отставанием в десять секунд! Кажется, у России будет медаль!

15:45

Вирер спокойно подошла к решающей стрельбе стоя. Итальянка допустила два промаха! Если Юрлова сейчас отстреляется чисто, будет шанс побороться за золото!

15:43

Павлова, к сожалению, на каждой стрельбе сегодня ошибается по разу. Так же произошло и на «стойке». Теперь она проигрывает лидерам две минуты и держится на 22-й позиции. Ну тут, конечно, о борьбе за медали речи не идет.

15:42

На отметке 8,8 км Юрлова не дает Вирер увеличить отрыв — разница между ними по-прежнему держится в районе 30 секунд.

15:40

Юрлова быстрее всех преодолела штрафной круг и теперь бежит на трассе второй! Конечно, она много проигрывает лидирующей Вирер, однако и за ней есть довольно серьезный просвет — идущая третьей Мякяряйнен проигрывает россиянке больше 20 секунд.

15:39

Эх, у Юрловой один промах! Но для нее это вполне приемлемый результат. Из группы лидеров чисто отстрелялась только невероятная итальянка Вирер. Остальные все ошиблись: и финка Мякяряйнен (два промаха), и норвежка Тарндревольд (три), и Пройсс.

15:38

Итак, стрельба стоя! У Юрловой это проблемное место, так что надо постараться.

15:36

Тем временем на трассе Юрлова немного пропустила вперед соперниц: теперь на первых трех строчках располагаются Пройсс, Вирер, норвежка Тандревольд, а только потом идет Екатерина. Впрочем, эта группа идет так кучно, что это отставание совсем не критично. Остальной караван пока заметно отстает от лидеров.

15:35

Павлова, к сожалению, промахнулась один раз и на второй стрельбе. Сейчас она 22-я. Никак не получается у Евгении подняться выше.

15:33

Немка Херрман допустила одну осечку и упустила свою лидирующую позицию. Первая десятка выглядит сейчас так:

15:31

Юрлова! Что творит! Все мишени закрыты! Россиянка уходит с первого места! Вслед за ней — немка Пройсс и итальянка Вирер!

15:30

Екатерина сохраняет темп лучших биатлонисток планеты и выходит на второе место. Впрочем, сейчас будет очередная стрельба, и все может измениться. Надо постараться!

15:28

На отметке 3,8 км Юрлова по-прежнему держится третьей.

15:27

Анастасия Кузьмина допускает четыре промаха! Четыре! А ведь стартовала с первой позиции... Теперь бывшая россиянка оказалась на самом последнем, 30-м месте.

15:26

Эх, Павлова допустила одну осечку, хотя обычно она очень точно стреляет на «лежке». 150 м штрафного круга отбросила россиянку назад — теперь она проигрывает лидерам 40 секунд.

15:25

Юрлова — великолепно! Ни одного промаха — и россиянка уходит на трассу третьей! На первом месте — шведка Эберг, вслед за ней — итальянка Вирер (+1,8 секунды), а потом наша Юрлова (+2,3).

15:24

Первая стрельба — лежа!

15:22

Махом проносятся биатлонистки мимо второй контрольной отсечки 2,1 км. Здесь ситуация практически не меняется: только Павлова сократила отставание от лидеров до десяти секунд.

15:20

На первой контрольной отметке 1,3 км Юрлова поднялась уже на 11-е место и отстает от лидера всего на шесть секунд. Павлова стала 24-й и сейчас проигрывает возглавляющим пелотон 14 секунд. Лучше всех пока идет немка Херрман, но Кузьмина и француженка Жюстин Бреза бегут практически вровень с ней.

15:18

Спортсменки вытянулись в одну линию, проходя сквозь частокол деревьев. Пока что тон задают Кузьмина и немка Херрман. Юрлова потихоньку продвигается к голове «состава». А вот Павловой пока довольно сложно выкарабкаться из-за спин почти всех соперниц.

15:17

Масс-старт начался!

15:16

Юрлова стартует с 19-й позиции, Павлова — с 27-й.

15:13

С самой выгодной, первой позиции на трассу уходит сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, которая выступает за Словакию.

15:10

За Россию в этой гонке бегут только две биатлонистки — это лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт и дебютантка чемпионата мира Евгения Павлова!

Павлова
РИА Новости
Евгения Павлова
15:05

Гонка стартует в 15.15 по московскому времени.

15:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! На чемпионате мира в Эстерсунде женщины бегут масс-старт.