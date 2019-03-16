Выстраданное серебро: Юрлова расплакалась в прямом эфире

Екатерина Юрлова-Перхт делится первыми эмоциями в эфире «Матч ТВ»:

«Пока не могу даже двух слов связать, потому что безумно рада этой медали! Это серебро для меня дороже золота, ведь я весь ЧМ была в шаге от медалей. И наконец-то все получилось! Благодарю всех за поддержку и особенно мою семью», — после этих слова Юрлова заплакала. Спасибо, Катя, за эту медаль!