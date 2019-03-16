Выстраданное серебро: Юрлова расплакалась в прямом эфире

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта и желает вам удачного вечера!
Сегодня вечером нас еще ждет мужской масс-старт, в котором сборную России представят Александр Логинов и Евгений Гараничев. Подключайтесь в 18:00 к нашей трансляции!
Общий медальный зачет чемпионата мира выглядит сейчас таким образом:
Обладательница золота Вирер дала первое интервью после гонки под одобрительные крики публики:
«Не ожидала, что смогу завоевать золото, потому что вчера плохо чувствовала себя из-за последствий болезни. Сегодня я думала только о том, как бы закончить гонку. На решающей стрельбе я очень нервничала, пыталась успокоиться, но не получалось. Надо еще поработать над этим. В итоге я допустила два промаха, но смогла удержать преимущество».
Поздравляем итальянку Вирер с золотом!
Под дружные крики «Россия! Россия!» Юрлова-Перхт занимает вторую ступеньку на пьедестале почета!
Первой наградили немку Херрман, которая взяла бронзу!
И девушки идут на вручение медалей! Церемония вот-вот начнется!
Екатерина Юрлова-Перхт делится первыми эмоциями в эфире «Матч ТВ»:
«Пока не могу даже двух слов связать, потому что безумно рада этой медали! Это серебро для меня дороже золота, ведь я весь ЧМ была в шаге от медалей. И наконец-то все получилось! Благодарю всех за поддержку и особенно мою семью», — после этих слова Юрлова заплакала. Спасибо, Катя, за эту медаль!
Болельщики пока не расходятся — все в ожидании церемонии награждения.
Все результаты гонки выглядят так:
Доротею Вирер активно поздравляют соотечественники в преддверии церемонии награждения.
Евгения Павлова с четырьмя промахами пришла к финишу 18-й, проиграв лидеру 2 минуты 13 секунд.
Совместное фото тройки призеров!
Третьей финиширует Херрман, которая до последнего преследовала Юрлову, но не смогла отнять у нее серебро. Поздравляем немку с бронзовой медалью!
Юрлова приходит второй с отставанием всего 4,9 секунды! Браво Екатерине за эту борьбу!
Вирер финиширует первой! Все! Поздравляем итальянку с победой!
Юрлова на секунду сократила отставание от Вирер. До финиша — чуть больше километра! Херрман приблизилась к россиянке на четыре секунды — это опасно.
Третьей на трассу ушла немка Херрман. Она проигрывает Юрловой 23 секунды — такое преимущество нельзя упустить. Однако немка уже видна очень близко — вот это скорость! Надо отстаивать серебро, Катя!
Как жаль!!! Один промах у Юрловой — причем только из-за габарита! Один штрафной круг россиянка пробежала и зашла на трассу второй после Вирер — с отставанием в десять секунд! Кажется, у России будет медаль!
Вирер спокойно подошла к решающей стрельбе стоя. Итальянка допустила два промаха! Если Юрлова сейчас отстреляется чисто, будет шанс побороться за золото!
Павлова, к сожалению, на каждой стрельбе сегодня ошибается по разу. Так же произошло и на «стойке». Теперь она проигрывает лидерам две минуты и держится на 22-й позиции. Ну тут, конечно, о борьбе за медали речи не идет.
На отметке 8,8 км Юрлова не дает Вирер увеличить отрыв — разница между ними по-прежнему держится в районе 30 секунд.
Юрлова быстрее всех преодолела штрафной круг и теперь бежит на трассе второй! Конечно, она много проигрывает лидирующей Вирер, однако и за ней есть довольно серьезный просвет — идущая третьей Мякяряйнен проигрывает россиянке больше 20 секунд.
Эх, у Юрловой один промах! Но для нее это вполне приемлемый результат. Из группы лидеров чисто отстрелялась только невероятная итальянка Вирер. Остальные все ошиблись: и финка Мякяряйнен (два промаха), и норвежка Тарндревольд (три), и Пройсс.
Итак, стрельба стоя! У Юрловой это проблемное место, так что надо постараться.
Тем временем на трассе Юрлова немного пропустила вперед соперниц: теперь на первых трех строчках располагаются Пройсс, Вирер, норвежка Тандревольд, а только потом идет Екатерина. Впрочем, эта группа идет так кучно, что это отставание совсем не критично. Остальной караван пока заметно отстает от лидеров.
Павлова, к сожалению, промахнулась один раз и на второй стрельбе. Сейчас она 22-я. Никак не получается у Евгении подняться выше.
Немка Херрман допустила одну осечку и упустила свою лидирующую позицию. Первая десятка выглядит сейчас так:
Юрлова! Что творит! Все мишени закрыты! Россиянка уходит с первого места! Вслед за ней — немка Пройсс и итальянка Вирер!
Екатерина сохраняет темп лучших биатлонисток планеты и выходит на второе место. Впрочем, сейчас будет очередная стрельба, и все может измениться. Надо постараться!
На отметке 3,8 км Юрлова по-прежнему держится третьей.
Анастасия Кузьмина допускает четыре промаха! Четыре! А ведь стартовала с первой позиции... Теперь бывшая россиянка оказалась на самом последнем, 30-м месте.
Эх, Павлова допустила одну осечку, хотя обычно она очень точно стреляет на «лежке». 150 м штрафного круга отбросила россиянку назад — теперь она проигрывает лидерам 40 секунд.
Юрлова — великолепно! Ни одного промаха — и россиянка уходит на трассу третьей! На первом месте — шведка Эберг, вслед за ней — итальянка Вирер (+1,8 секунды), а потом наша Юрлова (+2,3).
Первая стрельба — лежа!
Махом проносятся биатлонистки мимо второй контрольной отсечки 2,1 км. Здесь ситуация практически не меняется: только Павлова сократила отставание от лидеров до десяти секунд.
На первой контрольной отметке 1,3 км Юрлова поднялась уже на 11-е место и отстает от лидера всего на шесть секунд. Павлова стала 24-й и сейчас проигрывает возглавляющим пелотон 14 секунд. Лучше всех пока идет немка Херрман, но Кузьмина и француженка Жюстин Бреза бегут практически вровень с ней.
Спортсменки вытянулись в одну линию, проходя сквозь частокол деревьев. Пока что тон задают Кузьмина и немка Херрман. Юрлова потихоньку продвигается к голове «состава». А вот Павловой пока довольно сложно выкарабкаться из-за спин почти всех соперниц.
Масс-старт начался!
Юрлова стартует с 19-й позиции, Павлова — с 27-й.
С самой выгодной, первой позиции на трассу уходит сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, которая выступает за Словакию.
За Россию в этой гонке бегут только две биатлонистки — это лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт и дебютантка чемпионата мира Евгения Павлова!
Гонка стартует в 15.15 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! На чемпионате мира в Эстерсунде женщины бегут масс-старт.