Золото было близко: Гараничев провалился на финальной стрельбе

Гараничев, конечно, расстроил сегодня. Мог бы даже завоевать золото, но эти внезапные четыре (!) промаха на решающей стрельбе до сих пор не укладываются в голове. А ведь до этого ни одной осечки не было у Евгения! В итоге он только 16-й.