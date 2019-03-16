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02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
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не начался
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Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
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Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
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не начался
Золото было близко: Гараничев провалился на финальной стрельбе

Виндиш выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону, Логинов — четвертый

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялся мужской масс-старт на 15 км. Россиянин Евгений Гараничев шел в лидерах до последней стрельбы, однако затем неожиданно допустил четыре промаха и потерял шансы на медаль. Его соотечественник Александр Логинов с пятью осечками занял четвертое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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18:52

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

18:50

Гараничев, конечно, расстроил сегодня. Мог бы даже завоевать золото, но эти внезапные четыре (!) промаха на решающей стрельбе до сих пор не укладываются в голове. А ведь до этого ни одной осечки не было у Евгения! В итоге он только 16-й.

18:49

Финальный топ-10 выглядит так:

18:46

Логинов, к сожалению, так и остался четвертым. Немного не хватило ему скорости и сил на финише. Впрочем, с пятью промахами Александр еще неплохо поборолся. Наладить бы ему стрельбу, конечно, цены бы не было.

18:44

Гигонна так прибавил на финише, что обошел даже Эберхарда, который, казалось, шел к неминуемому серебру! В итоге француз заканчивает масс-старт вторым, а австриец — третьим.

18:42

Доминик Виндиш финиширует первым! Поздравляем итальянца! Совсем недавно его соотечественница Доротея Вирер взяла золото в женском масс-старте, а вот теперь и Виндиш стал лучшим в мужской гонке. Стопроцентный результат у Италии — вот это да!

18:40

Логинову до Гигонна — пять секунд! Но до финиша всего 700 метров!

18:39

Логинов поднялся на четвертую позицию на отметке 13,5 км! До идущего третьим Гигонна — десять секунд.

18:37

Логинов тем временем совершенно неожиданно закрыл все мишени и оказался на шестом месте! Неужели Александр поборется за бронзу? Было бы неплохо.

18:35

На первое место неожиданно выскочил итальянец Доминик Виндиш, вторым идет австриец Симон Эдер, третий — француз Антонен Гигонна.

18:34

Четыре промаха у Гараничева и пять — у Йоханнеса Бё! Кажется, предыдущие лидеры гонки лишаются шансов на медаль...

Евгений Гараничев
РИА Новости
Евгений Гараничев
18:32

Решающая стрельба стоя!

18:30

Остается только надеяться на чистую стрельбу Гараничева на последнем рубеже и очередные промахи Йоханнеса Бё. Хотя даже в таком случае норвежец может опять догнать и перегнать отечественного биатлониста. Ну, не будем забегать вперед, сейчас у нас все хорошо, Гараничев по-прежнему лидер, хотя Бё и дышит ему в спину.

18:29

Невероятный по своей скорости Йоханнес Бё уже почти догнал Гараничева! Между ними всего 11 секунд, хотя он проигрывал ему все 30 после стрельбы стоя.

18:27

Ошиблись все предыдущие лидеры гонки: Дестье, братья Бё, Пайффер, Эберхард! И Гараничев сполна воспользовался этим шансом. Теперь его преследуют другие лица — норвежец Кристиансен и украинец Пидручный.

18:26

Гараничев!!! Что происходит?! Все мишени быстро закрывает россиянин! И это в такую-то погоду, ветер, снег! Евгений уходит с третьей стрельбы лидером!

18:25

Итак, первая стрельба стоя сегодня!

18:24

Логинов пока идет 20-м, проигрывая лидерам больше минуты. «Застрелился» он сегодня, к сожалению. Фуркад тем временем уступает лидерам еще больше.

18:22

Евгения понемногу оттесняют от тройки лидеров австриец Эберхард и Тарьей Бё. Неприятно все это. Надо держаться в голове каравана!

18:20

Тройку лидеров после второй стрельбы составляют Йоханнес Бё (первый), Симон Дестье (второй) и Арнд Пайффер (третий). Гараничев уступает лидеру всего шесть секунд! «Поехали-поехали!» — кричат ему тренеры, стоящие вдоль трассы.

18:18

Бё, Детье, Пайффер, Пидручный и Эберхард точны. А вот проблемы у других звезд: Хофер ушел три круга, Фуркад добавил к промаху на первой стрельбе два промаха и тут. Снова проваливает гонку Мартен.

18:17

Вторая стрельба провальна для Логинова — три штрафных круга! Гараничев точен и гонется за лидерами!

18:15

На сечке 5.3 км Бё вырывается вперед.

18:12

Один из главных фаворитов Йоханнес Бё пока второй! Его тактика подразумевает рывок на последних этапах дистанции — на данный момент норвежца полностью устраивает результат.

18:10

Бенедикт Долль из Германии захватывает лидерство в гонке! Почти треть трассы уже позади.

18:08

Ох, как же прекрасно «на лежке» отстрелялись первые 12 спортсменов! Между первым и 12-м местом меньше 15 секунд отрыва, а Логинов и Гараничев идут третьим и четвертым.

18:07

Аж 15 биатлонистов одновременно начали стрельбу. Есть возможность оторваться лидерам!

18:05

Снегопад так и валит на трассу! Тяжело спортсменам будет на дистанции, особенно на стрельбе.Первая из которых уже совсем скоро!

18:03

Плотно идут биатлонисты в первые минуты. Россию, кстати, представляют Александр Логинов и Евгений Гараничев.

18:00

Стартовала гонка! Пидручный из Украины в лидеры сразу выбивается!

17:50

Гонка стартует в 18.00 по московскому времени.

17:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! На чемпионате мира в Эстерсунде мужчины бегут масс-старт 15 км.