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Подарок Роналду и испытание Месси: чего ждать от еврокубков

Как удивила жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Криштиану Роналду в составе «Ювентуса» отомстит амстердамскому «Аяксу», который вынес «Реал» на предыдущей стадии Лиги чемпионов, а в финале турнира ему может попасться «Барселона» Лионеля Месси. Между тем в Лиге Европы сойдутся обидчики российских клубов «Зенита» и «Краснодара» — «Вильярреал» и «Валенсия». «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных парах еврокубков.

15 марта в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов еврокубков, где среди участников не оказалось российских клубов. «Зенит» и «Краснодар» вылетели в противостоянии с испанскими клубами в Лиге Европы, а до аналогичной стадии в Лиге чемпионов и вовсе не смогла добраться ни одна отечественная команда.

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Месси и Роналду могут встретиться в финале

Наибольшую интригу подарила жеребьевка главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Одному из главных претендентов на победу в турнире — «Ювентусу» — во многом повезло. Доминирующему чемпиону Италии в соперники достался амстердамский «Аякс», выбивший из Лиги чемпионов мадридский «Реал». Что примечательно, в нидерландской команде выступает лучший бомбардир турнира Душан Тадич, записавший на свой счет уже девять мячей.

Противостоять ему в дуэли бомбардиров будет пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду — именно благодаря хет-трику португальцу «старая синьора» смогла отыграться в противостоянии с мадридским «Атлетико» после 0:2 в первой встрече и выйти в четвертьфинал.

Несмотря на очевидную разницу в классе соперников, в «Ювентусе» не считают жеребьевку удачной.

Директор туринцев Павел Недвед заявил, что «Аякс» в матчах с «Реалом» доказал свою состоятельность и способность бороться с любой командой.

«Я не рад и не огорчен. «Аякс» выбил из борьбы «Реал», так что это не подарок. Мне очень понравилась игра амстердамцев в Мадриде, так что надо быть очень осторожными. Ожидаю увидеть два красивых матча», — приводит слова Недведа официальный сайт УЕФА.

Футболисты «Аякса» также настраиваются на тяжелейший четвертьфинал. По мнению хавбека амстердамской команды Френки де Йонга, «Ювентус» будет безоговорочным фаворитом. К тому, как он заметил, у туринцев есть безусловный козырь в лице Роналду.

«Ювентус» — один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Я видел их победу над «Атлетико», они играли очень здорово. Роналду?

Когда мне было 10-12 лет, Криштиану уже был одним из лучших в мире.

Так что здорово, что теперь я встречусь с ним вживую. «Ювентус» будет фаворитом, но и «Реал» был фаворитом в противостоянии с нами. Считаю, у «Аякса» есть шансы», — подытожил де Йонг.

Также по итогам жеребьевки стало ясно, что Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут встретиться не раньше финала Лиги чемпионов.

«Барселона» попала в 1/4 на «Манчестер Юнайтед» — настоящая футбольная классика. Эти команды даже встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11. Тогда матч завершился со счетом 3:1 в пользу каталонцев, а главным героем стал Месси, до сих пор возглавляющий атаку сине-гранатовых.

Из состава той «Барселоны», которая побеждала в финале «МЮ», осталось лишь три игрока — это Месси, Жерар Пике и Серхио Бускетс.

Что касается манкунианского клуба, то он также претерпел серьезные изменения за эти годы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что его команде полезно играть с самыми сильными соперниками, несмотря на непростые времена.

«Мы хотим играть с самыми большими клубами и сильными командами.

Мы уже играли с «Барселоной» в 2009-м и 2011-м в финале, плюс в полуфинале в 2008-м. Именно таких матчей ждут наши болельщики и весь клуб», — цитирует Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».

Изначально первый матч между «Барселоной» и «МЮ» должен был состояться в Испании, но УЕФА был вынужден провести рокировку из-за результатов жеребьевки соседей манкунианцев — «Манчестер Сити», которые также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур». Изменения коснулись «МЮ», поскольку именно они в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) финишировали ниже.

Что же до «Мансити» и «Тоттенхэма», то за этой битвой любители английского футбола могут наблюдать как минимум несколько раз за сезон. Команды прекрасно друг друга знают и понимают, чего ожидать друг от друга. Защитник «горожан» Кайл Уокер, ранее игравший за «шпор», пообещал жаркое противостояние.

«Будет весело»,

— написал Уокер в своем твиттере.

Еще одну пару образовали «Ливерпуль», выбивший «Баварию, и «Порту». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что его команде нечему радоваться, так как противостояние с португальцами станет серьезным испытанием.

«Я даже подумать не могу, что это лучший вариант жеребьевки, потому что это не так. Это просто жеребьевка, соперник, к которому нужно готовиться, и этим мы и будем заниматься, когда начнем подготовку к матчу», — заверил Клопп.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что четвертьфинал Лиги чемпионов обязательно преподнесет сюрприз.

«Все очень четко и ясно: «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус» — фавориты.

Но сюрприз обязательно должен произойти в какой-то из пар.

Не знаю, сможет ли «Аякс» его устроить, ведь «Атлетико» получил от «Ювентуса» три», — сказал Мостовой в беседе с «Чемпионат.com».

Обидчики российских клубов сыграют между собой

В четвертьфинале Лиги Европы оказались две испанские команды — и они сыграют друг против друга: «Вильярреал» встретится с «Валенсией». Причем интересно, что

оба испанских клуба в 1/8 финала выбили российские команды — «Зенит» и «Краснодар» соответственно.

Более того, «быки» были в шаге от того, чтобы выиграть противостояние с «Валенсией», однако за 30 секунд до конца решающей встречи Гонсалу Гедеш сравнял счет (1:1) и вывел «Валенсию» в четвертьфинал по итогам двух матчей (3:2).

Что касается «Вильярреала», то этот клуб сейчас переживает непростой период. Команда без серьезных помех прошла «Зенит» с общим счетом 5:2, но в чемпионате Испании идет только на 17-м месте — в одном очке от зоны вылета. В общем предсказать, кто выйдет победителем между «Валенсией» и «желтой субмариной», пока довольно сложно.

Также в 1/4 Лиги Европы образовалась весьма интригующая пара «Арсенал» — «Наполи», которая вполне сгодилась бы и для ЛЧ.

Изначально первая встреча этих соперников должна была пройти в Италии, однако УЕФА поменял команды домашними встречами из-за результатов жеребьевки другого английского клуба — «Челси». Ровно такая же ситуация, как и с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Первый матч «Арсенала» с «Наполи» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, а ответная встреча состоится в Неаполе на арене «Сан-Паоло».

В отличие от «канониров», их соперникам по лондонскому дерби — «Челси» — повезло со жребием. Клуб Романа Абрамовича сыграет с чешской «Славией», выбившей из турнира «Севилью».

Еще одну пару образовали «Бенфика» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. За их противостоянием будет любопытно понаблюдать, учитывая нынешнюю форму немецкого клуба: «Айнтрахт» идет на пятом месте в Бундеслиге, а в 1/8 финала Лиги Европы выбил итальянский «Интер».

Первые встречи 1/4 финала Лиги Европы запланированы на 11 апреля, а ответные — на 18 апреля. Финальный поединок, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку, состоится 29 мая.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

«Арсенал» (Англия) — «Наполи» (Италия)
«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)
«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)
«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия)

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