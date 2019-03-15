3 года проверок: паралимпийцы России останутся под надзором

15 марта вступает в силу решение Международного паралимпийского комитета (МПК) от 8 февраля о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР), благодаря чему российские спортсмены-паралимпийцы смогут выступать на официальных международных соревнованиях без каких-либо дополнительных разрешений от специальных комиссий и приглашений.

При этом ПКР восстановлен только в условном статусе и проведет в нем следующие три года, что будет накладывать на российскую организацию и спортсменов ряд дополнительных обязательств.

Условно российских паралимпийцев в правах воссстановили, так как одно из 70-ти условий дорожной карты по восстановлению было выполнено не в полной мере.

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Речь идет о полном признании выводов доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена, который проводил для Всемирного антидопингового агентства (WADA) независимое исследование о допинге в российском спорте.

Макларен пришел к выводам, что в России существовала государственная система поддержки допинга, которая активно действовала во время домашних Олимпиады и Паралимпиады в Сочи в 2014 году.

Данный доклад оказал серьезнейшее негативное влияние на российский спорт и привел к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

При этом Международный паралимпийский комитет занял самую жесткую позицию в отношении российских спортсменов, требуя полного выполнения условий дорожной карты.

И хотя в МПК отмечали прогресс работы ПКР по восстановлению статуса, восстановление РУСАДА и признание выводов доклада Макларена оставались существенным камнем преткновения.

В итоге РУСАДА было восстановлено в конце 2018 года, а шанс на восстановление ПКР получил, когда министр спорта России Павел Колобков отправил в WADA и ОКР письмо, в котором Россия признавала, что антидопинговые нарушения во время Олимпиады в Сочи имели системный характер.

После принятого в немецком Бонне 8 февраля решения о частичном восстановлении ПКР международные чиновники говорили, что до 15 марта стороны должны были согласовать детали выполнения российской стороной всех условий восстановления.

«Наша цель заключается в том, чтобы уложиться в предложенный нами срок — 15 марта», — цитирует ТАСС руководство МПК.

Теперь, чтобы избежать повторных санкций, до 31 декабря 2022 года российский паралимпийское движение должно полностью выполнять семь выдвинутых МПК требования.

Так, например, РУСАДА ни в коем случае не должно вновь лишиться статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства.

При этом российские паралимпийские спортсмены будут в ближайшие три года проверяться на особых условиях: количество тестов для них будет значительно превышать аналогичные проверки иностранцев, а расходы на дополнительные заборы проб понесет российская сторона.

Кроме того, Паралимпийский комитет России будет предоставлять в МПК каждые полгода полный отчет о собственной деятельности.

Само по себе восстановление ПКР в правах, пусть и условное, вызвало неоднозначную реакцию у мирового сообщества.

В частности, многие были недовольны тем, что занимавший прежде жесткую позицию президент Международного паралимпийского комитета Ричард Парссонс в конце концов согласился обойтись без полного признания со стороны властей России доклада Ричарда Макларена.

В качестве компромиссной меры во внимания иностранными функционерами было принято признание Россией доклада комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, изучавшей участие государства в допинговой системе нашей страны.

За три года отстранения ПКР российскому паралимпийскому движению был нанесен серьезнейший ущерб.

Российские паралимпийцы, в отличие от олимпийцев, в полном составе пропустили летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Зимой прошлого года, как и отечественные олимпийцы, паралимпийские спортсмены России смогли принять участие в Играх в Пхенчхане, однако тоже сделали это в нейтральном статусе, причем до соревнований было допущено совсем немного спортсменов.

В Пхпенчхане-2018 выступили всего 30 спортсменов из России в статусе «Нейтральных паралимпийских спортсменов», при этом они завоевали восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Благодаря этому команда НПС заняла второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады, уступив только сборной США (13-15-8).

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