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Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова

Другу Медведевой певцу Костову исполнилось 19 лет

15 марта болгарский певец Кристиан Костов отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 19 лет. За прошедший год у артиста возникли отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой. «Газета.Ru» рассказывает главные подробности связи певца и спортсменки.

Познакомились на «Пусть говорят»

Первая встреча Кристиана Костова с Евгенией Медведевой произошла на территории, далекой от сферы деятельности российской фигуристки. Спортсменка была приглашена в качестве гостя на майский эфир программы «Пусть говорят» на Первом канале, где активно обсуждалась тема финала международного конкурса песни «Евровидение-2018», который прошел в Португалии. Помимо Медведевой на шоу также выступил и певец Кристиан Костов, который является серебряным призером «Евровидения» 2017 года, где он представлял Болгарию.

Именно на передаче «Пусть говорят» пара и познакомилась, хотя сама фигуристка после съемок программы признавалась, что пообщаться с Костовым ей удалось только во время рекламных пауз.

«Два часа мы сидели рядом, но нам не дали сказать ни слова. Мы понятия не имели друг о друге раньше, несмотря на то что после Олимпиады это было, и по телевизору начинался балаган: Медведева переходит или не переходит. Да и о «Евровидении» много говорили по телевидению, но мы вообще друг о друге не слышали», — говорила она.

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После той передачи пара познакомилась поближе и, обменявшись номерами телефонов, стала поддерживать контакт.

Впечатлилась и вдохновилась музыкой

Интересно, что дружба между фигуристкой и певцом непосредственно повлияла на катание Медведевой. В октябре прошлого года после этапа Гран-при в Канаде спортсменка представила новый показательный номер, который, по ее словам, она полностью сделала сама. На показательное выступление россиянка вышла в элегантной черной комбинации и мужской белой рубашке.

«Этот показательный я ставила до единого движения сама, это абсолютно моя работа. Костюм подбирала, стразики выкладывала сама. Не судите строго. Я очень старалась», — цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Номер, что показательно, поставлен именно под песню Костова Beautiful Mess. Ту самую, с которой болгарин занял второе место на «Евровидении-2017».

Как признавалась сама фигуристка, данную композицию она приметила еще при первой встрече с Кристианом на «Пусть говорят». По словам Медведевой, она вдохновилась песней и решила поставить на ней свой показательный номер.

«Когда во время передачи показали маленький отрывок выступления Криса на «Евровидении», у меня глаза открылись, и я поняла: вот оно, я должна кататься под эту песню»,

— говорила спортсменка.

Сама Медведева публично благодарила Костова за Beautiful Mess, отметив вокальные данные певца и пожелав ему удачи в дальнейшей карьере. Болгарин, родившийся в Москве, в свою очередь заявил, что знакомство с Евгенией стало для него способом «забыть обо всех проблемах».

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Warm winter( )

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

«Ты ангел, Женя. Спасибо тебе за то, что есть у меня в жизни, и позволила быть просто безумно счастливым и гордым! Для меня это честь, что ты используешь мою песню для твоего выступления. Ты действительно совершенство», — написал певец в своем твиттере.

«Да, мы живем вместе, у нас двое детей!»

Естественно, что общение Медведевой и Костова не могло обойтись без внимания со стороны общественности и СМИ. Среди общего потока разговоров и слухов выделялась тема возможных отношений между фигуристкой и певцом. Особенно это подкреплялось их многочисленными общими фотографиями, а также романтичным выступлением в ходе праздничного новогоднего выпуска на Первом канале. Однако Медведева высказалась четко — влюбленной парой они не являются, просто друзья.

«Так получилось, что два 18-летних подростка работают вместе. Но я хочу сразу же развеять все, что нагоняют обычно СМИ, — мы не пара. Мы хорошие друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов, мы друг друга поддерживаем в трудные минуты.

Эта та дружба, которой хочется дорожить, но мы не пара, мы не встречаемся»,

— сказала Медведева.

Позднее Евгения и Кристиан стали гостями радиостанции Love Radio, где также решили обсудить тему их взаимоотношений. В частности, Костов признавался, что «переживает за Медведеву больше, чем за самого себя».

«Мы с ней очень близкие друзья. Когда она переехала в Канаду, это был трудный период — в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Она очень хороший друг», — заявил он.

При этом Костов ответил на вопрос о том, предпринимал ли попытки подарить Медведевой цветы.

«А вы думаете, я за Женей не ухаживал? Шучу. Хотя это все не шутки, конечно…» — добавил Костов.

Медведева же, которая на радиоэфир прибыла с опозданием, выступила саркастично, в шутку заявив, что у пары уже имеются дети.

«Да, мы живем вместе, у нас двое детей! Все свободны!» — заключила серебряный призер Олимпиады-2018.

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