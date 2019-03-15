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«Обыграли «Зенит» вполноги»: Семак опозорился на всю Европу

«Зенит» и «Краснодар» выбыли из Лиги Европы

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Валенсией» и по сумме двух встреч уступил испанскому клубу со счетом 2:3, а петербургский «Зенит» вновь проиграл «Вильярреалу». «Газета.Ru» — о том, как российские клубы выбыли из борьбы за кубок Лиги Европы.

«Вильярреал» — «Зенит» — 2:1 (первый матч — 3:1)

Перед петербургским клубом стояла крайне непростая задача на ответный матч с «Вильярреалом». После домашнего поражения со счетом 1:3 «Зениту» было необходимо забивать минимум три мяча и для прямого выхода в следующий раунд — не пропустить. Не получилось ни того, ни другого. Хотя шансы открыть счет в самом начале матча у сине-бело-голубых имелись большие.

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В обоих эпизодах, которые могли стать голевыми, отметился новичок петербуржцев Сердар Азмун, который до ответного матча с «Вильярреалом» забил пять мячей в пяти играх во всех турнирах. С «желтой субмариной» иранец мог продолжить голевую серию, но в самый важный момент Сердара подвела реализация.

На 11-й минуте Азмун после скидки от Магомеда Оздоева вышел один на один с Андресом Фернандесом, но в попытке перебросить мяч за шиворот голкиперу пробил выше ворот. Через минуту Себастьян Дриусси подкараулил ошибку защитника, перехватил мяч и сделал разрезающую передачу на ход иранскому форварду.

Азмун вновь вышел на рандеву с голкипером, но не сумел его переиграть.

Заезженное футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало в очередной раз. «Зенит» большими силами ушел к чужой штрафной площади и ходе позиционной атаки потерял мяч. Виктор Руис и Карлос Бакка двумя передачами разрезали всю оборону сине-бело-голубых, и Херар Морено, сместившись у линии штрафной слева в центр, точно пробил под перекладину.

1:0 — «Вильярреал» повел в счете и в ответном матче, а претензии в пропущенном мяче можно предъявить как всем полевым игрокам «Зенита», так и Андрею Луневу. Голкипер гостей сыграл неудачно, далеко выйдя из ворот и пропустив мяч прямо над собой.

Начало второго тайма стало по сути концом еврокубкового сезона для петербуржцев. «Подводники» забили второй мяч и приговорили сине-бело-голубых к провалу.

Вновь отличился Морено, который с левого фланга выполнил прекрасную подачу во вратарскую, где грамотно открылся Бакка, поразивший ворота Лунева с близкого расстояния.

Интересно, что из всех пяти мячей, которые «Зенит» пропустил от «Вильярреала» в двух играх, три гола «пришли» в результате ошибок, допущенных в центре обороны. Трижды центральные защитники команды Сергея Семака после обычных навесных передач испанцев упускали игроков атаки и видели мяч в собственных воротах.

Помимо этой проблемы сине-бело-голубые столкнулись и с потерей ценных кадров.

Еще в перерыве был заменен пополнивший ряды «Зенита» этой зимой опорный полузащитник Вильмар Барриос, а во втором тайме поле был вынужден покинуть Андрей Лунев, который, по предварительным данным, повредил мышцу задней поверхности бедра. По словам наставника петербуржцев, об участии двух игроков основы в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» станет известно только по результатам медицинского обследования.

Спасти судьбу противостояния и надежду на дальнейшее выступление в Лиге Европы нынешнего сезона у «Зенита» не получилось. В концовке встречи Бранислав Иванович один мяч отыграл, но голом престижа это назвать сложно.

5:2 — «Вильярреал» выиграл у «Зенита» дважды и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Сине-бело-голубые же возвращаются домой и концентрируются на борьбе за победу в национальном первенстве.

После матча наставник «желтой субмарины» Хавьер Ревилья Кальеха удивился тому, как сложился не только исход противостояния, но и ход игры. По словам главного тренера испанского клуба, его подопечные ожидали более серьезного сопротивления со стороны «Зенита».

«Вышло проще, чем мы ожидали. Мы отлично провели оба матча — и в Санкт-Петербурге, и здесь. Сделали задел еще в первой игре. Во второй играли не спеша, использовали время в свою пользу. Два гола нам сегодня помогли», — цитирует Кальеху «Чемпионат».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в свою очередь сослался на низкую реализацию моментов и на отсутствие удачи.

«На данном этапе для нашего уровня требуется удача, чтобы пройти. Ее не было. Оба матча могли сложиться иначе. Моменты у нас были, но возвращаться в игру после 0:2 очень тяжело», — заявил Семак, подчеркнув, что быстрый гол в ворота «Вильярреала» мог существенно изменить ход встречи в пользу сине-бело-голубых.

Единственный турнир, в котором «Зенит» продолжает борьбу за титул — чемпионат России. После 19-ти туров петербургский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков и опережая ближайшего преследователя — «Краснодар» — на пять баллов. Именно победа в национальном первенстве, по словам Себастьяна Дриусси, поможет сине-бело-голубым спасти этот сезон.

«Стараемся не падать духом. Думаем о матче со «Спартаком», который будет очень важным для нас. Нужно просто проанализировать эти ошибки. Сейчас наша главная цель — выиграть чемпионат», — сказал аргентинец.

«Краснодар» — «Валенсия» — 1:1 (первый матч — 1:2)

Несмотря на то, что у «Краснодара», в отличие от «Зенита», был куда более серьезный соперник («Валенсия» в испанской Примере бьется за попадание в еврокубки, тогда как «Вильярреал» активно спасается от попадания в зону вылета), задача у «быков» была несколько проще. В первом матче подопечные Мурада Мусаева уступили, но с приемлемым счетом — 1:2. Дома хватило бы минимальной победы для выхода в следующую стадию.

«Краснодар» дело в долгий ящик откладывать не стал и принялся штурмовать ворота гостей с первых минут. Первый опасный момент «быки» создали на девятой минуте, когда Ари классно вошел в штрафную, сместившись с левого фланга, и, увидев свободного Вандерсона недалеко у 11-метровой отметки, мгновенно отпасовал на бразильца.

Однако у того удар не получился, а сыгравший на подборе Маурисио Перейра пробил точно в защитника, заработав лишь угловой.

Через несколько минут хозяева все-таки распечатали ворота Нето.

Рамирес выполнил подачу с левого фланга, Вандерсон подстроиться под передачу не сумел, зато на подхвате вовремя сыграл Ари, точно пробивший в левый от себя нижний угол.

Однако гол не был засчитан: в момент приема мяча натурализованный бразилец сыграл рукой.

Несмотря на это у Ари был еще один шанс отличиться. Вандерсон здорово сыграл в середине поля и сделал пас в разрез на ход девятому номеру «Краснодара», выведя его практически один на один с вратарем. Однако Ари этот момент загубил, не сумев обработать мяч.

В результате первый гол зрители увидели только за пять минут до конца основного времени матча.

Вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов получил мяч на углу штрафной, подработал себе под левую ногу и мощно пробил в дальнюю «девятку».

1:0 — «Краснодар» повел в концовке встречи и уже готовился праздновать выход в четвертьфинал Лиги Европы. Но не судьба.

За пол минуты до конца уже добавленного времени «Валенсия» сравняла счет.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев обокрал Виктора Классона в центре поля, сделал передачу на Франсиса Коклена, который в свою очередь перевел мяч направо, где находился свободный Кевин Гамейро.

Француз легко обыграл Рамиреса, вошел в штрафную и прострелил на никем не прикрытого Гонсалу Гуэдеша. Португальский хавбек на одном замахе убрал Сулейманова и пробил точно в ближний угол.

1:1 — ничья, которая позволила «Валенсии» выйти в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.

По итогам матча наставник «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль отметил высокий уровень российского клуба, однако подчеркнул, что именно его команда заслужила победы в противостоянии. По словам испанского специалиста, «Валенсия» сумела подавить атакующий потенциал «Краснодара».

«Наш соперник сильно провёл первые 15 минут матча. С этого момента мое отношение к игре было таким, что мы имели возможности, но не помню, чтобы у «Краснодара» было преимущество в шансах отличиться. У нас такие шансы были.
Думаю, мы заслужили право пройти в следующий этап. Игра была интересна всем, но удача улыбнулась нам», — приводит слова Тораля «Чемпионат».

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в свою очередь поблагодарил болельщиков за поддержку, а также выразил свое разочарование в связи с вылетом из Лиги Европы.

«Мы отдали все силы для победы, показали хороший футбол. В концовке действовали авантюрно, когда побежали забивать второй гол. Нам надо было построже сыграть в обороне», — сказал он.

При этом в ответ на заявление Тораля Мусаев заявил, что именно «быки» владели инициативой по ходу всей игры.

«У нас были возможности забить, мы контролировали игру. «Валенсия», несомненно, хорошая команда. К сопернику нужно относиться с уважением. Желаем им удачи», — отметил Мусаев.

В стадию 1/4 финала Лиги Европы вышли: «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия). Жеребьевка, которая определит пары следующих противостояний, состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

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