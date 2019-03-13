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На дно вслед за Фуркадом: Логинов теряет последний шанс. LIVE

Онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону

В шведском Эстерсунде проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону. Сборную России представляют Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Поварницын. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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19:26

5 секунд 46 секунд — именно такое отставание от Пайфера у Фуркада. Пока это 18 место.

19:25

18,8 отрезок — Гараничев четвертый, но слишком большое отставание.

19:24

Илиев финиширует со вторым результатом. Пока первый все еще Пайфер, третий Самуэльссон.

19:23

Расторгуев на четвертой, последней стрельбе дважды мажет и опускается на десятое место.

19:22

Владимир Илиев из Болгарии тоже может побороться за медали. На втором месте он идет на отметке 18,8 км.

19:20

Финиширует Логинов. Отставание от лидера 2 минуты 48 секунд.

19:18

А Гараничев стреляет чисто. Выходит на четвертое место.

19:16

Фуркад дважды промахивается на четвертой стрельбе. Промах на четвертой стрельбе у Логинова.

19:15

Пайфер финиширует, но пока выходит на первое место после третьей стрельбы Андрей Расторгуев из Латвии. Золото сейчас может уплыть из рук немца.

19:13

Самуэльссон финиширует, очень хорошее время показывает.

19:12

Поршнев уже финишировал, четыре раза он промахнулся на рубежах.

19:11

Поварницын мажет дважды на второй стрельбе.

19:10

Самуэльссон на втором месте после четвертой стрельбы.

19:08

Йоханнес Бе на третьем рубеже промахивается один раз.

19:06

Увы, допускает один промах Гараничев на третьем огневом рубеже.

19:06

Пайфер на четвертом огневом рубеже вновь стреляет чисто. И он однозначный лидер!

19:05

Немного упала скорость Гараничева, на отрезке 11,6, он пока четвертый.

19:03

Самульссон на четвертом рубеже закрывает все мишени. Прекрасно проводит он гонку, заявка на медаль очевидна.

19:02

Тарьей Бе на первом огневом рубеже стреляет чисто.

19:01

А Поршнев и на четвертом огневом рубеже промахивается. Что же такое...

19:00

Поварницын не промазывает, чисто закрывает он мишень на первом рубеже.

18:59

После третьей стрельбы Логинов показал седьмой результат.

18:58

Логинов на третьем рубеже, положение лежа, стреляет чисто!

18:57

Гараничев не промахивается и на втором рубеже. А Бе промахивается дважды.

18:55

Арнд Пайффер после третьей стрельбы идет в лидерах. Ни разу не промазал.

18:54

Промахивается Мартен Фуркад на втором огневом рубеже.

18:53

На отрезке 7,6 км Гараничев восьмой, Логнов - 16-й.

18:51

Самуэльссон на третьем огневом рубеже допустил один промах, пока он показывает лучшее время на после этой стрельбы.

18:50

Поварницын ушел на гонку.

18:49

Гараничев пока восьмой после первой стрельбы.

18:48

На втором рубеже Логинов дважды промахивается.

18:47

Йоханнес Бё поразил все мишени и вышел в лидеры после первого рубежа!

18:46

Арнд Пайффер из Германии захватил лидерство. Самуэльссон второй.

18:45

Гараничев на первом огневом рубеже чисто отстреливается!

18:44

И вновь не чисто отстреливается Поршнев, увы. Очень сильный ветер на дистанции, и снег валит.

18:43

Гараничев показал 13-й результат на 3,6 км.

18:42

Фуркад проигрывает 17,10 на первом огневом рубеже. Медлит на стрельбе, но промахивается единожды.

18:40

Самуэльссон одним из лидеров подошел ко второму огневому рубежу и отстрелялся чисто.

18:38

На отрезке 2,8 км Фуркад показывает восьмой результат. 13 секунд проигрывает он.

18:36

На втором огневом рубеже Поршнев допустил два промаха.

18:37

Логинов промазывает последний выстрел, хотя прекрасно отстрелял первые четыре!

18:35

Все еще третий на втором отрезке Логинов, но проигрывает он уже 8 секунд.

18:33

Третье место на отрезке 2,8 км показывает Логинов. 5,6 секунд проигрывает он на этом отрезке лидеру.

18:32

Стартует Мартен Фуркад!

18:31

Проигрывает Поршнев проигрывает почти минуту шведу на первом огневом рубеже по времени.

18:30

Самуэльссон чисто отстреливается на первом огневом рубеже.

18:28

Поршнев уже на третьем месте по времени на отрезке 3,6 км.

18:27

Себастиан Самуэльссон показывает лучшее время на отрезке в 2,8 км.

18:26

Вторая группа стартует, и Александр Логинов начинает свою гонку!

18:25

В первой группе Поршнев пока показывает самый лучший скоростной результат, но промах может все испортить.

18:23

Ондржей Моравец из Чехии отстреливается чисто!

18:22

Еремин также мажет, но он промахивается дважды.

18:21

Подходит Поршнев к первому огневому рубежу первым, но отстреливается не очень чисто, промазывает первый выстрел.

18:19

Роман Еремин первым прошел эту отметку и пока именно он лидирует.

18:17

Прошел вторым отметку в 2,8 км Поршнев!

18:17

Уже стартовали 13 спортсменов. Сильнейшие спортсмены стартуют во второй группе биатлонистов.

18:16

В Швеции не самая лучшая погода, в Эстерсунде идет сильный снег, что может затруднить прохождение дистанции биатлонистам.

18:14

Стоит отметить, что неделю назад Поршнев выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде, которая завершилась в Красноярске.

18:11

Всего на дистанции сегодня окажутся 103 спортсмена.

18:10

Началась гонка! Первым стартует российский биатлонист Никита Поршнев.

18:05

Россию в гонке представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Поварницын.

18:00

Старт гонки запланирован на 18.10 по московскому времени.

17:55

Здравствуйте, уважаемые читатели. В шведском Эстерсунде проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону.