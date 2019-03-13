На дно вслед за Фуркадом: Логинов теряет последний шанс. LIVE

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5 секунд 46 секунд — именно такое отставание от Пайфера у Фуркада. Пока это 18 место.
18,8 отрезок — Гараничев четвертый, но слишком большое отставание.
Илиев финиширует со вторым результатом. Пока первый все еще Пайфер, третий Самуэльссон.
Расторгуев на четвертой, последней стрельбе дважды мажет и опускается на десятое место.
Владимир Илиев из Болгарии тоже может побороться за медали. На втором месте он идет на отметке 18,8 км.
Финиширует Логинов. Отставание от лидера 2 минуты 48 секунд.
А Гараничев стреляет чисто. Выходит на четвертое место.
Фуркад дважды промахивается на четвертой стрельбе. Промах на четвертой стрельбе у Логинова.
Пайфер финиширует, но пока выходит на первое место после третьей стрельбы Андрей Расторгуев из Латвии. Золото сейчас может уплыть из рук немца.
Самуэльссон финиширует, очень хорошее время показывает.
Поршнев уже финишировал, четыре раза он промахнулся на рубежах.
Поварницын мажет дважды на второй стрельбе.
Самуэльссон на втором месте после четвертой стрельбы.
Йоханнес Бе на третьем рубеже промахивается один раз.
Увы, допускает один промах Гараничев на третьем огневом рубеже.
Пайфер на четвертом огневом рубеже вновь стреляет чисто. И он однозначный лидер!
Немного упала скорость Гараничева, на отрезке 11,6, он пока четвертый.
Самульссон на четвертом рубеже закрывает все мишени. Прекрасно проводит он гонку, заявка на медаль очевидна.
Тарьей Бе на первом огневом рубеже стреляет чисто.
А Поршнев и на четвертом огневом рубеже промахивается. Что же такое...
Поварницын не промазывает, чисто закрывает он мишень на первом рубеже.
После третьей стрельбы Логинов показал седьмой результат.
Логинов на третьем рубеже, положение лежа, стреляет чисто!
Гараничев не промахивается и на втором рубеже. А Бе промахивается дважды.
Арнд Пайффер после третьей стрельбы идет в лидерах. Ни разу не промазал.
Промахивается Мартен Фуркад на втором огневом рубеже.
На отрезке 7,6 км Гараничев восьмой, Логнов - 16-й.
Самуэльссон на третьем огневом рубеже допустил один промах, пока он показывает лучшее время на после этой стрельбы.
Поварницын ушел на гонку.
Гараничев пока восьмой после первой стрельбы.
На втором рубеже Логинов дважды промахивается.
Йоханнес Бё поразил все мишени и вышел в лидеры после первого рубежа!
Арнд Пайффер из Германии захватил лидерство. Самуэльссон второй.
Гараничев на первом огневом рубеже чисто отстреливается!
И вновь не чисто отстреливается Поршнев, увы. Очень сильный ветер на дистанции, и снег валит.
Гараничев показал 13-й результат на 3,6 км.
Фуркад проигрывает 17,10 на первом огневом рубеже. Медлит на стрельбе, но промахивается единожды.
Самуэльссон одним из лидеров подошел ко второму огневому рубежу и отстрелялся чисто.
На отрезке 2,8 км Фуркад показывает восьмой результат. 13 секунд проигрывает он.
На втором огневом рубеже Поршнев допустил два промаха.
Логинов промазывает последний выстрел, хотя прекрасно отстрелял первые четыре!
Все еще третий на втором отрезке Логинов, но проигрывает он уже 8 секунд.
Третье место на отрезке 2,8 км показывает Логинов. 5,6 секунд проигрывает он на этом отрезке лидеру.
Стартует Мартен Фуркад!
Проигрывает Поршнев проигрывает почти минуту шведу на первом огневом рубеже по времени.
Самуэльссон чисто отстреливается на первом огневом рубеже.
Поршнев уже на третьем месте по времени на отрезке 3,6 км.
Себастиан Самуэльссон показывает лучшее время на отрезке в 2,8 км.
Вторая группа стартует, и Александр Логинов начинает свою гонку!
В первой группе Поршнев пока показывает самый лучший скоростной результат, но промах может все испортить.
Ондржей Моравец из Чехии отстреливается чисто!
Еремин также мажет, но он промахивается дважды.
Подходит Поршнев к первому огневому рубежу первым, но отстреливается не очень чисто, промазывает первый выстрел.
Роман Еремин первым прошел эту отметку и пока именно он лидирует.
Прошел вторым отметку в 2,8 км Поршнев!
Уже стартовали 13 спортсменов. Сильнейшие спортсмены стартуют во второй группе биатлонистов.
В Швеции не самая лучшая погода, в Эстерсунде идет сильный снег, что может затруднить прохождение дистанции биатлонистам.
Стоит отметить, что неделю назад Поршнев выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде, которая завершилась в Красноярске.
Всего на дистанции сегодня окажутся 103 спортсмена.
Началась гонка! Первым стартует российский биатлонист Никита Поршнев.
Россию в гонке представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Поварницын.
Старт гонки запланирован на 18.10 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели. В шведском Эстерсунде проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону.