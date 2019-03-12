«Как будто стадо дебилов»: что творится в российском биатлоне

На находящемся в самом разгаре биатлонном чемпионате мира в шведском Эстерсунде, как всегда, не обошлось без курьезной ситуации вокруг сборной России. И уже не в первый раз в центре внимания оказался Евгений Гараничев.

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Два дня назад в гонке преследования российский спортсмен всерьез претендовал на медаль, однако вместо одного штрафного круга пробежал после решающего огневого рубежа два, лишив себя и сборную шансов на награду.

Сразу по окончании гонки Гараничева раскритиковали практически все кому не лень, однако за спортсмена вступился его личный тренер Максим Кугаевский, находящийся сейчас в России. Он обвинил в лишнем пройденном круге штаб национальной команды.

«Это не глупость спортсмена, а глупость тренерского штаба. Я работал в сборной России, и всегда во все времена был определен человек, который считает круги. Потому что спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. Поэтому за количество кругов всегда был ответственный, — цитирует Кугаевского «Чемпионат.com».

— И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще?»

Кугаевский заявил, что виноват не спортсмен, причем не имеет значения, как долго закрывалась установка с мишенью. По мнению специалиста, тренерский штаб «не соображает в своей работе».

«Повторюсь, всегда был человек, который контролировал прохождение штрафных кругов спортсменами, — возмущался тренер. — Вы же понимаете, что спортсмен бежит в кислородном голодании, он может увидеть, что угодно. Эта ситуация — открытый косяк тренерского штаба».

Ответ от главного тренера сборной России Анатолия Хованцева не заставил себя долго ждать. Он возмутился словами личного наставника Гараничева и рассказал, как в сборной проходит подготовка к стартам.

«Перед гонками мы проводим собрания и, помимо тактики, описания ветровой ситуации и разбора ошибок, каждый раз напоминаем об организационных моментах, — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

— А если послушать некоторых, то возникает ощущение, как будто у нас стадо дебилов собралось, и никто не знает, что делать. Просто шарахаемся из стороны в сторону.

Но извините меня, сколько лет тот же Леонид Гурьев проработал в женской сборной? Он не знает, что делать? Странно, конечно, что председатель тренерского совета сейчас — антагонист направлению работы федерации».

Еще жестче в интервью тому же «Спорт-Экспрессу» высказался сам тренер женской сборной России Гурьев, перешедший в комментарии на личности:

«Кугаевский, наверное, просто набухался. Так и напишите! Неужели он не знает, что с огневого рубежа кричать вообще ничего нельзя. Это чревато дисквалификацией!»

Адекватнее и подробнее всех случившееся разобрал знаменитый российский биатлонист и бывший тренер национальной команды по стрельбе Павел Ростовцев.

«Тренеры на рубеже не могли повлиять на эту ситуацию — никакой подсказ с рубежа невозможен. Есть зона тишины (по-моему, десять метров до рубежа, десять после), и оттуда нельзя доводить до спортсмена какую бы то ни было информацию. Если спортсмену что-то надо, он поднимает руку — и контактирует только с судьей, — начал Павел анализ для Sports.ru.

%— Я очень удивлен таким поворотом событий — спортсмен в любом состоянии должен контролировать круги. Даже если что-то произошло уже на штрафном круге, тренер на это никак не повлияет — там запрещено находиться».

Ростовцев рассказал о том, как устроено расположение официальных лиц на огневом рубеже и в зоне штрафного круга, отметив, что наставникам там находиться попросту запрещено.

«На штрафном круге сидят судьи — две группы по два человека, которые фиксируют прохождение. Посторонних, уж тем более тренеров, там быть не должно, — подчеркнул специалист. — Есть зоны по дистанции, где находятся тренеры для информации и сопровождения. Это определяется строго для каждой трассы.

Ну а на штрафном круге — никаких шансов для подсказки. Спортсмен не может идти против хода — это дисквалификация. Если уже зашел на лишний круг, надо добегать».

Ростовцев рассказал о двух типах биатлонных мишеней, опровергнув версию, по которой габарит снизу может закрываться долго, как предполагал Гараничев. По словам специалиста, задержка действительно возможна, но она составит максимум десятые доли секунды и не должна запутать спортсмена.

Для Гараничева это уже как минимум третья странная ситуация в нынешнем сезоне, и если пропущенную из-за расстройства желудка гонку сложно поставить ему в вину, то опоздание на старт на предыдущем этапе Кубка мира — провал исключительно самого биатлониста.

«Постоянные нелепые ситуации с его участием? Сложно сказать, исправимо это или нет. Если бы это еще было на Кубке мира, то ладно, бог с ним, даже на старт можно не выйти, но когда на чемпионате мира вместо одного круга он накручивает два, я даже не знаю, что у него включается. Не будь этой ошибки, он бы ушел в борьбу за третье место, — приводит ТАСС слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

— Штраф за это? Он сам себя наказал, видимо, он был уверен, что выстрелил мимо, и не проверил, прошел ли габарит. Ему не опыта не хватает, а внимания».

Впрочем, внимания не хватает не только Гараничеву, но и самому СБР, который в нынешнем сезоне неоднократно попадал в нелепые ситуации.

Из последнего, конечно, пропуск Маргаритой Васильевой третьего допинг-теста, что привело к годичной дисквалификации спортсменки основной сборной страны. И здесь абсолютно точно вина лежит и на чиновниках, которые должны были контролировать биатлонистку, имевшую уже два предупреждения.

Ну а как отнестись к ситуации с приездом лидера российского биатлона Александра Логинова на чемпионат Европы для участия в спринте и невыходу его на трассу?

В СБР полагали, что спортсмен имеет личную квоту сверх шести командных за победу на прошлогоднем ЧЕ, вот только тогда Александр победил не в спринте, а в пасьюте и на самом деле специальной квоты не имел.

Чтобы не отнимать место у кого-то из соотечественников, Логинов отказался от старта, и в СБР сделали вид, что здесь решение было личной инициативой спортсмена и никакой накладки на самом деле не существовало.

Но, согласитесь, как-то странно с этапа Кубка мира в Северной Америке перед главным стартом сезона — мировым форумом — лететь на чемпионат Европы в Белоруссию, чтобы не выступить там. А ведь речь о главной надежде команды!

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