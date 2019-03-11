Последняя надежда на спасение: Зидан вернулся в «Реал»

Отставка Солари

11 марта в 18.00 по мадридскому времени (на два часа меньше московского) случилось историческое событие: «Реал» объявил о возвращении в клуб в качестве главного тренера Зинедина Зидана.

Француз заменил на посту Сантьяго Солари, который в свою очередь принял «королевский клуб» осенью после отставки Юлена Лопетеги, случившейся после «Эль-Класико» на «Камп Ноу» в первом круге чемпионата, когда «сливочные» были разгромлены (1:5).

Под управлением Солари «Реал» поначалу показывал довольно неплохие результаты, однако в конечном счете судьбу аргентинца решила одна неделя, за которую команда дважды проиграла «Барселоне» на своем поле — в полуфинале Кубка Испании (0:3) и в чемпионате (0:1) — и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от голландского «Аякса» после выездной победы (2:1, 1:4).

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В таких условиях отставка Солари была неизбежна, не до конца понятно было только, когда она состоится — в ближайшее время или же в конце сезона. Но ускорили процесс не только результаты, а еще и внутренние конфликты, в которых погрязла команда.

Конфликт на конфликте

Последние результаты «Реала» во многом, возможно, стали следствием и конфликтных ситуаций, которых с каждым новым матчем становилось все больше.

Придя в первую команду из «Кастильи» (второй команды клубной системы), Солари сразу же стал больше доверять клубным воспитанникам. Основных жертв такого подхода было три: Иско, Марсело и Гарет Бэйл.

Но если валлиец хотя бы регулярно то выходил на замены, то начинал встречи в старте (и не доигрывал их до финального свистка), первые двое осели в глубоком запасе.

Дошло до того, что креативный полузащитник, узнав, что не попал в заявку на ту пресловутою ответную игру с «Аяксом», не поехал с одноклубниками на стадион, а сел в свою машину и умчался домой.

Поступок Иско осудили в коллективе, а капитан Серхио Рамос объяснил ему, что так себя вести нельзя, и вроде бы добился понимания полузащитника, но агент плеймейкера уже вовсю заигрывал с разными топ-клубами, так как при Солари у его клиента очевидно не было в «Реале» будущего.

В подобной ситуации оказался и Марсело. Бразильский левый защитник, много лет являвшийся главной звездой на своей позиции в мире, а в «Мадриде» — твердым игроком старта, уступил при Солари свое место на поле юному Серхио Регилону. И тоже без шансов от наставника. Публично свое недовольство футболист не высказывал, однако пресса уже вовсю обсуждает его грядущий переход в туринский «Ювентус», куда летом отправился Криштиану Роналду.

Не менее остро развиваются события вокруг капитана команды Серхио Рамоса, который намеренно заработал желтую карточку в первом матче с «Аяксом», чтобы пропустить ответный поединок, а в итоге был дисквалифицирован УЕФА на две встречи и наблюдал с трибуны, как его команда вылетает из главного клубного турнира Европы.

По окончании встречи Серхио спустился в раздевалку команды. Туда же пришел и президент «сливочных» Флорентино Перес, и между ними при всей команде случилась перепалка.

В процессе диалога Рамос на требование приложить больше усердия заявил, что «отдал все ради этой эмблемы, клуба и даже ради тебя». Кроме того футболист бросил, что Перес может рассчитаться с ним и отпустить из Мадрида.

Рамос принимает удар

По информации испанской прессы, через пару дней, уже на холодную голову сеньор Флорентино и капитан «Реала» поговорили по телефону и вроде как устранили недопонимание. Более того, Рамос на правах капитана опубликовал в твиттере заявление, в котором взял на себя ответственность за происходящее с командой и подробно ответил на самые важные вопросы.

Как футболисты, мы любим поговорить на поле, но сегодня это не так. Последние события просто катастрофичны, но я не прячусь. Мы не прячемся. Мы, игроки, несем полную ответственность, а я, как капитан, больше, чем кто-либо другой.

Поэтому я решил, что честнее всего ответить на все вопросы напрямую.

«Была ли желтая карта в Амстердаме ошибкой? Да, абсолютно так. Я виноват на 200 процентов,

— начал защитник.

— Спорил ли я с Пересом в раздевалке? Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке. У нас нет никаких проблем, мы все действуем в общих интересах.

Критиковал ли я одноклубников? Мы всегда разговариваем в раздевалке и мотивируем друг друга. И всегда эти разговоры конструктивны.

Конфликтовал ли я с Марсело? Так бывает на каждой тренировке, это часть нашей работы, когда на нас давят. Но эта ситуация анекдотична, как и те, что случаются с нами каждый день».

Как сообщила Marca, на субботней тренировке Марсело и Рамос играли за разные команды. Марсело и Ко победили, а Серхио не понравилось, как бразилец эмоционально отмечал эту викторию. Перепалка партнеров продолжалась несколько минут, пока в нее не вмешались остальные игроки.

«Почему я поехал на игру с «Вальядолидом»? Потому что я хотел быть ближе к команде и поддержать их, — продолжил свое выступление капитан «Реала».

— Что происходит с тренером? Решения принимает только он и мы в них не вмешиваемся. Мы глубоко уважаем тренера команды и всегда его поддерживаем.

Мои размышления – результат глубоко разочаровывающего сезона. Если успех нас не останавливает, то мы не позволим неудачам надломит нас. Наша обязанность: работать и продолжать развиваться.

И помните, что некоторым из нас повезло играть за такую команду, как «Реал». Некоторым повезло стать частью истории клуба, но «Реал» был, есть и будет. Ни одно имя не сотворит легенду о команде, ее сотворим мы все вместе. Вместе мы будем работать на будущее и восстановим утерянную надежду».

Два претендента

Позиция поддержки тренера всей командой, безусловно, была правильной вещью, но высказана она была на фоне неостановимой волны слухов о новом тренере.

Вездесущие испанские журналисты узнали, что Перес сразу после вылета из Лиги чемпионов позвонил Зинедину Зидану и попросил его вернуться в клуб, но француз заявил, что «сейчас не время, нужно подождать до июня».

После этого ближе всех к посту в «Реале» оказался также работавший в «королевском клубе» при Пересе португалец Жозе Моуринью, уволенный по ходу нынешнего сезона из английского «Манчестер Юнайтед».

Особенный даже успел рассказать, что рад проявленным к нему интересом и любовью болельщиков «Реала», намекнув, что готов снова принять клуб.

В этом случае наверняка команду летом покинул бы Рамос, чьи отношения с португальским специалистом стали очень напряженными к концу периода работы Жозе в Мадриде.

В итоге 11 марта шоу El Chiringuito сообщило, что в «Реал» все-таки вернется Зидан, который ответил согласием после второго звонка со стороны президента «королевского клуба».

По информации программы, официальное объявление должно было последовать в 20.00 по московскому времени. Именно El Chiringuito летом первым сообщило о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».

Условия Зидана

Что ж, все действительно произошло именно так. За несколько минут до официального объявления Marca сообщила, что Зинедин Зидан подпишет с «Реалом» контракт до 2022 года, и вскоре клуб объявил обо всем официально.

Напомним, что Зизу принял команду после отставки Карло Анчелотти и смог за 2,5 года сделать невероятное: трижды подряд выиграть с командой Лигу чемпионов, попутно один раз зацепив и золото чемпионата Испании.

Но важен не сам факт возвращения француза, а условия, на которых это произошло. Отставка специалиста сразу после третьего подряд успеха в главном клубном турнире Европы грянула, как гром среди ясного неба.

Однако спустя полгода испанская пресса раскопала подробности: Зидан ушел, потому что Перес отказался следовать его плану развития, который требовал продажи Гарета Бэйла и сохранения Криштиану Роналду.

Президент все сделал наоборот, и последствия в итоге оказались сродни катастрофе. Теперь же Зизу выдвинул ряд требований, весьма жестких, на которые обычно не прогибающийся под тренеров президент, вынужден был пойти.

Список Зидана состоит из шести пунктов, каждый из которых интересен и показывает, насколько велико теперь будет его влияние.

Marca сообщила, что специалисту нужны: полный контроль над командой; продажа игроков, места которым он не видит; сохранение Марсело и Иско.

Кроме того, Зизу требует отказаться от идеи покупки у «Пари Сен-Жермен» Неймара и возвращения в Мадрид из аренды в «Баварии» колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

Вместо этого тренер требует предпринять летом попытку подписать другого форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, что не кажется невероятным из-за потенциальных проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

Флорентино Перес относился к Зидану с большим пиететом еще со времен, когда тот был игроком. Со временем это отношение только укрепилось, но степень уступок, на которые авторитарный президент идет ради возвращения Зизу в клуб, все равно впечатляет.

Диктовать условия Перес позволял тренерам только однажды — когда приглашал Жозе Моуринью. Как ни относись к периоду работы португальца в столице Испании, именно при нем «Реал» вернулся в когорту сильнейших клубов мира.

В свой прошлый приход Зидан, специалист без большого опыта, не мог диктовать условия, теперь же, когда он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а без него команда повалилась, все иначе. Подтверждением тому станет и оклад в €16 млн.

Будет очень интересно посмотреть за вторым пришествием француза в команду, хотя какие-то выводы можно будет делать уже в новом сезоне. Сейчас же задачей тренера станет налаживание атмосферы.

Но теперь казавшиеся гарантированные летние уходы Серхио Рамоса, Марсело и Иско вряд ли возможны, а вот Бэйл будет продан почти наверняка. Также сообщается, что первой трансферной целью специалиста стане опорный полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте.

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