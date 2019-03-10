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«Проламывает потолок и улетает»: как Трусова выиграла ЮЧМ

Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров, исполнив три четверных

Россиянка Александра Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка и совсем немного опередив свою одногруппницу у Этери Тутберидзе Анну Щербакову. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

Ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, обладательница самого сложного прыжкового контента в мире, одержала победу на чемпионате мира среди юниоров в Загребе, отыграв мизерное отставание от Анны Щербаковой, возникшее после короткой программы.

Таким образом, Трусова стала второй в истории женского фигурного катания после Елены Радионовой, кому удалось защитить свой титул юниорской чемпионки мира.

Год назад Щербакова не выступала на чемпионате мира в своей возрастной категории, так как пропустила национальный отбор из-за перелома ноги. Тогда в болгарской Софии сражались другие подопечные Тутберидзе — Трусова и Алена Косторная.

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Александра победила, став первой девушкой, исполнившей четверной прыжок в произвольной программе, а также заработав за технику свыше 90 баллов, что было не под силу даже юниорам-мужчинам.

Спустя год в активе Трусовой было уже три четверных, а сама спортменка при этом разучивает четвертый и работает над самым сложным тройным прыжком — акселем.

Косторная не смогла поехать в Загреб по загадочным «медицинским показателям», зато конкуренцию «королеве квадов» составила Анна Щербакова, которая уже успела в текущем сезоне выиграть взрослый чемпионат России, хотя и уступила Александре затем на юниорском ЧР.

В короткой программе и Трусова, и Щербакова сделали ставку на надежность, заменив в каскаде 3-3 с лутцем сложный риттбергер на более простой тулуп. Выдав идентичный контент, спортсменки выступили фактически одинаково в плане компонентов (0,01 балла в пользу чемпионки), но за счет лучшего технического исполнения Анна получила перед произвольной программой перевес в 0,37 очка.

Свой произвольный прокат Трусова показывала раньше, и Александра сделала ставку на сложность, пойдя на беспрецедентный риск на этом уровне.

Трусова заявила и выполнила три четверных прыжка. И хотя в самом начале она упала с квадового лутца, тулуп в каскаде 4-3 и отдельным прыжком у нее получились. Кроме того, сделала она и каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

«Она проламывает потолок и выходит в открытый космос»,

— прокомментировала в прямом эфире прокат Александры заслуженный и легендарный тренер Татьяна Тарасова.

Арбитры придрались — впервые — к ребру на флипе, однако ту же претензию выдвинули и выступавшей позже Щербаковой.

Сама Анна работала на чистоту, исполнив при этом четверной лутц. Вот только она потеряла 1,15 балла при не слишком уверенном приземлении с квада, а еще 0,60 очка недосчиталась из-за оцененного на третий вместо четвертого уровень дорожки.

Щербакова оказалась сильнее по компонентам (66,29 против 64,4), но технически уступила своей сопернице слишком много. Трусова заработала за произвольную программу 150,40, опередив коллегу по группе Тутберидзе на 3,32 очка, что в сумме короткой и произвольной дало перевес в 2,95 балла.

«Я поговорила с Этери Георгиевной, она меня поздравила, указала на ошибки, будем над ними работать, — цитирует «Р-Спорт» новую-старую юниорскую чемпионку мира.

— С одной стороны, в целом я довольна своим прокатом. Но всегда есть над чем работать, я буду работать и над четверными, и над тройными прыжками, и над вращением, и над скольжением».

«Очень волновалась, это самый важный старт сезона, помогли справиться с ним тренеры и семья. Думаю, получилось. Есть недочеты на четверном лутце, но он вышел лучше, чем на предыдущих соревнованиях, значит, идем в правильном направлении, — рассказала после выступления Щербакова.

— К каждому старту программа усложнялась. Сначала катала произвольную без четверных, потом с одним четверным, потом с двумя лутцами, даже получалось это выполнить.

Дальше начался небольшой спад, проблема с коньками, были неудачные попытки, но я смогла собраться на чемпионате России. После этого я выходила на соревнования с более правильным настроем, даже если четверной получался не каждый раз».

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