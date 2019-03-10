«Тяжелая плюха»: как Бивол сокрушил американца

В Вероне (штат Нью-Йорк, США) прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок россиянина Дмитрия Бивола и американца Джо Смита за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По исходу 12-ти раундов все судьи единогласно отдали победу российскому боксеру — 118:110, 119:109, 119:109. Таким образом, Бивол отстоял пояс в весовой категории до 79 килограммов.

Ход поединка протекал под контролем Бивола. Изначально россиянин обещал четкий план на бой – так впоследствии и случилось. Россиянин с завидным таймингом выматывал Смита и наращивал преимущество по очкам. Зарекался до поединка Дмитрий постараться отправить американца в нокаут, но Бивол так и не смог отойти от излюбленной приверженности к тактике.

«Я смотрел несколько боев Джо Смита. Могу сказать, что Джо сильный боец с мощным ударом правой. Он крепкий парень, который постоянно идет вперед. Он использует свою силу, а я буду использовать свой интеллект», — говорил российский боксер до боя.

Для 28-летнего Бивола это защита титула стала пятой.

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Ранее он отстоял пояс в боях с Трентом Броадхерстом, Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем. До этого россиянин владел званием временного чемпиона WBA.

AND STILL! @bivol_d cleverly boxed his way to victory over Joe Smith Jr as he retained his WBA Light-Heavyweight World Title!



READ MORE https://t.co/Qxv6lHEZU4 pic.twitter.com/W2GaEzWaMU — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 10 марта 2019 г.

Что касается соперника Бивола, то Джо Смит-младший широко известен в боксерских кругах благодаря победе над Бернардом Хопкинсом в 2016 году. У американца не самая богатая профессиональная карьера, однако к 29-ти годам он зарекомендовал себя как опасного соперника, способного решить исход боя в мгновенье. Это могло и произойти в бою с Биволом.

В десятом раунде Смит под самый гонг правым боковым ударом зацепил россиянина – у Бивола даже ноги пошатнулись. Восстановиться сразу Дмитрию не удалось, поэтому еще раунд он был вынужден отходить назад и сдерживать напор американца. Но а Смиту, который не славится завидным кардио, не хватило для финального рывка. Бивол отошел после полученного урона и вновь действовал в своем стиле вплоть до конца поединка.

«Удар был действительно хорошим, я его ощутил, увидел его в самом конце.

Это была тяжелая плюха.

Хотя и другие его удары были ощутимыми, а тут он попал на линии с ухом. Хорошо, что я в итоге я увидел этот удар. В противном случае бой мог бы и закончиться», — признался Бивол.

IDEAL PERFORMANCE! @CallumTheOne targets Dmitry Bivol's World Title belt after beating Sean Monaghan with a third round stoppage.



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Концовка боя действительно выдалась жаркой. Смит отчаянно шел вперед, но нарывался лишь на встречные удары в голову. Угол Дмитрий Бивола удивлялся, как тот еще стоит на ногах.

«Ты его уже столькими ударами накормил. Я не представляю, как он еще стоит», — удивлялся во время поединка тренер Бивола Геннадий Машьянов.

Смит действительно пропустил огромное количество ударов, но каким-то чудом устоял на ногах. Под финальный гонг Бивол запер американца у канатов и предпринял попытку ярко закончить встречу, однако и здесь Смит сумел выстоять. Воли и стремления к победе Джо не занимать, но для побед на столь высоком уровне этого явно мало.

«Говоря про последний раунд, то были мысли, если бы еще пять секунд, то был бы нокаут. Не хватило секунд пять. Хотя никому не известно, что было бы», — сожалеет россиянин.

После боя Дмитрий Бивол на ломанном английском практически с точностью повторил свои слова, сказанные до поединка.

«Благодарю всех, кто меня поддерживал. Это был нелегкий бой, у Смита сильные руки, опасный удар. В конце десятого раунда я пропустил удар, он попал в область виска, заставил чуть потерять баланс. Это был опасный удар», — заявил россиянин.

«Почему я не нокаутирую? Здесь (на верхушке веса – «Газета.Ru») нужно побеждать. Не только силовые удары и грубая сила помогают выиграть. Нужно включать интеллект», — уверен Бивол.

Unifying at 175?

A fight at 168?@bivol_d has options. "I want a big fight to be remembered in this sport." pic.twitter.com/Jx7hJf7xOo — DAZN USA (@DAZN_USA) 10 марта 2019 г.

Благодаря победе над Джо Смитом россиянин сделал еще один шаг к объединению поясов.

Не исключает Бивол, что может встретиться с именитым соотечественником Сергеем Ковалевым, который в начале февраля вернул титул Всемирной боксерской организации (WBO), реваншировавшись у Элейдера Альвареса.

Еще одним вариантом остается хозяин пояса Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев. Но самым серьезным соперником остается чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик. 31-летний украинец с богатым любительским опытом не знает поражений на профессиональном ринге – в этом плане они с Биволом абсолютно идентичны. А в своем крайнем поединке Гвоздик нокаутировал легенду Адониса Стивенсона, отправив канадца в больницу и практически завершив его карьеру.

При этом не исключено, что до объединительного поединка Биволу придется вновь защищать пояс, на который претендует американец Маркус Браун. Вадим Корнилов, менеджер россиянина, считает, что сейчас его клиенту необходим отдых. Вернется на ринг Дмитрий не раньше лета – не исключено, что это будет бой в новом весе.

«Сейчас в планах у нас немного отдохнуть, последние полтора года у него идет бой за боем. Потенциально следующий бой может быть в июле–августе», — приводит слова менеджера РИА «Новости».

«По соперникам нет конкретики. Возможно, будут определенные обязательства по WBA. Также рассмотрим возможность боя во втором среднем весе», — добавил Корнилов.

Дмитрий Бивол остается непобежденным чемпионом WBA. На его счету 16 поединков на профессиональном уровне. В мировом рейтинге полутяжеловесов он занимает третью строчку, уступая Гвоздику и Ковалеву.

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