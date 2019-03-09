Защитить пояс: Бивол пытается нокаутировать американца. LIVE

«Миккель — отличный парень. Я поблагодарил его за поединок, в котором очень многому научился. Он заставил меня боксировать в полную мощь. Проблема сгонки веса? Честно говоря, это моя ошибка, что я не смог сделать вес. Я потерял время, постараюсь больше этого не допустить», — говорит Хукер в экспресс-интервью.