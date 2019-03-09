Защитить пояс: Бивол пытается нокаутировать американца. LIVE

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Эх, настраивался Бивол на удар левой, но увернулся американец. Комбинациями у Смита совсем не получается работать, на что регулярно обращает внимание его угол.
Совсем уж странные действия от Смита. Прошел в ноге россиянину и уронил Дмитрия. Свистит американская публика.
Мало что получается у Джо Смита. Нос разбит у американца. Бивол не отходит от своего плана: ловит навстречу, отвечает мощными джебами. «Я не представляю, как он еще стоит», — говорит тренер Бивола в углу.
Советовал угол Смита работать ему сдвоенным джебом, но смысла в этом, по правде говоря, мало. Ни один удар не дошел до цели, а в ответ его Бивол поймал уже своим ударом. Раунд за Дмитрием.
Вот так надо! Бивол левой на скачке пробил Смита и заставил американца покачнуться.
Ух ты! Правым прямым Дмитрий достал американца — поплыли ноги у Смита. Уже нет ухмылки на лице Джо
Собрался Бивол. Дает он американцу работать первым номером, а сам пытается подловить Смита. Справедливости ради, у Джо несколько раз прошел удар правой через руку. С этим надо быть поаккуратнее.
Не по-джентльменски действует Смит. Бьет по затылку, наступает на ноги, постоянно стремиться обниматься.
Пошла жара! Бивол фирменную комбинацию левой в туловище и правой в голову провел, а Смит так разозлился, что понесся без головы напролом — один раз было опасно. Большинство ударов американца идут по блоку. Рефери предупреждает заведенных боксеров, что бить после сигнала нельзя.
Активно передвигается Бивол по рингу, заставляя американца тратить силы. Один раз правой попал Смит, но только по плечу. Выискивает Дмитрий хороший момент для атаки, выжидает от Джо активных действий. Все идет по плану. А вот угол американца заметно волнуется.
Легко для Бивола пока складывается поединок. Во втором раунде полностью разобрал американца: легко уворачивается от правой, руки держит высоко. Смит активно идет вперед, и уже несколько раз напоролся на джеб Дмитрия. Джо надо собираться, если рассчитывает он на победу.
Первый раунд остался за Биволом. Отличный тайминг, левым боковым единожды отлично пошатнул Смита. Ближний и интересный поединок. Угол россиянина подсказывает Дмитрию, чтобы остерегался правой американца.
Смит несколько раз осознанно наступил на ногу Биволу — судья сделал американцу предупреждение.
Начинается бой! Поехали!
Появляются на ринге Джо Смит и Дмитрий Бивол! Претендент по традиции выходит первым. Нельзя сказать, что встретили россиянина тепло.
В карде вечера российский супертяжеловес Сергей Кузьмин победил представителя Соединенных Штатов Джоуи Давейко единогласным решением судей. Ждем продолжения шоу от Бивола.
Напомним, что 24 ноября минувшего года Бивол победил опытного канадского боксера Жана Паскаля. Бой против Смита — уже пятая защита россиянина.
Ну а теперь — главное событие боксерского вечера! Через считанные минуты Дмитрий Бивол будет защищать пояс WBA в поединке с Джо Смитом-младшим.
«Миккель — отличный парень. Я поблагодарил его за поединок, в котором очень многому научился. Он заставил меня боксировать в полную мощь. Проблема сгонки веса? Честно говоря, это моя ошибка, что я не смог сделать вес. Я потерял время, постараюсь больше этого не допустить», — говорит Хукер в экспресс-интервью.
Как и ожидалось, с огромным преимуществом единогласным решением судей побеждает Морис Хукер и защищает титул чемпиона WBO!
Ударом с правой под гонг завершает этот поединок Хукер. Нет сомнений, что защитит он сегодня свой пояс. Ну и поблагодарим за стойкость Леспьера. Каким-то непостижимым образом ему удалось выстоять после стольких принятых ударов. Ждем решения судей, после чего будем готовиться к главному событию боксерского вечера.
Близок как никогда к победе Хукер. Но нокаутировать Леспьера не удастся — фантастическая стойкость.
Впереди чемпионские раунды. Хукер ведет с огромным гандикапом, удивляется, как еще соперников стоит на ногах. А вот Леспьера еще хватает на редкие выпады — как он это делает?
Отчаянный боксер все же Леспьер. Так ему досталось по печени, но умудрился выстоять и в концовке девятого раунда даже пойти на Хукера с молниеносными джебами.
Пробили Леспьеру печень все-таки — упал с адской болью на настил. Держится, но восстановиться будет тяжело.
А вот сейчас видно, что устал и Хукер. Заметно замедлил темп, меньше чистых ударов стало. Леспьер пользуется сполна: ищет момент для одиночного выстрела и регулярно пошатывает голову Мориса.
По корпусу уже несчитанное количество плотных ударов нанес Хукер. Больших других страдает печень Леспьера — сильнейший удар у Мориса.
Очень легко Хукер разбирает соперника. По очкам забирает все шесть раундов. Уставшему Леспьеру приходится надеяться на один удар, но вот будет ли он — большой вопрос.
В пятом раунде просто выживал Лесперьера. Есть основания полагать, что был там нокдаун, но рефери не зафиксировал этот момент. Но и без этого Хукер очень серьезно пошатнул соперника.
Каждый раунд пока забирает Хукер, а Лесперьер уже плывет — упал на настил, но нокдау зафиксирован не был.
В андеркарде проходит бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе (до 63,5 кг) между Морисом Хукером из США и уроженцем Тринидада и Тобаго Миккелем Леспьером.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! В США россиянин Дмитрий Бивол защищает титул WBA в бою с Джо Смитом-младшим. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.