За новыми триумфами: десятый день Универсиады. LIVE

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В финале керлингисты из Норвегии увеличили преимущество над канадцами — 5:3 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0).
В мужском керлинге спортсмены из Великобритании обыгрывают швейцарцев — 5:3 (1:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 1:0. 0:1).
В 07.00 мск начнется женский масс-старт. «Газета.Ru» проведет трансляцию гонки.
Российским керлингистам не удалось выйти в плей-офф турнира. Но и без них у хозяев зимней Универсиады нет проблем с медалями. В активе наших спортсменов 84 награды (30 золотых, 30 серебряных, 24 бронзовых). Россия досрочно победила в медальном зачете, а также обновила рекорд Универсиады.
В матче за золото Канада уступает Норвегии — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Прямо сейчас разыгрываются награды в мужском керлинге. В матче за третье место после четырех эндов Великобритания обыгрывает Швейцарию со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 2:0, 1:0).
Сегодня будут разыграны 12 комплектов наград.
Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует десятый день соревнований. В этом онлайне мы будем следить за его главными событиями.