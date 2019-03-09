За новыми триумфами: десятый день Универсиады. LIVE

Российским керлингистам не удалось выйти в плей-офф турнира. Но и без них у хозяев зимней Универсиады нет проблем с медалями. В активе наших спортсменов 84 награды (30 золотых, 30 серебряных, 24 бронзовых). Россия досрочно победила в медальном зачете, а также обновила рекорд Универсиады.