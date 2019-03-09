Закрепить лидерство: россиянки бегут за золотом. LIVE

- 233812 просмотров Почему Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым
- 219635 просмотров Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
- 203248 просмотров Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки
- 159876 просмотров Как разошлись Виторган и Собчак
- 152589 просмотров В Киеве предупредили о подготовке Порошенко к побегу
- 150962 просмотра Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете
- 118055 просмотров «Все зависит от японки»: почему Загитова и Медведева уже проиграли ЧМ
Еще немного о Гербуловой: судя по всему, побежала на лишний круг на прошлом рубеже, а когда поняла это, просто переступила разметку и вернулась на трассу, в то время как должна была вернуться и проехать по коридору выезда со штрафного круга. За это должны дисквалифицировать.
Гербулова с отставанием в 37,6 бежит третьей, дальше с просветом Воронина и Чиркова.
Гербулова с промахом, Воронина с промахом, Чиркова — тоже.
Четвертый рубеж: У Мошковой есть промах на стойке, но дальше она все закрывает. А Каплина работает чисто, хоть и медленнее!
Внимание! У Гербуловой какое-то нарушение! «Звездочку» повесили судьи напротив ее фамилии. Похоже, неправильно проехала на выходе из штрафного круга...
Из наших девушек только Казакевич тяжело рассчитывать на медаль с полутораминутным отставанием. Гербулова уже третьей бежит.
Немножко отрывается от Каплиной Мошкова, а вот Гербулова продолжает сокращать свое отставание! Все решит четвертая стрельба!
Гербулова работает стремительно и чисто! Всего 31 секунду теперь проигрывает. За ней чисто стреляет и Чиркова. Один штрафной круг бежит Казакевич.
Казакевич и Гербулова на изготовке. И там же Чиркова. Мошкова лидирует!
У Мошковой один круг! И у Тамары Ворониной — тоже.
Третья стрельба: Каплина работает в одиночестве и промахивается первым же выстрелом. Промах и четвертым!
Шесть российских спортсменок впереди, причем мощно работающая Гербулова уже четвертая. Первая из иностранок норвежка Хоэнси. Но она 2,5 минуты проигрывает.
Совсем немножко отыграла Елизавета Мошкова, а вот Татьяна Воронина еще и отстает.
Елизавета Каплина в одиночестве работает впереди. И полуминутный отрыв пока не сокращается.
Гербулова и Казакевич, кстати, бегут пятой и шестой. У каждой уже по четыре штрафных круга.
Еще два промаха у Гербуловой! А впереди четыре наших девушки.
Второй рубеж: по промаху у Мошковой и Ворониной, а Каплина убегает!
Гербулова уже близка к тройке лидеров, а вот Каплина подотстала от Мошковой, как и Воронина.
Лидеры близки ко второму огневому рубежу.
Мошкова, Каплина и Воронина бегут втроем впереди, а Гербулова очень хороша ходом и уже обогнала Чиркову.
Казакевич десятой бежит с отставанием 1:12 после трех штрафных кругов на первой стрельбе.
Чиркова норвежку уже съела, делает это и много напромахивавшаяся Гербулова!
Чиркова после штрафного круга пересекает отсечку пятой. Впереди норвежка Силья Хоэнси, которая отстрелялась чисто.
Сразу за Мошковой Воронина и Каплина убегают без промахов.
Первый рубеж. Все шесть россиянок прибежали первыми. У Казакевич три промаха сразу, а первой закрывает все пять Машкова.
Близко первая «лежка». Пять российских спортсменок лидируют. Чиркова чуток позади.
Именно российские спортсменки со старта возглавили группу лидеров. Напомним, что 30 спортсменок в гонке, а нас ждут четыре огневых рубежа.
За сборную России сегодня бегут Наталья Гербулова (№1), Елизавета Мошкова (№2), Ирина Казакевич (№3), Ирина Чиркова (№4), Тамара Воронина (№5), Елизавета Каплина (№6).
Старт дан!
Доброе утро, уважаемые любители биатлона! На Универсиаде проходит женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки — в 07.00 по московскому времени.