Закрепить лидерство: россиянки бегут за золотом. LIVE

Еще немного о Гербуловой: судя по всему, побежала на лишний круг на прошлом рубеже, а когда поняла это, просто переступила разметку и вернулась на трассу, в то время как должна была вернуться и проехать по коридору выезда со штрафного круга. За это должны дисквалифицировать.