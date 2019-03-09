Закрепить лидерство: россиянки бегут за золотом. LIVE

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Колорадо ЭвеланшБаффало Сэйбрз
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00:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
4:1
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
4:2
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
2:5
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
3:2
закончен
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
2:3
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04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
3:5
закончен
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
2:6
2 период
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
94:102
закончен
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
112:114
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
135:130
закончен
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
107:120
закончен
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
131:114
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
online
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона WBA
06:00
Бивол — Смит
online
Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
08:00
Женщины. Произвольная программа
1
Михара (Япония)
220,58
2
Турсынбаева (Казахстан)
214,77
3
Константинова (Россия)
205,91
закончен
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
10:55
Россия — Финляндия
11:1
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Хольменколлен
12:00
Мужской масс-старт на 50 км
1
Большунов (Россия)
2:23.49,8
2
Вылегжанин (Россия)
+1,0
3
Ларьков (Россия)
+1,6
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
18:30
Мужчины. Спринт 10 км
закончен
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
19:00
Девушки. Произвольная программа
1
Александра Трусова (Россия)
222,89
2
Анна Щербакова (Россия)
219,94
3
Тинг Цуй (США)
194,41
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
online
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовАрсенал
не начался
16:30
ЗенитУфа
не начался
19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
Испания / Примера
14:00
СельтаБетис
не начался
18:15
ЖиронаВаленсия
не начался
20:30
ЛевантеВильярреал
не начался
20:30
СевильяРеал Сосьедад
не начался
22:45
ВальядолидРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
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ЛиверпульБёрнли
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17:05
ЧелсиВулверхэмптон
не начался
19:30
АрсеналМанчестер Юнайтед
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
ЛучСКА-Хабаровск
не начался
11:00
ТомьКраснодар-2
не начался
14:00
ШинникБалтика
не начался
14:00
ХимкиСибирь
не начался
14:30
ТамбовТюмень
не начался
15:00
ЧертановоМордовия
не начался
15:00
Авангард КНижний Новгород
не начался
16:00
СочиАрмавир
не начался
16:00
ФакелРотор
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Италия / Серия А
14:30
БолоньяКальяри
не начался
17:00
СампдорияАталанта
не начался
17:00
Интер МСПАЛ
не начался
17:00
ФрозинонеТорино
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20:00
СассуолоНаполи
не начался
22:30
ФиорентинаЛацио
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Франция / Лига 1
17:00
МонпельеАнже
не начался
17:00
Сент-ЭтьенЛилль
не начался
17:00
ТулузаГенгам
не начался
19:00
РеннКан
не начался
23:00
МарсельНицца
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Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймНюрнберг
не начался
20:00
Ганновер-96Байер
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Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
не начался
20:30
АлександрияОлимпик Д
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КХЛ / плей-офф
14:00
БарысТорпедо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма ВЭФ
не начался
19:30
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
07:00
Женщины. Масс-старт 12,5 км
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Россия / Премьер-Лига
17:30
АхматУрал
не начался
19:30
КраснодарОренбург
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Зенит-2
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаАйнтрахт Ф
не начался
Италия / Серия А
22:30
РомаЭмполи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Закрепить лидерство: россиянки бегут за золотом. LIVE

Онлайн женского масс-старта 12,5 км на Универсиаде-2019

В рамках Универсиады-2019 в Красноярске проходит женский биатлонный масс-старт на 12,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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07:36

Еще немного о Гербуловой: судя по всему, побежала на лишний круг на прошлом рубеже, а когда поняла это, просто переступила разметку и вернулась на трассу, в то время как должна была вернуться и проехать по коридору выезда со штрафного круга. За это должны дисквалифицировать.

07:36

Гербулова с отставанием в 37,6 бежит третьей, дальше с просветом Воронина и Чиркова.

07:34

Гербулова с промахом, Воронина с промахом, Чиркова — тоже.

07:34

Четвертый рубеж: У Мошковой есть промах на стойке, но дальше она все закрывает. А Каплина работает чисто, хоть и медленнее!

07:33

Внимание! У Гербуловой какое-то нарушение! «Звездочку» повесили судьи напротив ее фамилии. Похоже, неправильно проехала на выходе из штрафного круга...

07:32

Из наших девушек только Казакевич тяжело рассчитывать на медаль с полутораминутным отставанием. Гербулова уже третьей бежит.

07:29

Немножко отрывается от Каплиной Мошкова, а вот Гербулова продолжает сокращать свое отставание! Все решит четвертая стрельба!

07:26

Гербулова работает стремительно и чисто! Всего 31 секунду теперь проигрывает. За ней чисто стреляет и Чиркова. Один штрафной круг бежит Казакевич.

07:26

Казакевич и Гербулова на изготовке. И там же Чиркова. Мошкова лидирует!

07:25

У Мошковой один круг! И у Тамары Ворониной — тоже.

07:24

Третья стрельба: Каплина работает в одиночестве и промахивается первым же выстрелом. Промах и четвертым!

07:23

Шесть российских спортсменок впереди, причем мощно работающая Гербулова уже четвертая. Первая из иностранок норвежка Хоэнси. Но она 2,5 минуты проигрывает.

07:21

Совсем немножко отыграла Елизавета Мошкова, а вот Татьяна Воронина еще и отстает.

07:20

Елизавета Каплина в одиночестве работает впереди. И полуминутный отрыв пока не сокращается.

07:19

Гербулова и Казакевич, кстати, бегут пятой и шестой. У каждой уже по четыре штрафных круга.

07:17

Еще два промаха у Гербуловой! А впереди четыре наших девушки.

07:16

Второй рубеж: по промаху у Мошковой и Ворониной, а Каплина убегает!

07:15

Гербулова уже близка к тройке лидеров, а вот Каплина подотстала от Мошковой, как и Воронина.

07:115

Лидеры близки ко второму огневому рубежу.

07:13

Мошкова, Каплина и Воронина бегут втроем впереди, а Гербулова очень хороша ходом и уже обогнала Чиркову.

07:12

Казакевич десятой бежит с отставанием 1:12 после трех штрафных кругов на первой стрельбе.

07:11

Чиркова норвежку уже съела, делает это и много напромахивавшаяся Гербулова!

07:10

Чиркова после штрафного круга пересекает отсечку пятой. Впереди норвежка Силья Хоэнси, которая отстрелялась чисто.

07:09

Сразу за Мошковой Воронина и Каплина убегают без промахов.

07:08

Первый рубеж. Все шесть россиянок прибежали первыми. У Казакевич три промаха сразу, а первой закрывает все пять Машкова.

07:05

Близко первая «лежка». Пять российских спортсменок лидируют. Чиркова чуток позади.

07:03

Именно российские спортсменки со старта возглавили группу лидеров. Напомним, что 30 спортсменок в гонке, а нас ждут четыре огневых рубежа.

07:02

За сборную России сегодня бегут Наталья Гербулова (№1), Елизавета Мошкова (№2), Ирина Казакевич (№3), Ирина Чиркова (№4), Тамара Воронина (№5), Елизавета Каплина (№6).

07:00

Старт дан!

06:55

Доброе утро, уважаемые любители биатлона! На Универсиаде проходит женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки — в 07.00 по московскому времени.