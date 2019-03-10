Грозить мы будем шведу: Россия сражается за золото. LIVE

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МариупольЧерноморец
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Универсиада. Хоккей
15:30
РоссияЧехия
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Колорадо ЭвеланшБаффало Сэйбрз
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00:00
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Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
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3:2
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03:00
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закончен
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
2:3
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04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
3:5
закончен
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
2:6
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
94:102
закончен
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
112:114
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
135:130
закончен
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
107:120
закончен
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
131:114
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
127:120
закончен
Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
08:00
Женщины. Произвольная программа
1
Михара (Япония)
220,58
2
Турсынбаева (Казахстан)
214,77
3
Константинова (Россия)
205,91
закончен
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
10:55
Россия — Финляндия
11:1
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Хольменколлен
12:00
Мужской масс-старт на 50 км
1
Большунов (Россия)
2:23.49,8
2
Вылегжанин (Россия)
+1,0
3
Ларьков (Россия)
+1,6
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
18:30
Мужчины. Спринт 10 км
закончен
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
19:00
Девушки. Произвольная программа
1
Александра Трусова (Россия)
222,89
2
Анна Щербакова (Россия)
219,94
3
Тинг Цуй (США)
194,41
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
online
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона WBA
06:00
Бивол — Смит
закончен
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовАрсенал
0:0
2 тайм
16:30
ЗенитУфа
не начался
19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
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14:00
СельтаБетис
0:0
2 тайм
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ЖиронаВаленсия
не начался
20:30
ЛевантеВильярреал
не начался
20:30
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ВальядолидРеал Мадрид
не начался
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ЛиверпульБёрнли
0:1
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ЧелсиВулверхэмптон
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19:30
АрсеналМанчестер Юнайтед
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
ЛучСКА-Хабаровск
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11:00
ТомьКраснодар-2
0:0
закончен
14:00
ШинникБалтика
1:0
2 тайм
14:00
ХимкиСибирь
0:1
2 тайм
14:30
ТамбовТюмень
0:1
1 тайм
15:00
ЧертановоМордовия
0:0
1 тайм
15:00
Авангард КНижний Новгород
0:1
1 тайм
16:00
СочиАрмавир
не начался
16:00
ФакелРотор
не начался
Италия / Серия А
14:30
БолоньяКальяри
1:0
1 тайм
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17:00
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ФрозинонеТорино
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20:00
СассуолоНаполи
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22:30
ФиорентинаЛацио
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17:00
Сент-ЭтьенЛилль
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17:00
ТулузаГенгам
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19:00
РеннКан
не начался
23:00
МарсельНицца
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймНюрнберг
не начался
20:00
Ганновер-96Байер
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
не начался
20:30
АлександрияОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
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БарысТорпедо
1:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
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Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма ВЭФ
не начался
19:30
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
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01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
15:00
Россия - Швеция
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Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
07:00
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Мошкова (Россия)
42:05,7
закончен
09:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Ульдаль (Норвегия)
40:18,7
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Холменколлен
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
online
Россия / Премьер-Лига
17:30
АхматУрал
не начался
19:30
КраснодарОренбург
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Зенит-2
не начался
Италия / Серия А
22:30
РомаЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаАйнтрахт Ф
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
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02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
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04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
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Грозить мы будем шведу: Россия сражается за золото. LIVE

Онлайн финального матча по хоккею с мячом на Универсиаде Россия - Швеция

Мужская сборная России по хоккею с мячом встречается с командой Швеции в матче за золото на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Защитник Ортман задержал клюшкой нашего нападающего Владислава Кузнецова! Судья заметил это нарушение и передал мяч сборной России.

11

Шведы получили право на свой первый угловой. После розыгрыша бросок наносил защитник Элебринг, однако российские защитники Коньков и Кузьмин вовремя бросились на соперника и успели заблокировать этот выстрел!

09

ОПАСНО! Защитник Юрий Бондаренко потерял мяч, шведы перехватили его на чужой половине поля, и чуть не вышли один на один с российским вратарем! Однако в последние момент россияне успели настичь нападающего.

08

Сборная России заработала еще один угловой, однако снова не реализовала его: шведы угадали, на какого игрока пойдет пас, и тот не сумел толком нанести удар — его оперативно накрыли.

06

Отечественные хоккеисты очень активно играют на чужой половине площадки. Полузащитник Богдан Павенский пытался обыграть шведского защитника, но тот применил жесткий силовой прием, из-за чего россиянин какое-то время не мог подняться на ноги — совсем недавно у него была травма, так что сейчас лидеру сборной России непросто. Однако Богдан все-таки встает и, кажется, может продолжить игру.

05

А вот такой состав у соперников:

04

Пока шведы продолжают защищаться, экономя силы и не решаясь пока пойти в атаку, посмотрим на состав сборной России.

03

Нашей команде удалось нанести бросок по воротам после розыгрыша мяча с углового, но снаряд угодил в ногу шведскому защитнику.

02

Россияне тут же зарабатывает первый угловой. Шведы большей частью команды встали в ворота.

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Матч начался! Желаем удачи сборной России!

14:55

Команды уже вышли на лед! Идут последние приготовления к игре.

14:50

Чуть ранее уже состоялся матч за бронзу Универсиады, в котором норвежцы одолели финнов.

14:45

В полуфинале сборная России безжалостно расправилась с финнами (11:1), а на групповом этапе одержала победы над Казахстаном (9:1), Норвегией (9:1), той же Финляндией (8:1) и Швецией (7:2).

Бенди
РИА "Новости"
14:40

Прямо сейчас Россия лидирует в медальном зачете с невероятным отрывом, и сейчас отечественная команда по бенди имеет большие шансы добавить в нашу копилку еще одно золото.

14:35

Начало встречи запланировано на 15.00 мск.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция финального матча по бенди на Универсиаде-2019 между сборными России и Швеции.