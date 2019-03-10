Грозить мы будем шведу: Россия сражается за золото. LIVE

Отечественные хоккеисты очень активно играют на чужой половине площадки. Полузащитник Богдан Павенский пытался обыграть шведского защитника, но тот применил жесткий силовой прием, из-за чего россиянин какое-то время не мог подняться на ноги — совсем недавно у него была травма, так что сейчас лидеру сборной России непросто. Однако Богдан все-таки встает и, кажется, может продолжить игру.