Грозить мы будем шведу: Россия сражается за золото. LIVE

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Защитник Ортман задержал клюшкой нашего нападающего Владислава Кузнецова! Судья заметил это нарушение и передал мяч сборной России.
Шведы получили право на свой первый угловой. После розыгрыша бросок наносил защитник Элебринг, однако российские защитники Коньков и Кузьмин вовремя бросились на соперника и успели заблокировать этот выстрел!
ОПАСНО! Защитник Юрий Бондаренко потерял мяч, шведы перехватили его на чужой половине поля, и чуть не вышли один на один с российским вратарем! Однако в последние момент россияне успели настичь нападающего.
Сборная России заработала еще один угловой, однако снова не реализовала его: шведы угадали, на какого игрока пойдет пас, и тот не сумел толком нанести удар — его оперативно накрыли.
Отечественные хоккеисты очень активно играют на чужой половине площадки. Полузащитник Богдан Павенский пытался обыграть шведского защитника, но тот применил жесткий силовой прием, из-за чего россиянин какое-то время не мог подняться на ноги — совсем недавно у него была травма, так что сейчас лидеру сборной России непросто. Однако Богдан все-таки встает и, кажется, может продолжить игру.
А вот такой состав у соперников:
Пока шведы продолжают защищаться, экономя силы и не решаясь пока пойти в атаку, посмотрим на состав сборной России.
Нашей команде удалось нанести бросок по воротам после розыгрыша мяча с углового, но снаряд угодил в ногу шведскому защитнику.
Россияне тут же зарабатывает первый угловой. Шведы большей частью команды встали в ворота.
Матч начался! Желаем удачи сборной России!
Команды уже вышли на лед! Идут последние приготовления к игре.
Чуть ранее уже состоялся матч за бронзу Универсиады, в котором норвежцы одолели финнов.
В полуфинале сборная России безжалостно расправилась с финнами (11:1), а на групповом этапе одержала победы над Казахстаном (9:1), Норвегией (9:1), той же Финляндией (8:1) и Швецией (7:2).
Прямо сейчас Россия лидирует в медальном зачете с невероятным отрывом, и сейчас отечественная команда по бенди имеет большие шансы добавить в нашу копилку еще одно золото.
Начало встречи запланировано на 15.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция финального матча по бенди на Универсиаде-2019 между сборными России и Швеции.