Опасный путь: 15-летний спортсмен сгорел на крыше поезда

Несчастный случай произошел в поселке Шамхал под Махачкалой, где на вагоне поезда заживо сгорел подросток,

Реклама

Как сообщает «Лезги газета», мальчик шел с вечерней тренировки домой и, чтобы сократить дорогу, решил направиться через железнодорожные пути. Однако на том месте около двух недель стояли вагоны —

юный атлет не захотел пройти через поезд в местах сцепки и взобрался на крышу транспорта. В момент, когда он оказался наверху, произошло короткое замыкание. Мальчика охватило пламя. От полученных травм он умер.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами страшного происшествия с подростком, уже опубликовали кадры инцидента, передает РЕН ТВ.

Случай на железнодорожных путях стал не первой трагедией в Дагестане за последнее время.

2 марта в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана произошел сильный пожар. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожар быстро был ликвидирован: к счастью, никто не пострадал, но без жилья все же остались 14 взрослых и восемь детей. Всего же сообщалось о 30 сгоревших домах.

О ликвидации возгорания сразу доложил районной главк МЧС.

«Открытое горение ликвидировано в 00.35 по московскому времени. В результате пожара жертв и разрушений нет. 01.35 по московскому времени — полная ликвидация пожара, площадь составила 2500 квадратных метров», — приводил слова пресс-службы МЧС ТАСС.

Стоит отметить, что особое внимание СМИ к происшествию привлек Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Он сообщил о том, что люди съезжались с других сел для помощи в тушении пожара. Однако огонь был очень сильным, поэтому справиться собственными силами жители села не могли.

Также Нурмагомедов-старший добавил, что сам Хабиб является уроженцем Цумадинского района, но не села, где произошел пожар.

Прокомментировал несчастный случай и местный житель, который в эфире «Пятого канала» назвал другую цифру сгоревших зданий.

«Часов в девять возник очаг пожара — справа возле мечети, где-то в метрах 10-15 от нее. Ветер поднялся и оттуда пошло. И моментально через полчаса захватило где-то приблизительно 15-20 хозяйств. Дома сгорели дотла со всем имуществом, со скотом — все сгорело», — сказал мужчина.

По предварительной информации,

причиной пожара могла стать искра, которая вылетела из печки в одном из домов.

Также в контексте гибели 15-летнего подростка нельзя обойти стороной и громкое происшествие на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, получившее большую огласку в интернете.

В ночь на 28 мая 19-летний руфер после празднования Дня города решил взобраться на ростральную колонну ради красивого кадра.

Смельчаком оказался Макар Соловьев, в молодежных сообществах известный под псевдонимом Претро. Молодой человек сорвался с 30-метровой высоты и, ударяясь о каменные выступы, упал на асфальт.

В тяжелом состоянии руфера госпитализировали. Как заявили врачи, у пострадавшего обнаружили тяжелые травмы всех частей тела, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени, множественные открытые и закрытые переломы, контузия глаза, пневмоторакс, продолжающиеся множественные кровотечения. Но жизнь парню удалось спасти.

Спустя полгода после инцидента находящегося на реабилитации Макара навестили главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со своей женой Анной.

Молодой человек хоть и вышел из комы, но перестал ходить и самостоятельно есть. Также у руфера появились большие проблемы с памятью и речью.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».