На пути к финалу: Россия громит Финляндию. LIVE

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На этом первый тайм окончен. Полное преимущество сборной России. Остался тайм до выхода в финал. Пока отдохнем вместе с командами. Перерыв.
ГОООООООООООООООЛ! Розыгрыш на разозленного Егора Дашкова, который в пятый раз в этом матче пробивает Йонаса Канкккунена — 5:0!
Полторы минуты добавлено к первому тайму.
Ган заработал угловой, обманув финских защитников, Россия интересно разыграла, но пас на Конькова получился не очень хорошим. Николай кинул с кистей, но немного не попал.
Все, в полном составе сборная России. Финляндия подбиралась к нашим воротам, играя в большинстве, но все равно мяч лучше контролировали хозяева в эти десять минут.
Совсем немного времени осталось Дашкову провести на скамейке оштрафованных. Достаточно уверенно Россия отыграла в меньшинстве.
Вот угловой для Финляндии, однако теперь наша сборная здорова выскочила навстречу передаче, и до удара дело не дошло.
Семен Чупин считает, что на нем был пенальти, но арбитры посчитали, что фол был до штрафной. А разыграли наши хоккеисты мяч неудачно.
Игра в большинстве — шанс для Финляндии. Добираются до наших ворот, и Холопайнен наносит первый удар в створ. Но это полбеды. Михаил Сергеев вроде бы сбил соперника... Однако обошлось — нет удаления.
Объявили, что за подножку наказан Дашков.
Долго совещались арбитры, но в итоге Егор Дашков отправился отбывать 10-минутный штраф.
Штанга! Здорово Кузнецов опередил защитника, сняв мяч налету у него с клюшки, затем поймал снаряд на свою, выскочил один на один и пробил мимо вратаря, однако попал в каркас ворот.
ГООООООООООООООООЛ! Однако только отсрочил вратарь расплату. Угловой, передача на Александра Легошина и его шикарный бросок в дальний угол — 4:0!
Теперь со штрафного удара атакует Сергей Ган — на месте голкипер.
ГОООООООООООООООЛ! Отличная подача с угла поля на Николая Конькова, который здорово принимает мяч и отправляет его точно под планку — 3:0!
Финский игрок открывался у нашей штрафной и упал в борьбе с защитником, но арбитр показал, что все было в рамках правил, а в ответной атаке сборная России снова заработала угловой.
Сутолока перед финскими воротами. Раза четыре пытались наши хоккеисты нанести бросок, но защитники действовали самоотверженно.
Темп игры, конечно, невысок. Но это вполне ожидаемо, да и счет позволяет.
Классная атака сборной России, закидушка в штрафную, но Туломяки успевает выбить мяч в аут. Спас защитник сборную Финляндии.
Еще один угловой сборной России. Розыгрыш на Гана, который опять немного не попадает в ворота.
Прорыв Сергея Гана в контратаке, и лучший бомбардир турнира (10 мячей) атакует издали — мимо ближнего угла.
До сих пор ни разу не вступал в игру наш голкипер Юрий Иванчиков. Как финны ни стараются, у них не выходит довести атаку до броска.
Продолжает атаковать сборная России и зарабатывает угловой. Опасный розыгрыш, но успели защитники накрыть Николая Конькова.
ГОООООООООООООООООООЛ! Богдан Павенский все сделал классно. Доработал по левому краю, догнал защитника, выбил у него мяч, успел к нему, еще раз обыграл того же защитника, сместился к воротам и направил мяч между ног голкиперу — 2:0!
Финны провели атаку, которая закончилась потерей и едва не привела к опаснейшему контрвыпаду по левому флангу.
Финны стараются действовать плотно и держать темп, но как только Россия увеличивает обороты, у соперника возникают сложности.
ГООООООООООООООООООЛ! Открывает счет сборная России. Классно прошел с мячом Кузнецов, отпасовав Егору Дашкову, которому оставалось только попасть в ворота. Шестой гол Дашкова на турнире — 1:0.
Напомним, второй финалист определится в противостоянии Швеции и Норвегии, которое пройдет уже по окончании нашей встречи.
Первую опасную атаку проводит сборная России, однако финский голкипер отбивает мяч.
Поеееехали! Матч начался.
В полуфинале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде-2019 в Красноярске встречаются сборные России и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.