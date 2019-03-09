На пути к финалу: Россия громит Финляндию. LIVE

Курсы валют$ 66.36 (+0.075) 74.52 (+0.061)
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусУдинезе
4:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШальке-04
4:2
закончен
Испания / Примера
23:00
Атлетик БЭспаньол
1:1
закончен
Франция / Лига 1
00:00
НантПСЖ
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
СпартакСКА
1:2
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
00:00
ЛокомотивХК Сочи
online
00:00
ЙокеритДинамо М
online
00:00
Металлург МгСалават Юлаев
online
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
6:2
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
1:8
закончен
06:00
Анахайм ДаксМонреаль Канадиенс
8:2
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород Енисей
79:64
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Валенсия
56:71
закончен
20:00
Локомотив-Кубань УНИКС
68:59
закончен
22:45
Уникаха Альба
81:101
закончен
22:45
Андорра АСВЕЛ
98:79
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпия Милан
101:95
закончен
20:30
Анадолу Эфес Барселона
92:70
закончен
21:00
Будучность Олимпиакос
76:89
закончен
22:30
Баскония Химки
104:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
111:106
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
112:111
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
104:127
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
114:104
закончен
04:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
107:91
закончен
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
104:112
закончен
04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
126:110
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
118:110
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
122:105
закончен
Олимпизм / Онлайн событий 8-го дня Универсиады-2019
06:00
Онлайн главных событий восьмого дня Универсиады-2019
online
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
09:00
Синхронное катание, короткая программа
1
Финляндия
85,49
закончен
10:00
Женщины, короткая программа
1
Маи Михара (Япония)
75,92
закончен
15:30
Произвольный танец
1
Попова / Мозгов (Россия)
183,01
закончен
06:45
Синхронное катание, произвольная программа
1
Team Unique (Финляндия)
228.79
закончен
Фигурное катание / Юниорский чемпионат мира
13:00
Девушки, короткая программа
1
Анна Щербакова (Россия)
72,86
2
Александра Трусова (Россия)
72,49
3
Тинг Цуй (США)
67,69
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
18:15
Женский спринт на 7,5 км
1
Кузьмина (Словакия)
22:17,5
2
Тандревольд (Норвегия)
+9,7
3
Дальмайер (Германия)
+12,6
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Крылья СоветовЕнисей
не начался
16:30
ЦСКАРубин
не начался
Испания / Примера
15:00
АлавесЭйбар
не начался
18:15
Атлетико МЛеганес
не начался
20:30
БарселонаРайо Вальекано
не начался
22:45
ХетафеУэска
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольЧерноморец
не начался
18:00
ВорсклаДесна
не начался
20:30
ЛьвовЗаря
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБорнмут
не начался
18:00
Лестер СитиФулхэм
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедЭвертон
не начался
18:00
СаутгемптонТоттенхэм Хотспур
не начался
20:30
Манчестер СитиУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияВольфсбург
не начался
17:30
Боруссия ДШтутгарт
не начался
17:30
РБ ЛейпцигАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургГерта
не начался
20:30
МайнцБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
19:00
СтрасбургЛион
не начался
22:00
АмьенНим
не начался
22:00
ДижонРеймс
не начался
22:00
МонакоБордо
не начался
Италия / Серия А
20:00
ПармаДженоа
не начался
22:30
КьевоМилан
не начался
КХЛ / плей-офф
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
СКАСпартак
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
15:30
Матч ненависти: Россия против Чехии. LIVE
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшБаффало Сэйбрз
не начался
00:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
не начался
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
08:00
Женщины. Произвольная программа
online
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
10:55
Россия — Финляндия
online
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовАрсенал
не начался
16:30
ЗенитУфа
не начался
19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
ЛучСКА-Хабаровск
не начался
11:00
ТомьКраснодар-2
не начался
14:00
ШинникБалтика
не начался
14:00
ХимкиСибирь
не начался
14:30
ТамбовТюмень
не начался
15:00
ЧертановоМордовия
не начался
15:00
Авангард КНижний Новгород
не начался
16:00
СочиАрмавир
не начался
16:00
ФакелРотор
не начался
Испания / Примера
14:00
СельтаБетис
не начался
18:15
ЖиронаВаленсия
не начался
20:30
ЛевантеВильярреал
не начался
20:30
СевильяРеал Сосьедад
не начался
22:45
ВальядолидРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
БолоньяКальяри
не начался
17:00
СампдорияАталанта
не начался
17:00
Интер МСПАЛ
не начался
17:00
ФрозинонеТорино
не начался
20:00
СассуолоНаполи
не начался
22:30
ФиорентинаЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульБёрнли
не начался
17:05
ЧелсиВулверхэмптон
не начался
19:30
АрсеналМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеАнже
не начался
17:00
Сент-ЭтьенЛилль
не начался
17:00
ТулузаГенгам
не начался
19:00
РеннКан
не начался
23:00
МарсельНицца
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймНюрнберг
не начался
20:00
Ганновер-96Байер
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
не начался
20:30
АлександрияОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысТорпедо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма ВЭФ
не начался
19:30
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
На пути к финалу: Россия громит Финляндию. LIVE

Онлайн-трансляция 1/2 хоккея с мячом Универсиады Россия — Финляндия

Сборные России и Финляндии играют в полуфинале турнира по хоккею с мячом Универсиады-2019 в Красноярске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
47

На этом первый тайм окончен. Полное преимущество сборной России. Остался тайм до выхода в финал. Пока отдохнем вместе с командами. Перерыв.

47

ГОООООООООООООООЛ! Розыгрыш на разозленного Егора Дашкова, который в пятый раз в этом матче пробивает Йонаса Канкккунена — 5:0!

46

Полторы минуты добавлено к первому тайму.

45

Ган заработал угловой, обманув финских защитников, Россия интересно разыграла, но пас на Конькова получился не очень хорошим. Николай кинул с кистей, но немного не попал.

44

Все, в полном составе сборная России. Финляндия подбиралась к нашим воротам, играя в большинстве, но все равно мяч лучше контролировали хозяева в эти десять минут.

42

Совсем немного времени осталось Дашкову провести на скамейке оштрафованных. Достаточно уверенно Россия отыграла в меньшинстве.

40

Вот угловой для Финляндии, однако теперь наша сборная здорова выскочила навстречу передаче, и до удара дело не дошло.

38

Семен Чупин считает, что на нем был пенальти, но арбитры посчитали, что фол был до штрафной. А разыграли наши хоккеисты мяч неудачно.

36

Игра в большинстве — шанс для Финляндии. Добираются до наших ворот, и Холопайнен наносит первый удар в створ. Но это полбеды. Михаил Сергеев вроде бы сбил соперника... Однако обошлось — нет удаления.

34

Объявили, что за подножку наказан Дашков.

33

Долго совещались арбитры, но в итоге Егор Дашков отправился отбывать 10-минутный штраф.

32

Штанга! Здорово Кузнецов опередил защитника, сняв мяч налету у него с клюшки, затем поймал снаряд на свою, выскочил один на один и пробил мимо вратаря, однако попал в каркас ворот.

31

ГООООООООООООООООЛ! Однако только отсрочил вратарь расплату. Угловой, передача на Александра Легошина и его шикарный бросок в дальний угол — 4:0!

30

Теперь со штрафного удара атакует Сергей Ган — на месте голкипер.

29

ГОООООООООООООООЛ! Отличная подача с угла поля на Николая Конькова, который здорово принимает мяч и отправляет его точно под планку — 3:0!

28

Финский игрок открывался у нашей штрафной и упал в борьбе с защитником, но арбитр показал, что все было в рамках правил, а в ответной атаке сборная России снова заработала угловой.

27

Сутолока перед финскими воротами. Раза четыре пытались наши хоккеисты нанести бросок, но защитники действовали самоотверженно.

25

Темп игры, конечно, невысок. Но это вполне ожидаемо, да и счет позволяет.

23

Классная атака сборной России, закидушка в штрафную, но Туломяки успевает выбить мяч в аут. Спас защитник сборную Финляндии.

21

Еще один угловой сборной России. Розыгрыш на Гана, который опять немного не попадает в ворота.

19

Прорыв Сергея Гана в контратаке, и лучший бомбардир турнира (10 мячей) атакует издали — мимо ближнего угла.

18

До сих пор ни разу не вступал в игру наш голкипер Юрий Иванчиков. Как финны ни стараются, у них не выходит довести атаку до броска.

15

Продолжает атаковать сборная России и зарабатывает угловой. Опасный розыгрыш, но успели защитники накрыть Николая Конькова.

13

ГОООООООООООООООООООЛ! Богдан Павенский все сделал классно. Доработал по левому краю, догнал защитника, выбил у него мяч, успел к нему, еще раз обыграл того же защитника, сместился к воротам и направил мяч между ног голкиперу — 2:0!

12

Финны провели атаку, которая закончилась потерей и едва не привела к опаснейшему контрвыпаду по левому флангу.

09

Финны стараются действовать плотно и держать темп, но как только Россия увеличивает обороты, у соперника возникают сложности.

07

ГООООООООООООООООООЛ! Открывает счет сборная России. Классно прошел с мячом Кузнецов, отпасовав Егору Дашкову, которому оставалось только попасть в ворота. Шестой гол Дашкова на турнире — 1:0.

05

Напомним, второй финалист определится в противостоянии Швеции и Норвегии, которое пройдет уже по окончании нашей встречи.

03

Первую опасную атаку проводит сборная России, однако финский голкипер отбивает мяч.

01

Поеееехали! Матч начался.

10:55

В полуфинале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде-2019 в Красноярске встречаются сборные России и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.