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«Зависят от японки»: почему у Загитовой и Медведевой нет шансов

«Все зависит от японки»: почему Загитова и Медведева уже проиграли ЧМ

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова, пропускающая этот сезон из-за травмы, продолжает активно следить за фигурным катанием и работать комментатором на статусных турнирах. В преддверии мирового первенства в японской Сайтаме спортсменка заявила, что надо было брать в сборную Елизавету Туктамышеву, а не Евгению Медведеву, и объяснила, почему никто из россиянок теперь не способен превзойти Рику Кихиру.

Сезон-2018/19 решительно не задался у фигуристки Елены Радионовой, которая снялась с турниров из-за неожиданной травмы спины еще в октябре 2018 года и с тех пор не предпринимала видимых попыток вернуться в спорт. Но зато этот год задался у комментатора Елены Радионовой, которая активно работает на многих соревнованиях.

В данный момент единственная двукратная чемпионка мира в женском катании среди юниоров находится на Универсиаде, где вовсю комментирует фигурное катание.

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«Я уже вжилась в роль комментатора, хотя каждый раз мне очень волнительно, потому что до Универсиады я давно не садилась за микрофон, — призналась Радионова в интервью РИА «Новости». — Должна была ехать и на чемпионат России, и на чемпионат Европы, но по времени были нестыковки. Однако мне очень нравится быть комментатором.

Самой выйти на лед? Я здесь просидела на льду час, два, день, а желания пока не появилось».

В перерыве между эфирами Универсиады Радионова нашла время высказать свое мнение и о грядущем чемпионате мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Кстати, сама Елена в сезоне-2014/15 становилась бронзовым призером мирового первенства, так что эта вершина ей тоже в какой-то степени покорялась.

Рассуждая об итоговом составе женской сборной России, куда вошла выступавшая нестабильно в этом сезоне Евгения Медведева, но не попала Елизавета Туктамышева, владеющая тройным акселем, Радионова отказалась сделать однозначные выводы о справедливости этого выбора.

«Не мне судить, справедливо это или нет. Был финал Кубка России, на котором, я так понимаю, произошел отбор (Медведева заняла на том турнире первое место, превзойдя Туктамышеву менее чем на два балла. — «Газета.Ru»).

Но если в целом брать результаты сезона, то, конечно, мне кажется, что правильнее было бы послать на чемпионат мира Лизу.

Я понимаю, в каком состоянии сейчас Туктамышева. Напомню ее цитату в соцсетях: «Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила во что-то. Вы убили ее». Поэтому Лизе хочется пожелать терпения, не сдаваться. Думаю, эта ситуация ее закалит», — предположила Радионова.

Тем не менее фигуристка отметила и прогресс в катании Медведевой, которая в начале сезона допускала по несколько падений за турнир, а в финале Кубка России упала только один раз. Новоиспеченный комментатор предположила, что ученице Брайана Орсера удалось решить психологические проблемы, которые преследовали ее с лета, и наконец набрать неплохую форму.

При этом фаворитом мирового первенства Радионова считает не россиянок (помимо Медведевой, в Японию отправятся олимпийская чемпионка Алина Загитова и действующая победительница чемпионата Европы Софья Самодурова), а японку Рику Кихиру.

В этом сезоне 16-летняя спортсменка уже обыграла Загитову в финале Гран-при, а также заняла первое место на чемпионате четырех континентов — турнире, где соревнуются главные конкуренты россиян из Америки и Азии.

В арсенале у Кихиры есть невероятно сложный тройной аксель (на самом деле в нем три с половиной оборота, то есть это практически четверной прыжок), который дает ей преимущество над всеми остальными фигуристками. Пожалуй, на всем чемпионате мира противопоставить японке «триксель» могла бы только Туктамышева. Однако теперь сопротивляться Кихире нечем, и остается лишь надеяться на ее ошибки. По крайней мере, так считает Радионова.

«Не знаю, реально ли Медведевой выиграть чемпионат мира. По-моему, если Рика Кихира чисто откатается на турнире, то победить ее будет не под силу никому.

Все на этом чемпионате мира зависит от Кихиры. Но если японка допустит ошибки, то кто-то может и протиснуться», — предположила фигуристка.

На ремарку о том, что Кихира зачастую не показывает все заявленные тройные аксели, заменяя какой-то двойным, Радионова ответила, что японка с лихвой компенсирует это каскадом из двух тройных прыжков (не акселей, а попроще) в концовке программы.

«По баллам это не хуже, чем с двумя «трикселями». Математика. Конечно, зрелищнее, когда она заходит на два акселя в три с половиной оборота, но математически один тройной и еще каскад три+три во второй половине программы дают ей больше возможностей», — подчеркнула комментатор.

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