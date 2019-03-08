Разогрев перед ЧМ: девушки бьются на льду. LIVE

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Трансляция
С конца
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09:45
Первая группа выглядит следующим образом:
Эльжбета Кропа (Литва); Камила Джерсем (Норвегия); Станислава Константинова (Россия); Микайла Шалом Фабиан (Филиппины); Джоанна Со (Гонконг); Бронислава Добиасова (Словакия).
09:40
Всего с короткой программой выступят 36 фигуристок. Среди них две представительницы России: Станислава Константинова и Мария Сотскова.
09:35
Прокаты стартуют в 10.00 мск.
09:30
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди девушек на Универсиаде.