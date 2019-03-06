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«Проблемы очевидны»: почему провалился лучший фигурист России

Фигурист Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде

Российский фигурист Максим Ковтун выиграл короткую программу на Универсиаде-2019 в Красноярске, опередив на один балл итальянца Маттео Риццо и на три — своего соотечественника Андрея Лазукина. Лучший по рейтингу участник соревнований Александр Самарин, которого называли главным фаворитом, допустил падение и остался только шестым.

В среду на Универсиаде-2019 в Красноярске стартовало фигурное катание. На соревнования мужчин-одиночников Россия делегировала почти все свои лучшие силы. Максим Ковтун и Александр Самарин совсем скоро отправятся в составе национальной сборной на чемпионат мира в Японию. По мнению специалистов, красноярские прокаты могут негативно сказаться на их подготовке к главному старту сезона. Однако самим спортсменам еще не известно, что важнее.

В Красноярске у Ковтуна и Самарина есть отличный шанс победить, в то время как на ЧМ соперники вполне могут не подпустить их к призовым позициям.

На Универсиаду заявились 26 одиночников. Есть среди них и настоящие студенты-любители — например, представитель Гонконга Хау Йин Ли, который занимается фигурным катанием в свободное время, или бразилец Лаерте Руан Де Оливейра де Лима, который сумел исполнить из прыжков лишь одинарный сальхов.

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23-летнего Ковтуна, конечно, уж никак не назвать простым студентом, хотя он и причислен к РГУФКСМиТу. Этот фигурист успел даже послужить в армии — был такой мейнстрим среди российских спортсменов несколько лет назад. А славится он крайне неровными выступлениями: способен классно выстрелить, но может и с треском провалиться.

Всем памятна драма Ковтуна пятилетней давности, очевидно, оказавшая серьезное влияние на его карьеру.

Максим должен был ехать на сочинскую Олимпиаду-2014 по спортивному принципу, однако решением федерации уступил свою квоту — единственную для России, — Евгению Плющенко. А тот не смог выйти на лед из-за обострившихся болей в спине. Получилось ни себе, ни людям. С тех пор Ковтуну принято сочувствовать.

В Красноярске он показывал короткую программу уже в первой разминке. Выступление члена сборной России резко контрастировало с прокатами других участников, однако и он не обошелся без помарок, однажды коснувшись льда.

Получив свою порцию благодарности от народа, Ковтун признался журналистам, что эти соревнования стали для него самыми необычными в жизни.

«С первых же секунд зрители всячески меня поддерживали, это очень приятно, — пояснил он. — Получил огромное удовольствие в эмоциональном плане. Реально праздничная атмосфера!

Что касается элементов, то почти все сделал неплохо, кроме маленькой помарки на тройном акселе.

Хорошо, что я вообще его приземлил. Надеюсь, тренеры поймут».

Максим отказался признавать уровень конкуренции не существенным. Многие из участников имеют опыт ЧМ и ЧЕ, напомнил он.

Среди участников второй разминки повышенное внимание приковывал Морис Квителашвили, уроженец Москвы и ученик Этери Тутберидзе. Когда-то он начинал выступать на высоком уровне под флагом России и даже ездил на Универсиаду-2013. Однако за резвым дебютом последовал спад, и места в основе сборной для Квителашвили не нашлось. За Грузию он выступает на крупнейших международных соревнованиях, но особых успехов не имеет, хотя и идет 15-м в рейтинге ИСУ.

Московский грузин сорвал один из заявленных прыжков и разом лишился 12 баллов. Не всем ученикам Тутберидзе суждено быть яркими звездами. Сама тренер, к слову, в Красноярск не прилетела, поскольку всецело поглощена подготовкой Алины Загитовой к ЧМ.

Успешнее Квителашвили откатал первый запасной в российской заявке на ЧМ Андрей Лазукин. Ученик Алексея Мишина и многократный призер соревнований второго ранга лучше всего известен сейчас как бойфренд Елизаветы Туктамышевой, более титулованной и раскрученной спортсменки. Ее тоже берут в Японию лишь «про запас», хотя в мире фигурного катания многие считают решение федерации в пользу Евгении Медведевой несправедливым.

Среди прочих, в этом убеждена бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова.

Туктамышева числилась в предварительном списке участников Универсиады, но до Красноярска так и не добралась, существенно обеднив турнир одиночниц.

«Думаю, здешняя атмосфера напоминает олимпийскую, — сказал Лазукин. — Мне понравилось выступать при домашних трибунах. Перед стартом немного нервничал, но это не помешало. Себя оцениваю на «удовлетворительно». Имелись небольшие помарки, на тройном акселе меня чуть качнуло. Плюс ошибся на дорожке. Возможно, баллы могли быть и повыше».

Одним из главных фаворитов Универсиады считался девятый номер рейтинга ИСУ Самарин. Он триумфально выступил на январском чемпионате Европы в Минске, где уступил лишь завершавшему карьеру маститому испанцу Хавьеру Фернандесу.

Серебро россиянину два месяца назад принес чисто выполненный сложнейший каскад четверной лутц + тройной тулуп. Освоенный к ЧЕ четверной флип у него в тот раз не получился, и потому Самарин жаждал предъявить свой козырь в Красноярске.

Спортсмен рискнул — и риск не оправдался. После небезгрешного каскада случилось падение на лед всем телом на том самом четверном флипе. Справиться с элементом не удалось, и Самарин, на волевых закончивший свою программу, уныло побрел со льда. Ему наверняка было больно физически, а после объявления оценок добавились еще и моральные терзания. Первый номер российской команды отправится на ЧМ после крайне неудачного проката короткой программы на, казалось бы, легком турнире. Его тренеру Светлане Соколовской придется приложить все свои навыки психолога, чтобы красноярский казус не имел серьезных последствий.

В смешанной зоне фигурист признался: таких ошибок он не совершал никогда прежде.

«Вроде бы нормальное состояние, нормально размялся, и вдруг такое...

Тяжело найти объяснение произошедшему по горячим следам. Проанализируем, постараемся определить причины.

Для меня это действительно последняя проверка перед чемпионатом мира. Не забивал себе голову мыслями об итоговом результате, о своем статусе фаворита — ни о чем таком и не думал вовсе. Просто хотел уверенно пройти все свои непростые элементы. Что-то вышло даже лучше, чем до того в Минске. Что ж, проблемы очевидны, время на их исправление еще есть».

Фанат Фернандеса и бронзовый призер ЧЕ-2019 Маттео Риццо демонстрировал свое мастерство в заключительной разминке и сумел оттеснить Лазукина, вклинившись сразу за Ковтуном и разогрев интригу для произвольной программы. Напоследок зрителей потешил бразилец Лаерте Руан Де Оливейра де Лима, катавшийся на уровне истинного студента — будто во второй раз в жизни вышел на каток. Примерно так, наверное, выглядели фигуристы начала XX века...

Итак, лидирует после короткой программы Ковтун (91,74), вторым будет ночевать Риццо (90,78), третьим — Лазукин (88,63). У Самарина — шестое промежуточное место (82,41).

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