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Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ

Загитова посещает светские рауты, Медведева закрывается от фанатов

Алина Загитова зажигает на светских мероприятиях, Софья Самодурова записывает песни, посещает поклонниц и объявляет конкурсы, а Евгения Медведева отбивается от упреков в соцсетях и скрывается на катке. «Газета.Ru» рассказывает, как три участницы сборной России проводят последние дни перед чемпионатом мира.

До чемпионата мира в японской Сайтаме остается около двух недель, и три участницы от России проводят это время очень по-разному.

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Спокойствие Самодуровой и Загитовой

Софья Самодурова и Алина Загитова, которые заняли первое и второе место на чемпионате Европы в январе и с тех пор планомерно готовились к мировому первенству, на финишной прямой перед важнейшим турниром не забывают о медийной активности.

Так, олимпийская чемпионка недавно посетила фестиваль японской культуры «Сакура» — причем не одна, а со своей собакой породы акита-ину по имени Масару.

«Мы с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Сакура», который прошел в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей», — написала Загитова в инстаграме.

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Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале "Сакура" , который прошёл в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей . # # # # # #сакура #япония #годяпониивроссии #масару #japan #sakura #masaru Me and Masaru had pleasure in taking part in the "Sakura" fest, held in Moscow in connection with The Year of Japan in Russia. It was my honor to meet and get welcome gifts from the representatives of different Prefectures of Japan . I would like to thank the Embassy of Japan for the invitation and for being part of this event with so honored guests .

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Также ученица Этери Тутберидзе посетила церемонию вручения премии «Серебряная лань», которую каждый год проводит Федерация спортивных журналистов России. Загитову наградили как одного из лучших спортсменов года — она вошла в десятку наряду с лыжником Александром Большуновым, футболистом Артемом Дзюбой, хоккеистом Павлом Дацюком, прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, гимнастом Артуром Далалояном, пловцом Климентом Колесниковым, паралимпийцем Екатериной Румянцевой (лыжи, биатлон), борцом Абдулрашидом Садулаевым и велогонщицей Дарьей Шмелевой.

Самодурова же в это время явно активизировалась в инстаграме, где выкладывает снимки с профессиональных фотосессий

порой с забавными подписями вроде «Весна как женщина, говорит — уже иду, а сама сидит в халате, с мокрой головой и ногти красит!»

Также ученица Алексея Мишина не забывает и об участии в мероприятиях. Так, недавно она посетила на катке свою маленькую поклонницу — фигуристку Лауру из академии Евгения Плющенко.

На этой встрече было снято трогательное видео, которое Самодурова также выложила в своем инстаграме.

И, наконец, Софья в последнее время не стеснялась демонстрировать в соцсетях свои навыки пения. Так, она исполнила в инстаграме композицию известного рэпера Басты, а на днях и вовсе объявила о записи трека в студии.

Причем фигуристка совместила это с конкурсом: подписчики должны угадать, какую песню она записала, и первый счастливчик получит приз.

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КОНКУРС На прошлой неделе я была в студии и записывала песню. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно: • Угадать, какую песню я записывала и к какому событию? • Написать ваш ответ в комментарий под этим постом. Первый человек, который попадёт в цель, получит от меня подарочек. С этим счастливчиком я свяжусь в Директе. Результаты конкурса будут 11 марта. Ну что, погнали?

Публикация от @ sofia_samodurova

Медведева в боевом настроении

У Евгении Медведевой совсем другая ситуация — она узнала о своей поездке на чемпионат мира буквально неделю назад. Лишь в 20-х числах февраля завершился последний решающий турнир внутреннего отбора на мировое первенство — финал Кубка России, который подопечная Брайана Орсера выиграла, обойдя Елизавету Туктамышеву менее чем на два балла.

Затем Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще несколько дней тянула с решением, причем это не было фарсом — Медведева действительно до последнего не знала, что будет. Это подтверждает ее последний пост в инстаграме:

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме».

Итоговое решение федерации взять Медведеву на мировое первенство для многих стало неожиданностью, поскольку она не выиграла в этом сезоне ни одного турнира, кроме финала Кубка, выступая довольно нестабильно.

Возможно, оно удивило и саму Евгению, которая сразу после окончания соревнований в Великом Новгороде написала в соцсетях: «Я знаю, что Туктамышева сильнее меня».

Однако жребий брошен, и теперь надо срочно готовиться к главному старту сезона. Никаких светских вечеринок, как у Загитовой, и конкурсов, как у Самодуровой.

Последней записью в соцсетях спортсменки так и остается пост про то, что, если ее выберут, она будет в лучшей форме в Сайтаме.

Единственное появление Медведевой в медийном пространстве состоялось по воле случая: девушка попала на видео, где основным действующим лицом был фигурист из Южной Кореи Чжун Хван, исполняющий вращение, с которым они вместе занимаются у Брайана Орсера. Евгения же в голубом тренировочном костюме пронеслась позади него в дорожке шагов — вот и все.

Медведева сейчас, кажется, вообще не покидает каток. У нее еще не было ни одного чистого проката двух программ подряд в сезоне — на чемпионате мира такого не простят, так что нужно срочно исправлять ситуацию.

Кроме того, в случае хотя бы малейшей ошибки на ЧМ и последующего непопадания в тройку призеров фигуристку просто «съедят» на родине. Соцсети Евгении превратились в кромешный ад сразу после объявления состава сборной России — многие фанаты утверждали, что она не заслужила попасть на мировое первенство в обход Туктамышевой, отлично выступавшей в первой половине сезона.

Болельщики требовали «уступить» путевку Елизавете, желали Медведевой провала на ЧМ и обвиняли ее в том, что федерация якобы пропустила ее «по блату».

В ответ поклонники фигуристки организовали свой флешмоб — заполнили комментарии в инстаграме огромным количеством эмодзи с сердцем.

Неудивительно, что на фоне такой борьбы в соцсетях Медведева решила снизить публичную активность и погрузиться в тренировки. Выхода у нее нет — другого шанса зажечь на чемпионате мира может и не представиться, ведь уже в следующем сезоне в игру вступят гениальные юниорки Тутберидзе, которые исполняют четверные прыжки.

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