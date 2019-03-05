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«Как от такой не загулять»: Варнава оскорбила Бузову

Давит на больное: Варнава посмеялась над разводом Бузовой

Известный комик Екатерина Варнава поразила подписчиков своего инстаграма оскорбительным постом о телеведущей Ольге Бузовой. Комик вспомнила о скандальном разводе поп-дивы с футболистом Дмитрием Тарасовым и заявила, что именно Бузова виновата в разрыве.

Актриса Екатерина Варнава резко высказалась о разводе телеведущей Ольги Бузовой и футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В своем аккаунте в инстаграме комик разместила совместный снимок знаменитостей, намекнув, что именно поп-дива стала причиной нашумевшего развода.

«Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?»

— написала звезда юмористического шоу Comedy Woman.

Вскоре сообщение было удалено, а объяснений от Варнавы так и не последовало.

Однако поклонники телеведущей были озадачены неожиданным постом своей любимицы и продолжили обсуждать произошедшее на ее странице. Некоторые твердо уверены, что Варнава никогда не могла бы написать подобное о коллеге, поскольку ранее едких заявлений и скандалов с ее участием замечено не было. Эти фанаты предположили, что сообщение от имени комика опубликовали ее недоброжелатели-хакеры.

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«Екатерина не стала бы писать такого.

Тут как-то даже стиль ее письма не сходится, мне кажется. Да и делать ей больше нечего, чем в чужую жизнь лезть, никогда в таком замечена не была»,

— писали в комментариях под постом.

Но есть и те, кто всерьез воспринял сообщение Варнавы. Многие подписчики предполагают, что комик таким изощренным способом решила обидеть Бузову из-за ее чрезвычайно возросшей популярности. Фолловеры Варнавы угрожают телеведущей тем, что отпишутся от ее аккаунта, поскольку желание «словить хайп» за счет болезненного для певицы развода было «слишком жестким».

«Ты себя видела? Ты думаешь, твой мужик от тебя не загуляет? Я вот уверена на 100 процентов, что уже гуляет»,

— заявила одна из подписчиц актрисы.

Напомним, ранее Бузова и Варнава публично обменивались любезностями, хотя и сделали это несколько странно. Так, комик впечатлила певицу своим танцем под ее композицию, — и Бузова даже заявила, что юмористка двигалась «лучше, чем надо».

Однако в конце видео молодой человек Варнавы кинул в нее подушку со словами «Сколько можно?!» Очевидно, что таким образом в ролике демонстрировалось пренебрежение к творчеству Бузовой, что тоже вызвало тогда дискуссии фанатов.

Поклонники также рассматривают вариант, что Варнава просто выполняла одно из условий нашумевшего YouTube-шоу «Comment Out», одним из ведущих которого стал комик Александр Гудков — коллега актрисы по Comedy Woman. Гость программы должен оставить под постом знаменитости смешной комментарий. Так, например, певец Дима Билан в инстаграме своего продюсера Яны Рудковской писал, что «сосал молоко только что ощетинившейся собаки».

Если же гость не сделает этого, ему придется выполнить странное задание. В шоу уже приняли участие многие знаменитости: Билан, Иван Дорн, Анастасия Ивлеева, Евгений Кулик. Как правило, написавшие комментарий участники впоследствии его удаляли.

Но выпуска с Варнавой так и не появилось. Кроме того, она оставила комментарий не под постом Бузовой, а на своей странице.

Напомним, Бузова и Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 год. Певица долго отходила от болезненного развода, неоднократно попадая в скандалы и демонстрируя слезы при упоминании футболиста.

Впоследствии телеведущая заявила, что Тарасов изменял ей со своей будущей супругой Анастасией Костенко.

33-летняя певица по-прежнему не может найти свою любовь. После ухода Тарасова теледива полностью погрузилась в работу, начав сольную карьеру певицы и занявшись бизнесом. Сейчас телеведущая является самой популярной персоной в инстаграме среди россиян — на нее подписаны 15 млн пользователей.

Что касается Тарасова, то футболист быстро оправился от расставания — и помогла ему в этом та самая 24-летняя модель Костенко, которая, как предполагается, и стала причиной развода «тарабузиков». Пара встречалась на протяжении двух лет, а зимой прошлого года узаконила отношения. Спустя семь месяцев Костенко родила футболисту дочь Милану. Сейчас Тарасов и Костенко счастливы в браке, в чем не стесняются прилюдно признаваться.

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Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьёзный год Наш путь начался на позитивной ноте и впереди ещё множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым @tarasov23 Спасибо тебе за все и Вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия Вам во всем. Поехали дальше P.S. Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки- Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель #ситцеваясвадьба #ясказалаДА #самыйлучшийдень #деньСемьи

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Для Тарасова брак с этой моделью стал третьим. До Бузовой он был женат на Оксане Пономаренко, с которой у него есть общая дочь Ангелина. Однако с бывшей семьей футболист отношения не поддерживает: ребенок отказывается с ним общаться, а экс-супруга совсем недавно добилась в суде увеличения суммы алиментов.

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