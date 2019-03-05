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«Один играет, другой лежит»: в СИЗО столкнули Мамаева и Кокорина

«Только лежит и ест»: замглавы ФСИН объяснил онемение ноги Кокорина

Замглавы ФСИН обвинил Александра Кокорина в лени и предположил, что именно малоподвижный образ жизни футболиста в СИЗО привел к тому, что у него «онемела нога». Адвокат игрока заявил, что состояние здоровья Кокорина ухудшилось настолько, что уже «наступают необратимые последствия». При этом правозащитники заверили, что на самом деле игрок даже не обращался с жалобами на недомогание. «Газета.Ru» разбирает последнюю информацию об ожогах и нагноении на ноге Кокорина.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали информацию о том, что находящемуся в СИЗО футболисту Александру Кокорину во время лечебной процедуры якобы сожгли кожу на ноге, что привело к нагноению.

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Замглавы ФСИН Валерий Максименко, который отвечает за оказание медицинской помощи заключенным, заявил, что игрок сам виноват в своих проблемах со здоровьем.

«Онемение ноги Кокорина, о котором говорит его адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес»,

— приводит слова Максименко «Интерфакс».

Ранее адвокат футболиста «Зенита» Андрей Ромашов сообщал, что у Кокорина возникли ожоги и нагноение на ноге после того, как ему провели в «Бутырке» электрофорез — медицинскую процедуру, при которой лечебные вещества попадают в организм при помощи слабого тока.

Замглавы ФСИН подтвердил, что после этого лечения на коже у Кокорина возникло покраснение, однако заверил, что поврежденное место уже «помазали зеленкой, и оно заживает».

Также Максименко привел в пример Кокорину другого футболиста, находящегося в «Бутырке», — Павла Мамаева.

«Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», — отметил замглавы ФСИН.

Напомним, 14 февраля полузащитник «Краснодара» принял участие в первом футбольном матче в истории «Бутырки» вместе с еще 11-ю заключенными. После встречи Максименко лично поблагодарил его за согласие сыграть в тюремный футбол и поддержать стартующую программу по проведению спортивно-массовых мероприятий во всех СИЗО страны.

Кокорин же принять участие в матче отказался: по контракту с «Зенитом» он не имеет права играть «при несертифицированных условиях».

Возвращаясь к информации об ожогах и нагноении на ноге нападающего, стоит отметить, что представитель московского УФСИН Сергей Цыганков и вовсе назвал это только слухами.

«Была проведена проверка этого случая, в результате которой установили, что после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось лишь незначительное покраснение кожи у заключенного. В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное», — отмечал Цыганков.

Адвокат футболиста Ромашов не согласен с данными, поступающими из ФСИН.

«Они заявили, что ожогов нет, просто покраснения? Это неправда! Мы будем реагировать, подавать жалобы», — пообещал юрист.

Кроме того, Ромашов сообщил, что в ближайшее время ожидается приезд врачей «Зенита» в СИЗО. Медики должны осмотреть игрока и предложить ему правильный курс лечения. По словам адвоката, ходатайство об этом было подано еще месяц назад.

«У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Уже наступают необратимые последствия»,

— посетовал адвокат.

Любопытно, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая следит за тем, чтобы условия содержания заключенных в СИЗО оставались приемлемыми, не подтверждает слова Ромашова.

По информации правозащитницы, Кокорин даже не обращался к врачам с жалобами по поводу здоровья. Также Потяева сообщила, что «Зенит» не подавал никаких заявлений для того, чтобы провести своих врачей в СИЗО.

«Александр прошел положенное количество сеансов электрофореза, после чего вновь обратился к врачу, чтобы состоялся еще один круг.

В результате у Кокорина на ноге возникло покраснение из-за дополнительных процедур, но чувствует он себя нормально, ни по какому поводу не обращался.

Никакой угрозы для колена нет», — пояснила Потяева.

Правозащитница также рассказала, что футболист обратился с просьбой о визите врачей из «Зенита», поскольку только они могут точно сказать, какие медикаменты допускается использовать в лечении, чтобы не получить обвинения в допинге.

Руководство ФСИН дало согласие на приезд клубных медиков, но поставило условие: врачи сине-бело-голубых должны сами обратиться с ходатайством об этом визите, а не передавать его через правозащитников.

«На сегодня из «Зенита» туда никто не выходил.

Я сделала все, что от меня зависит — мне сказали, что, если врач обратится с запросом на посещение, то вопрос будет решаться. Пока никто не обращался»,

— подытожила Потяева.

У «Зенита» свой взгляд на эту ситуацию. Глава пресс-службы питерцев Антон Макаренко заверил, что клуб на самом деле уже направил необходимый запрос в СИЗО и лишь ждет разрешения следствия для того, чтобы посетить Кокорина.

«Зенит ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к нашему футболисту. Мы передали все необходимые документы через защиту игрока», — сообщил Макаренко.

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